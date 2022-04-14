Бюджет Канады 2022: поддержка Украины и защита международного порядка

Цьогорічний бюджет дружньої для нас Канади показує, що країна хоче ставати впливовішим гравцем у геополітиці, захищаючи демократію у світі та допомагаючи Україні.

В оприлюдненому тексті бюджету Канади на 2022 рік сказано, що "варварське вторгнення Росії в Україну" – це не лише напад на народ України, а й на демократію та добробут, над якими світ працював останні 75 років.

В бюджеті на 2022 рік з'явився новий розділ "Canada’s Leadership in the World".

Запланована сума видатків до 2027 року: 9,4 млрд доларів. Буде охоплено чотири напрямки: посилення оборонних пріоритетів; підтримка України; захист демократії, прозорості та верховенства права; надання міжнародної допомоги.

Посилення оборонних пріоритетів

У 2017 році була опублікована стратегія розвитку оборонної політики Канади "Strong, Secure, Engaged".

20-річний план трансформації оборонної політики передбачав подвоєння витрат на оборону, з 18,9 мільярдів доларів у 2016/2017 роках до 32,7 мільярдів доларів у 2026/2027 роках.

Проте через війну Росії з Україною та супутніми загрозами було заплановано протягом наступних 5 років додатково виділити 6,1 млрд доларів для посилення Збройних Сил Канади, 875 млн доларів для посилення кібербезпеки, 18 млн доларів для досліджень у сфері комунікацій та безпеки.

Загальні витрати на оборону передбачені на рівні 26 млрд доларів на 2022-2023 роки. Проте ця сума все одно є недостатньою для покриття 2% ВВП на оборону, що є вимогою НАТО. Зараз Канада витрачає приблизно 1,4% ВВП.

Підтримка України

Серед обґрунтування фінансування цього напрямку наголошено, що канадці підтримують хоробрий народ України, який бореться за своє життя, за свій суверенітет, за свою демократію.

В рамках підтримки, планується направити:

500 млн доларів у 2022 році на надання військової допомоги Україні.

338 млн доларів у 2022-2025 роках на розширення операції UNIFIER, місії канадських збройних сил, що забезпечує підготовку та підтримку українських військових. З 2015 року Канада підготувала майже 33 тис. українських військових та працівників сектору безпеки;

120 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні у 2022 році;

111 млн доларів протягом 2022-2027 років на дві програми з підтримки біженців-емігрантів в Канаді. Перша охоплює, підтримку тимчасових резидентів протягом трьох років, друга направлена на возз'єднання з тими, хто має родичів в Канаді.

У 2022 році Уряд Канади надав Україні 1,2 млрд доларів прямих внесків та 1,6 млрд доларів кредитної підтримки.

На два інших напрямки розділу "Canada’s Leadership in the World" до 2027 року планується виділити:

115 млн доларів на захист демократії, прозорості та верховенства права та надання міжнародної допомоги, а саме посилення фінансування заходів по боротьбі з тероризмом та відмиванню доходів;

1 млрд доларів на посилення міжнародної допомоги щодо подолання наслідків пандемії COVID-19 та покращення системи охорони здоров’я.

Пріоритет: країна, за яку варто боротися

При підготовці бюджету Канади на 2022 рік головний фокус було зроблено на інвестиції в людей, зелену енергетику, інновації.

Події 24 лютого змусили посилити видатки на оборону та підтримку України. Проте наврядчи це відбулось за рахунок значного скорочення напрямків внутрішнього розвитку.

Реалізація нового розділу бюджету "Canada’s Leadership in the World": 9,4 млрд доларів до 2027 року.

З них, видатки у 2022-2023 року становлять 1,7 млрд доларів. Найбільша частка припадає на 2026-2027 роки, а саме 2,3 млрд доларів. Канада посилено надає допомогу Україні, проте не забуваючи про потреби та перспективи власного населення.

"Не має бути більшого пріоритету, ніж побудувати країну, за яку ми були б готові боротися." (с) Згідно з офіційним текстом бюджету Канади, пріоритети залишились незмінними.

Такі ж пріоритети мають бути бути прописані у бюджеті кожної країни, яка демонструє "силу" не за допомогою військових гарнізонів та інтервенцій у сусідні країни.