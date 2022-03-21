Таможня идет навстречу. Как привезти помощь из-за границы?

Тисячі виробників і постачальників, громадських організацій та волонтерів допомагають Україні зараз долати гуманітарну кризу.

Понад 70 тис. тонн гуманітарної допомоги з-за кордону було ввезено в Україну лише за 10 днів березня, згідно з офіційною статистикою.

Безперешкодне отримання гуманітарної допомоги в Україні в умовах воєнного стану забезпечується наразі, зокрема, завдяки спрощеній процедурі митного оформлення.

Відповідно до Постанови Кабміну №174, яку було прийнято 1 березня 2022 року, пропуск через митний кордон та порядок митного оформлення гуманітарної допомоги в Україні від юридичних та фізичних осіб було максимально спрощено, а порядок, який діяв із 2000 року, наразі не застосовується.

Що ж це означає на практиці?

1. Гуманітарна допомога декларується за полегшеною процедурою при перетині митного кордону України особою, яка перевозить цей товар.

Наприклад, водієм транспортного засобу або іншою уповноваженою особою. Додаткові дозволи або заяви з боку отримувача допомоги не потрібні. Це скорочує часові та фінансові витрати на пошуки митного брокера та оформлення договірних відносин.

2. Для митного оформлення, замість митної декларації, надається "Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою". Форма такої декларації визначена у додатку до Постанови №174 (в редакції Постанови Кабміну від 9 березня 2022 р. №235).

У декларації слід обов'язково зазначити такі реквізити:

- відомості про особу, яка здійснює декларування;

- відомості про відправника;

- відомості про отримувача;

- реквізити транспортного засобу, в якому здійснюється перевезення;

- фактичне місце розвантаження та пункт пропуску на митному кордоні;

- перелік товарів із зазначенням їхньої кількості та обсягу;

- підпис особи, яка переміщує товари (печатка не потрібна).

Декларацію необхідно складати окремо на кожен транспортний засіб, яким товари гуманітарної допомоги доставляються до місця призначення.

Документ подається у паперовій формі безпосередньо у пункті пропуску за місцем перетину митного кордону України. За бланками декларацій можна звернутися до митників у пункті пропуску.

Для подання такої декларації не потрібно спеціальне програмне забезпечення, що значно спрощує процес митного оформлення гуманітарного вантажу.

3. До переліку документів, які необхідні для вивезення із країни-донора і для ввезення в Україну, входять:

договір дарування або подарунковий сертифікат;

лист-звернення від отримувача гуманітарної допомоги на ім'я керівника митного органу в Україні.

або товаросупровідні документи:

проформа-інвойс;

CMR.

Задля уникнення затримок на митному кордоні отримувач гуманітарної допомоги повинен попередньо повідомити митниці про намір ввезення відповідних товарів.

Таке повідомлення надається у письмовій формі. Необхідно обов’язково зазначити інформацію щодо транспортного засобу та особи, яка ввозить допомогу.

Як визначають товари, які є гуманітарною допомогою?

1. Постанова Кабміну №224 від 7 березня 2022 року затверджує перелік категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та не потребують проведення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, зокрема:

- товари (з позначкою*), які не призначені для продажу і ввозяться для забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, цивільного захисту населення та його повсякденних потреб (у цілому, це продукти харчування, гігієнічні вироби, медикаменти, текстильні вироби тощо);

- товари (з позначкою**), ввезення яких можливе лише за наявності письмового рішення керівника відповідної військово-цивільної або військової адміністрації щодо переліків товарів та ваги вантажів, що необхідні для забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, цивільного захисту населення та його повсякденних потреб.

Це, передусім, паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті речовини, військове спорядження, обладнання, транспортні засоби, зброя. Пред'явлення вищезазначеного рішення є обов'язковим для перетину кордону.

Постанова Кабміну №224 дозволяє значно скоротити часові та адміністративні витрати. Однак товари, які відсутні у визначеному Переліку, підлягають визнанню гуманітарною допомогою у загальному порядку.

