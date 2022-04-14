Все разделы
Укр / Рус
Спасти бизнес от войны. Зачем государству и бизнесу ИТ-платформа для релокации

Спасти бизнес от войны. Зачем государству и бизнесу ИТ-платформа для релокации

Как работает ИТ-платформа для релокации бизнеса и что важно знать бизнесу и другим стейкхолдерам о ней? (укр)
Четверг, 14 апреля 2022, 08:19
Дарина Марчак
первый заместитель директора ГП "Прозорро.Продажи"

Щоб врятуватися від війни, евакуюватися змушені були не лише мільйони українців, а й сотні підприємств. 

Головне завдання релокації бізнесу, що опинився в "гарячих точках" — зберегти активи та потужності, відновити роботу на користь економіки і зберегти робочі місця. 

За даними Європейської бізнес-асоціації, зараз близько 70% компаній працюють на повну або в обмеженому режимі. 27% призупинили діяльність, але хочуть її відновлювати. 

Ті, хто не може цього зробити на своєму місці роботи через активні бойові дії, намагаються переїхати у безпечні локації, передусім в області заходу України. 

Одні компанії переїжджають на безпечні території самостійно, інші — надто великі, і потребують допомоги уряду в цьому. 

За даними Міністерства економіки, станом на 12 квітня з допомогою Уряду із зони бойових дій евакуювали 302 підприємств і 121 із них вже відновили роботу на новому місці. 

Загалом міністерство отримало майже півтори тисячі заявок і їхня кількість продовжує зростати. 

Для швидшого збирання, опрацювання заявок на релокацію, а також акумуляції пропозицій від тих підприємств, які мають локації, куди можна "переїхати", 11 квітня в Україні була запущена єдина платформа цифрової взаємодії для допомоги в релокації бізнесу. 

Як працює урядова програма релокації

Платформа була запущена ДП "Прозорро.Продажі" за ініціативи Мінекономіки й за підтримки Мінцифри. 

Ключова ідея платформи — звести в "єдину точку" ті компанії, які потребують релокації; ті, які мають вільні потужності і приміщення і можуть надати їх в оренду компаніям, що потребують переїзду; а також надати зручний інструмент управління процесом переїзду як для самих компаній, так і для всіх держорганів, що активно супроводжують цей процес.

Сам процес релокації за підтримки держорганів було запущено Мінекономіки ще понад місяць тому. 

Міністерство не просто отримує заявки від окремих компаній, а покроково допомагає найбільшим з них та тим, що відносяться до критично важливих галузей економіки, пройти всі етапи переїзду — від пошуку приміщень і до організації вивезення/перевезення обладнання у безпечні райони. 

Крім Мінекономіки, до процесу залучені Мінінфраструктури, "Укрпошта" та "Укрзалізниця", профільні комітети Верховної Ради, військово-цивільні адміністрації тощо. Загалом до допомоги бізнесу в релокації долучилися 14 центральних та західних областей України. 

Але дотепер цей складний і багатошаровий процес супроводу заявок відбувався вручну, а їхнє відстежування здійснювалось через величезні Exel-таблиці, що, з урахуванням значної кількості заявок, значно ускладнювало і подовжувало роботу. 

Також не було можливості розміщувати свої пропозиції приватним компаніям, які мають приміщення в умовно безпечних зонах і готові їх надати у користування. 

Які завдання вирішує платформа для переміщення

Нова платформа, розроблена на запит Мінекономіки ДП "Прозорро.Продажі" спільно з маркетплейсом E-Tender, розв'язує дві проблеми. 

Платформа складається з двох рівнів. Перший — це маркетплейс, на якому будь-яка державна чи приватна компанія може безкоштовно розмістити оголошення про наявні у неї вільні приміщення, їхню локацію, характеристики на порталі Prozorro.sale. 

А кожна компанія, яка потребує евакуації, — або знайти локацію серед пропозицій, і подати заявку на неї; або ж одразу подати заявку на релокацію, яку візьме в обробку Мінекономіки та інші державні органи, залучені до процесу.

Як виглядає заявка на релокацію? Компанії, яка потребує пошуку місця для релокації чи допомоги держави, потрібно заповнити картку з детальним описом потреб підприємств. 

В ній понад 20 пунктів і така деталізація важлива, щоб максимально врахувати всі потреби бізнесу.

Після цього усі заявки автоматично потрапляють на розгляд Мінекономіки, яке визначає їхню черговість та відповідального за переміщення.

Другий рівень — це, власне, ІТ-система управління релокацією, завдяки якій цифровізовано процес управління, що до цього "в ручному форматі" здійснювало Міністерство економіки. 

Це рішення в рекордно короткі строки — буквально за 7 робочих днів — розробили спільно з маркетплейсом Е-Tender, що входить до електронної торгової системи "Прозорро.Продажі". 

А світовий вендор Microsoft Corporation в рамках програми підтримки уряду надав у користування хмарні сервіси, які дозволили забезпечити інфраструктуру рішення для автоматизації процесів. 

І хоча всі звикли до "Прозорро.Продажі" саме як до державної системи електронних аукціонів, але передусім це — ІТ-підприємство, завдання якого — бути інструментом держави для розв'язання важливих економічних питань. В цьому випадку це — питання релокації. 

Програма переміщення бізнесу — це win-win в цих непростих умовах. Громади, куди переїде бізнес, що рятується від війни, отримають нові робочі місця і додаткові гроші до бюджету. А підприємці, що переїхали, зможуть продовжити свою улюблену справу, заробляти і платити податки.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бизнес война
Материалы по теме
В Киеве и Днепре возобновляют работу некоторые кинотеатры 13 апреля 2022, 17:28
Внешнее управление могут ввести в 10% ушедших из России иностранных компаний 13 апреля 2022, 16:16
В российскую Думу внесли законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях 12 апреля 2022, 14:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте