Войны и долги. Как быть бизнесу, близкому к банкротству?

Війна наздогнала кожного з нас. Нічними бомбардуваннями, дитячим плачем в багатокілометрових автомобільних заторах на захід країни, болісними прощаннями із чоловіками на пунктах прикордонного контролю.

Не залишився осторонь наслідків війни й бізнес.

Близько 2 млн біженців – українських споживачів, що вирвані війною з виробництва та споживання.

Руйнування інфраструктури, зупинка виробництва та реалізації продукції і послуг через активні бойові дії або окупацію, брак сировини та переведення економіки до воєнної моделі – усе це та інші негативні фактори вже є в українській економіці тут та зараз.

Спільно з міжнародними партнерами, уряд вживає неймовірних зусиль задля підтримки української економіки.

Випущені військові облігації, зафіксовані валютні курси та облікова ставка. Ключовий партнер – Міжнародний валютний фонд – схвалив безпрецедентну виплату в 1,4 мільярда доларів — 50% загальної квоти, на яку Україна може розраховувати в МВФ за програмою Інструменту швидкого фінансування.

Це означає значно доступніші фінанси, що надаються Фондом без вимог про економічні реформи – просто задля того, щоб підтримати країну в скрутні часи.

Подібну ж вражаючу фінансову допомогу вже узгоджено з боку Європейського Союзу (1,2 млрд євро, з яких перші 600 млн євро вже мають надійти до України) та Європейського Банку реконструкції та розвитку (2 млрд євро).

Попри таку всеохоплюючу іноземну підтримку, на українську економіку очікують темні часи – місяці в кращому сценарію та роки – в песимістичному. Багато бізнесів, на превеликий жаль, цих темних часів не переживуть.

Не розрубаний вузол. Чого чекати власникам збанкрутілих українських компаній?

Втрати від наслідків війні співіснують з персональними ризиками власників (учасників, бенефіціарів) та директорів українських підприємств, які перебувають під загрозою банкрутства – себто, не здатні повністю розрахуватися за борги усім своїм майном.

Зараз в Україні продовжують діяти загальні правила поведінки, встановлені Кодексом з процедур банкрутства та Законом про ТОВ та ТзДВ. Більшість обов’язків відноситься до директорів. Саме вони мають протягом обмеженого часу:

Скликати збори власників (учасників), якщо у компанії впала вартість чистих активів; Подавати заяву про банкрутство до господарського суду за місцем знаходження компанії.

Причини, через які компанія опинилася у важкому становищі, можуть бути різними. Це не впливає на жоден зі згаданих директорських обов’язків.

Розумно очікувати, що (за аналогією з пандемією в 2020 році) Україна введе спеціальні обмеження (мораторій) як щодо банкрутства компаній, так і щодо директорських обов’язків.

Втім, приводу розслаблятися немає. У попередньому – так званому "ковідному" мораторію на банкрутство йшлося про бізнеси, які втратили платоспроможність внаслідок введення протиепідемічних заходів – або заборгували кредиторам після 12 березня 2020.

Варто очікувати, що "воєнний" банкрутний мораторій працюватиме за подібним принципом.

У такому разі компанії отримуватимуть захист від агресивних кредиторів, а директори – звільнення від банкрутних обов’язків, але з прив’язкою до конкретної дати. Цілком очікувано, що такою датою буде перший день війни — 24 лютого 2022.

Компанії, чиї фінансові складнощі виникли (та задокументовані фінзвітністю) до початку війни, матимуть реальні шанси бути втягнутими їхніми кредиторами в процедуру банкрутства – з усіма її наслідками.

Це призначення зовнішнього управління бізнесом (в тому числі через усунення діючого директора), й розшук та повернення майна та коштів, що виплачувалися окремим особам протягом 3 років до початку банкрутства, й відповідальність директорів та власників компанії.

Перспективи не дуже, чи не так? Втім, доволі легко перевірити, чи є у Вашого бізнесу приводи для додаткових переживань.

