Громады получат частичную компенсацию от правительства за поселение переселенцев

Минулого тижня ми прийняли постанову про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безоплатно приймають переселенців.

Це дуже важливо, особливо зараз, коли десятки тисяч наших співгромадян вимушені покидати свої домівки під звуки сирен, обстрілів та бомбардувань.

Багато хто втратив свій дім, але знайшов прихисток у безпечнішому місці. Там, де абсолютно чужі люди готові обігріти, нагодувати та дати місце для ночівлі.

По всій країні громади розміщують переселенців в школах та дитячих садочках, будинках культури та інших закладах. Їх селять в актових залах, класах для груп подовженого дня тощо.

Вчителі й директори закладів організовують процес поселення, допомагають на місці. Подекуди на харчоблоках працюють кухарі, які готують та видають сухпайки в дорогу.

Тому було вирішено віддячити громадам, відшкодувавши принаймні комунальні витрати.

Розповім детальніше про процедуру отримання компенсації.

Хто має право отримати компенсацію?

Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безоплатно прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).

Про які саме комунальні витрати йде мова?

Мова про усі витрати пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з побутовими відходами та його вивезенням, газопостачанням, постачанням електроенергії, купівлею дров, пелетів, вугілля та інших видів палива.

Коли програма стартуватиме?

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Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року.

Для цього необхідно оплатити "комуналку" до 20-го числа місяця, наступного за звітним, у якому були отримані комунальні послуги (наприклад, оплатити до 20 квітня 2022 року рахунки за надані комунальні послуги у березні 2022 року).

Як отримати компенсацію?

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг.

Алгоритм відшкодування:

Орган місцевого самоврядування організовує розміщення тимчасово переміщених осіб на базі закладів, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності на безоплатній основі. Відповідний заклад, підприємство, установа чи організація комунальної форми власності здійснює оплату комунальних послуг до 20-го числа наступного місяця. Інформація про оплату комунальних послуг надається відповідному органу місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування не пізніше третього робочого дня після оплати подає до відповідної обласної військової адміністрації заяву встановленої форми на отримання компенсації разом з підтвердними документами щодо фактичної оплати послуг. Обласні військові адміністрації протягом двох робочих днів після отримання заяв скеровують узагальнену інформацію від органів місцевого самоврядування до Мінрегіону. Мінрегіон узагальнює інформацію, надану військовими адміністраціями, та готує проєкт рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для компенсації . Орган місцевого самоврядування отримує компенсацію.

Наостанок хочу подякувати всім громадам, що гостинно приймають переселенців, які були вимушені покинути свої домівки через активні бойові дії. Дякую, що у ці складні часи ви демонструєте показову взаємопідтримку та взаємодопомогу!