2. Спрощена процедура митного оформлення гуманітарної допомоги також передбачає скасування всіх заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю).

Це означає, що така допомога не підлягає застосуванню фітосанітарного та ветеринарно-санітарного контролю, державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що проводяться згідно із законодавством України.

Державний експортний контроль як захід офіційного контролю не був скасований в умовах воєнного стану, проте процедуру оформлення гуманітарної допомоги, до складу якої входять товари військового призначення та/або подвійного призначення, було оптимізовано.

Тож зараз в вимоги державного експортного контролю не поширюються на:

ввезення в Україну спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їхні еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти і бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів або військових умов);

міжнародні передачі технічних засобів розвідки, озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, які прямо чи опосередковано використовуються розвідувальними органами для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення.

Особливості імпорту товарів військового призначення

Також, із метою прискорення підготовки та видачі дозвільних документів для ввезення в Україну товарів військового призначення у період воєнного стану, Кабмін прийняв 10 березня Постанову №247, якою розширено коло суб’єктів господарювання, які можуть імпортувати в Україну товари для потреб оборони держави, а також було спрощено порядок реєстрації таких суб’єктів у Держекспортконтролі та отримання ними відповідних дозвільних документів.

При цьому, не вимагається отримання повноважень від Кабміну на право здійснення такого імпорту.

Постанова №247 поширюється виключно на суб’єктів господарювання України, які здійснюють або мають намір здійснювати імпорт товарів військового призначення для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Також постанова передбачає використання підтверджувального документа — сертифіката кінцевого споживача, в якому кінцевий споживач повинен зазначити:

місце та мету кінцевого використання (встановлення) товарів;

гарантії, що ці товари не будуть використані в інших цілях та не будуть передані іншому споживачу на території України або реекспортовані без дозволу Держекспортконтролю (форма зазначеного сертифіката наведена в додатку 3 до Положення, затвердженого Постановою КМУ від 27 травня 1999 року №920 ).

Для отримання дозволу на здійснення імпорту товарів військового призначення суб’єкт господарювання повинен:

1) бути зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб’єкт здійснення міжнародних передач відповідних товарів або груп товарів, які він має намір імпортувати.

У разі відсутності такої реєстрації потрібно подати до Держекспортконтролю лише заяву за типовою формою на проведення попередньої експертизи та реєстрації.

За результатами опрацювання заяви суб’єкт реєструється за конкретними товарами або їхніми групами;

2) подати до Держекспортконтролю заяву за встановленою формою про отримання відповідного дозволу на імпорт товарів.

Подання копії зовнішньоекономічного договору (контракту), договору комісії, доручення тощо разом із заявою про отримання разового дозволу не вимагається (ці документи подаються разом із звітами про використання дозволів).

Вартість разового дозволу визначається залежно від вартості зовнішньоекономічного контракту, а строк дії такого дозволу не може перевищувати термін дії контракту, тому необхідно обов’язково надавати до Держекспортконтролю письмову інформацію про загальну вартість контракту на імпорт товарів та строк його дії.

В цілому, станом на зараз процедура митного оформлення гуманітарної допомоги є максимально спрощеною.

Кабмін запровадив ефективні та своєчасні заходи з метою нівелювання значної частини бюрократичних процесів, котрі можуть призвести до затримання надходження такої допомоги на територію України.

Незважаючи на введення воєнного стану, митниці продовжують роботу в посиленому режимі, збільшено кількість працівників у пунктах пропуску через державний кордон України задля забезпечення невідкладного пропуску гуманітарної допомоги.

Однак необхідно враховувати, що в умовах сьогодення законодавство є дуже гнучким та зазнає постійних змін, з'являються нові роз’яснення з боку органів виконавчої влади.

Тож якщо ваша компанія виявила намір направити в Україну гуманітарну допомогу, ми рекомендуємо перевірити актуальність вимог, аби уникнути непорозумінь та затримок на митному кордоні. Все буде Україна!