Експрес-тести фінансової стабільності

Все, що потрібно для швидкої перевірки бізнесу на предмет ознак банкрутства, це:

Баланси (звіти про фінансовий стан) за 2020 та 2021 фінансові роки Якщо Ви маєте доступ до проміжної довоєнної звітності (сформованої на 23 лютого 2022) – чудово, якщо ні – не критично.

Трохи чесності перед собою та 10 хвилин часу.

Отже, почнемо?

1. Беремо останній довоєнний баланс. Знаходимо та складаємо цифри по рядках 1095 ("Усього за розділом І Активу) та 1195 (усього за розділом ІІ Активу).

Це – сумарна вартість активів Вашого бізнесу, за рахунок яких можна розрахуватися з кредиторами. Тут та всюди далі використовуємо цифри на кінець звітного періоду.

2. Тепер знаходимо та складаємо цифри поточних зобов’язань (боргів, строк виконання яких вже настав) – від рядка 1540 (платежі до бюджету) до рядку 1576 включно (борги по цінних паперах).

Тримаємо в голові позицію Уряду щодо терміну сплати податків та обов’язкових платежів – можливо, це вплине на результат Вашого розрахунку.

3. Віднімаємо від першого підрахунку (активи) другий (поточні борги). Якщо значення не від’ємне – вітання, станом на початок війни Ваш бізнес не мав ознак так званої поточної неплатоспроможності.

4. Якщо результат вийшов від’ємним – настав час плідно працювати з кредиторами. Зараз, цілком можливо, Ваш бізнес не збільшить вартість своїх активів. Проте, Ви можете та маєте вплинути на боргову картину.

Чи боргує Ваш бізнес двом та більше кредиторам? Чи не є пов’язаними з Вами таки кредитори (внутрішні постачальники сировини/послуг)? Чи можна оперативно узгодити та підписати додаткові угоди про розстрочку/відстрочку оплат – або принаймні отримати подібні за змістом листи від кредиторів – більш ніж на 6 місяців?

Це дозволить розвантажити поточну заборгованість, переводячи принаймні її частину у категорію довгострокових зобов’язань.

Із високою ймовірністю Ваш бізнес – це ТОВ. Відтак, нам треба додатково перевірити вартість Ваших чистих активів (або, як ще кажуть, власного капіталу). Це – "подушка безпеки" Вашої компанії, різниця вартості усіх активів та усіх – включаючи довгострокові – зобов’язань.

1. Знаходимо в останньому балансі рядок 1495 (усього за розділом "Власний капітал"). Виписуємо значення на кінець звітного періоду.

2. Порівнюємо з даними такого саме рядку 1495 в балансі попереднього року. Якщо Ваш останній баланс складений за результатами 2021 фінроку – порівнюємо рядки 1495 на кінець періоду 2021 та 2020 фінроків.

3. Якщо останній показник власного капіталу не менше попереднього вполовину або більше – робити нічого не потрібно.

Якщо ж ні – директор компанії зобов’язаний скликати позачергові загальні збори учасників (власників) та винести на їхній розсуд фінансову нестабільність бізнесу.

Тест зроблено. Розслабляємось?

Маємо визнати – перелічені методи не є панацеєю. Так само, як грамотне та розумне самолікування не замінює відвідування лікаря та лікування в стаціонарі.

Тим не менш, самодіагностика показників фінансової стабільності, тим паче в нинішніх умовах, є надважливою. Війна мине, а увага й агресивність кредиторів, так само як й персональні ризики власників та керівництва компаній-боржників – навряд чи.

Залишити старі компанії та намагатися побудувати нову модель з новими іменами не вийде.

За такими "кинутими" бізнесами та їхніми керманичами прийдуть: кредитори, суди та призначені судами зовнішні управлінці – арбітражні керуючі.

Підтвердженням тому є практика Верховного Суду останніх років. Величезна кількість суддів зараз боронить нашу державу.

Коли вони після нашої перемоги повернуться до регулярної роботи, то вкрай малоймовірно, що їхні підходи до довоєнних боргів зміняться.

Ніхто з тих, чиї борги виникли до 24 лютого 2022, не зможе використати війну як виправдання ухилення від кредиторів.