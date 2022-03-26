Нужна только декларация. Как правительство упростило ввоз помощи из-за границы?

Спрощена процедура митного оформлення гуманітарної допомоги, яка була запроваджена урядом із 1 березня 2022 року, стимулювала значне пришвидшення отримання допомоги в Україні в умовах воєнного стану.

За офіційними даними Державної митної служби, у середньому митні органи зараз здійснюють оформлення понад 6 тисяч тонн гуманітарних вантажів щоденно.

І ця цифра може зрости, адже порядок пропуску та митного оформлення через кордон нещодавно було додатково спрощено новими постановами Кабміну №329 від 20 березня та №344 від 22 березня 2022 року.

Варто згадати, що ще донедавна як гуманітарну допомогу можна було ввозити товари відповідно до визначеного переліку, а для деяких категорій товарів вимагався окремий дозвіл — рішення обласної військової адміністрації.

У чому полягають нові спрощення?

скасовано перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та не потребують проведення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, затверджений постановою Кабміну №224 від 7 березня 2022 року;

скасовано необхідність визнавати товари гуманітарною допомогою та отримувати відповідне рішення спеціально уповноважених державних органів (ОДА/ОВА);

товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом.

Форма "Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою" (додаток до Постанови №174) приведена у відповідність до вищезазначених змін.

Обов'язкове надання товаросупровідних/дозвільних документів та письмових рішень уповноважених органів додатково до Декларації більше не передбачено.

Тож із 23 березня 2022 року на період воєнного стану пропуск гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання спрощеної декларації, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (окрім державного експортного контролю) та без дозвільних документів.

Як гуманітарну допомогу відтепер можна ввозити будь-які товари, окрім тих, щодо яких діє пряма заборона переміщення відповідно до статті 196 Митного кодексу України. До переліку таких товарів входять:

товари, що походять із Російської Федерації, за встановленим постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 30.12.2015 переліком;

зброя військових зразків всякого роду та боєприпаси до неї;

наркотичні та психотропні речовини;

сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

анульовані цінні папери;

товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності.

Ризики, які можуть нести значні спрощення?

Максимальне спрощення процедури може призвести до підвищення ризику переміщення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги.

Державна митна служба уже повідомляла про непоодинокі випадки спроб контрабанди шляхом викривлення номенклатури товарів у спрощеній декларації та зазначення одержувачами вантажів благодійних фондів, релігійних та інших організацій.

Тож посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їхньому пропуску.

Яких наступних змін очікувати?

Додатково, 24 березня 2022 року Верховною Радою було прийнято за основу та в цілому законопроект №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану". Законопроект передбачає:

звільнення від сплати мита товарів, що імпортуються підприємствами (за винятком деяких підакцизних товарів);

звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку 1-3 групи (за винятком єдинників третьої групи зі ставкою 3% від доходу);

звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та мита операції з імпорту фізичними особами транспортних засобів.

Після набрання законом чинності ввезення товарів без сплати митних платежів стане можливим для більшої частини імпортерів, що дозволить громадянам та бізнесу забезпечувати потреби нагальної необхідності без податкового навантаження та спрямовувати подальший рух ввезених товарів на власний розсуд.