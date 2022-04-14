Спасти бизнес от войны. Зачем государству и бизнесу ИТ-платформа для релокации

Щоб врятуватися від війни, евакуюватися змушені були не лише мільйони українців, а й сотні підприємств.

Головне завдання релокації бізнесу, що опинився в "гарячих точках" — зберегти активи та потужності, відновити роботу на користь економіки і зберегти робочі місця.

За даними Європейської бізнес-асоціації, зараз близько 70% компаній працюють на повну або в обмеженому режимі. 27% призупинили діяльність, але хочуть її відновлювати.

Ті, хто не може цього зробити на своєму місці роботи через активні бойові дії, намагаються переїхати у безпечні локації, передусім в області заходу України.

Одні компанії переїжджають на безпечні території самостійно, інші — надто великі, і потребують допомоги уряду в цьому.

За даними Міністерства економіки, станом на 12 квітня з допомогою Уряду із зони бойових дій евакуювали 302 підприємств і 121 із них вже відновили роботу на новому місці.

Загалом міністерство отримало майже півтори тисячі заявок і їхня кількість продовжує зростати.

Для швидшого збирання, опрацювання заявок на релокацію, а також акумуляції пропозицій від тих підприємств, які мають локації, куди можна "переїхати", 11 квітня в Україні була запущена єдина платформа цифрової взаємодії для допомоги в релокації бізнесу.

Як працює урядова програма релокації

Платформа була запущена ДП "Прозорро.Продажі" за ініціативи Мінекономіки й за підтримки Мінцифри.

Ключова ідея платформи — звести в "єдину точку" ті компанії, які потребують релокації; ті, які мають вільні потужності і приміщення і можуть надати їх в оренду компаніям, що потребують переїзду; а також надати зручний інструмент управління процесом переїзду як для самих компаній, так і для всіх держорганів, що активно супроводжують цей процес.

Сам процес релокації за підтримки держорганів було запущено Мінекономіки ще понад місяць тому.

Міністерство не просто отримує заявки від окремих компаній, а покроково допомагає найбільшим з них та тим, що відносяться до критично важливих галузей економіки, пройти всі етапи переїзду — від пошуку приміщень і до організації вивезення/перевезення обладнання у безпечні райони.

Крім Мінекономіки, до процесу залучені Мінінфраструктури, "Укрпошта" та "Укрзалізниця", профільні комітети Верховної Ради, військово-цивільні адміністрації тощо. Загалом до допомоги бізнесу в релокації долучилися 14 центральних та західних областей України.

Але дотепер цей складний і багатошаровий процес супроводу заявок відбувався вручну, а їхнє відстежування здійснювалось через величезні Exel-таблиці, що, з урахуванням значної кількості заявок, значно ускладнювало і подовжувало роботу.

Також не було можливості розміщувати свої пропозиції приватним компаніям, які мають приміщення в умовно безпечних зонах і готові їх надати у користування.

Які завдання вирішує платформа для переміщення

Нова платформа, розроблена на запит Мінекономіки ДП "Прозорро.Продажі" спільно з маркетплейсом E-Tender, розв'язує дві проблеми.

Платформа складається з двох рівнів. Перший — це маркетплейс, на якому будь-яка державна чи приватна компанія може безкоштовно розмістити оголошення про наявні у неї вільні приміщення, їхню локацію, характеристики на порталі Prozorro.sale.

А кожна компанія, яка потребує евакуації, — або знайти локацію серед пропозицій, і подати заявку на неї; або ж одразу подати заявку на релокацію, яку візьме в обробку Мінекономіки та інші державні органи, залучені до процесу.

Як виглядає заявка на релокацію? Компанії, яка потребує пошуку місця для релокації чи допомоги держави, потрібно заповнити картку з детальним описом потреб підприємств.

В ній понад 20 пунктів і така деталізація важлива, щоб максимально врахувати всі потреби бізнесу.

Після цього усі заявки автоматично потрапляють на розгляд Мінекономіки, яке визначає їхню черговість та відповідального за переміщення.

Другий рівень — це, власне, ІТ-система управління релокацією, завдяки якій цифровізовано процес управління, що до цього "в ручному форматі" здійснювало Міністерство економіки.

Це рішення в рекордно короткі строки — буквально за 7 робочих днів — розробили спільно з маркетплейсом Е-Tender, що входить до електронної торгової системи "Прозорро.Продажі".

А світовий вендор Microsoft Corporation в рамках програми підтримки уряду надав у користування хмарні сервіси, які дозволили забезпечити інфраструктуру рішення для автоматизації процесів.

І хоча всі звикли до "Прозорро.Продажі" саме як до державної системи електронних аукціонів, але передусім це — ІТ-підприємство, завдання якого — бути інструментом держави для розв'язання важливих економічних питань. В цьому випадку це — питання релокації.

Програма переміщення бізнесу — це win-win в цих непростих умовах. Громади, куди переїде бізнес, що рятується від війни, отримають нові робочі місця і додаткові гроші до бюджету. А підприємці, що переїхали, зможуть продовжити свою улюблену справу, заробляти і платити податки.