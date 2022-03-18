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Куда лучше инвестировать во время войны?

Куда лучше инвестировать во время войны?

Какие финансовые инструменты лучше выбрать, когда невозможно вывезти сбережения за границу и опасно оставить дома? (укр)
Пятница, 18 марта 2022, 18:24
Виктория Страховая
советник Офиса Президента Украины, член Наблюдательного совета "Укрэксимбанк"

Для тих, хто любить Україну, але душу гріє не лише гривня, а й долар.

Як пам'ятаєте, залишити Україну з великою сумою готівкової валюти (понад еквівалент 10 тис. євро) без підтверджуючих документів уже не можна. 

Зберігати вдома у такий час — сумнівне рішення. Тому зверніть увагу на два фінансові рішення, які забезпечать спокій не менше, ніж на три сеанси Арестовича, та збереження Ваших коштів, а іноді й заробіток.

1) Після ухвалення відповідного законопроєкту вклади (тобто кошти у тому числі і у валюті – на поточних та депозитних рахунках) гарантуватимуться державою без обмежень. 

Потрібно віддати належне і НБУ – система міцна, ми четвертий тиждень у війні та банки встояли, отже, міцні. Наш НБУ-фінансовий спецназ лише дочок росбанків відправив за маршрутом російського військового корабля.

Рішення з банківським рахунком забезпечує Вам постійний доступ до грошей, але з найменшим варіантом дохідності.

2) Якщо Ви розглядаєте варіант заощадження та накопичення, то звертаю увагу, що військові облігації вже можна купувати і у валюті, номінальний рівень прибутковості 3,7% з піврічною виплатою купона (навіть начебто підтвердила, що можна платити відразу у валюті).

Середні ставки за довгостроковими депозитами в іноземній валюті для фізичних осіб в Україні — 1,6%. До того ж, з доходу варто сплатити податки.

Знаю про лист Комітету із закликом зменшити мінімальні лоти для військових облігацій зі 100 тис. грн. Не знаю як у інших банках – у нас від 10 штук (тобто еквівалент 10 тис. грн). 

З 1 березня ми не застосовуємо тарифи комісійної винагороди при наданні депозитарного та брокерського обслуговування за операціями з ОВДП, у тому числі військовими та іншими державними паперами.

Із приємних спрощень – НКЦПФР підказала, що спростили порядок відкриття рахунків у цінних паперах. 

Тепер достатньо відправити поштою скан-копію паспорта, щоб відкрити рахунок та підписати договір із брокером-небанком. Як розумію, і НБУ теж у процесі спрощення для таких рахунків для банків.

Щодо фінмоніторингу — доноситиму думку, щоб і видаткові операції допорогові дозволили, якщо гроші пішли на військові облігації. 

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ОВГЗ инвестиции война

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