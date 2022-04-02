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Посевная во время войны — ориентация на результат, несмотря на убытки

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Посевная во время войны — ориентация на результат, несмотря на убытки

Хватит ли украинским аграриям семян и средств защиты растений? (укр)
Суббота, 2 апреля 2022, 08:44
Сергей Клишин
руководитель бизнес-подразделения семян компании Syngenta в Украине

В українських сільськогосподарських товаровиробників нині кожна година на рахунку — набирає обертів сівба, яку вже назвали найскладнішою за період незалежності.

Ми попередньо оцінюємо, що внаслідок війни в Україні не буде можливості засіяти 30% площ. 

Зміниться і структура посівів, оскільки аграрії відмовляються від кукурудзи на користь пшениці, гороху, вівса, вводять у сівозміну нішеві культури.

Оцінка попередня, адже в умовах воєнного стану ситуація змінюється щохвилини. 

Одне з болючих питань зараз — логістика. Ми почали відвантаження 27-28 лютого, зараз активно працює 4 із 6 складів. Під час війни ми відкрили новий склад у Чернівцях, що значно полегшує забезпечення аграріїв насінням та засобами захисту. 

За березень ми вже спромоглися відвантажити 80 тис. посівних одиниць (мішок) соняшнику і 20 тис. посівних одиниць кукурудзи. 

Якщо рахувати з відвантаженим у попередні місяці, то це становить 70% від запланованих на цей сезон обсягів: 1 млн посівних одиниць соняшнику і 400 тис. одиниць кукурудзи. 

Насіння соняшнику вже на 68% доставлено дистриб'юторам, кукурудзи — на 55%. Але ми не зупиняємося, ще 120 тис. одиниць знаходиться в процесі розмитнення.

Складніше питання щодо засобів захисту рослин (ЗЗР). Певний дефіцит як діючих речовин, так і готової продукції спостерігався ще на початку сезону, і це було пов’язано з виробництвом у Китаї. 

Страждала логістика. Війна в Україні посилила критичність ситуації. Ми змогли поставити значну частину товару, але цього недостатньо, тому компанія відновлює виробництво позицій ЗЗР для України, щоб максимально закрити потребу.

Якщо не контролювати бур’яни і не вносити гербіциди взагалі, можна втратити до 30% і більше врожаю. Аграрії розуміють ситуацію, і ми спільно шукаємо альтернативи. 

Головне зараз відсіятись у правильні терміни і максимально захистити посіви від бур’янів. Нестача фунгіцидів дуже критична для озимих і соняшнику. Може бути додатково 10-15% втрати врожаю. 

Щодо соняшнику ще є час, щоб знайти альтернативні варіанти, ми намагаємось максимально забезпечити технологічність захисту посівів.

Ми знайшли новий логістичний шлях: веземо наразі продукцію, яка була вже готова, через Польщу. Торгові представники щоденно контактують із господарствами, збирають дані про потреби, і на 99% ми задовольняємо запити.

Ми гнучко змінили методи та схеми продажу, розширивши перелік додаткових фінансових інструментів: вексельний розрахунок; зерно в якості оплати; робота з аграрними розписками — застава під майбутній урожай. 

Ці інструменти ми використовували і раніше, але зараз більш активно застосовуємо такі способи взаєморозрахунків.

Мені дуже подобається, що українські сільгоспвиробники надзвичайно гнучкі та можуть самостійно знайти рішення з будь-якої ситуації. Принаймні я не чув жодних панічних настроїв.

Взагалі те, як суспільство об’єдналося в цій жахливій ситуації, — надихає. Я мрію, щоб така згуртованість, взаєморозуміння і єднання збереглися і, можливо, розширилися. 

Ми обов’язково вийдемо з перемогою, з оновленими силами і вірою, оскільки віра в себе дуже важлива. 

Це ми вже довели всьому світу, і це має залишитися нашим надбанням.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
агросектор война аграрии
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