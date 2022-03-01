Как рушится финансовая система России

МВА HEC Paris, менеджер по стратегии в международной компании

Зранку 28.02.22 в Росії долар був уже по 115 рублів (це гірший обвал, ніж в 1998 році), Центробанк екстрено підняв ключову ставку до 20%, торги на московській і Санкт-Петербурзькій фондових біржах призупинені.

Найкрупніші інвестори, такі як Норвезький нафтовий фонд i British Petroleum, оголосили про виведення з Росії своїх інвестицій.

В той же час російські експортери отримали зобов’язання продавати 80% валютної виручки, черги біля банкоматів зашкалюють, паніка охопила далеко не лише професійних інвесторів – відбувається демонтаж фінансової системи РФ.

Росія розв’язала війну проти України, вбиваючи мирних жителів, обстрілюючи житлові квартали та руйнуючи об’єкти інфраструктури.

Україна боронить свою незалежність всіма доступними засобами. До війни так чи інак причетна більшість українських громадян, що самовіддано борються з російськими окупантами. Це стало шоковим сюрпризом для диктатора Путіна.

Але ще менше Путін і його оточення чекали на фінансові санкції такого масштабу, які зараз розгортаються проти держави-агресора.

Тобто вони очікували на неприємності, але щось на зразок обмеження постачання товарів подвійного призначення чи персональні обмеження щодо керівників другого ешелону.

Зрештою, узгоджені санкції перевершили навіть українські сподівання станом на кілька днів тому.

Що таке фінансова система та з чого вона складається

Почнемо з того, що таке фінансова система. Це основний кровоносний механізм будь-якої держави, який охоплює центральні, місцеві, господарські, приватні грошові відносини і фонди.

Від якості та стабільності фінансової системи залежить саме існування держави – це правило актуальне з давніх-давен, коли виникали найперші держави.

Саме тому існували, наприклад, найжорстокіші покарання за фальшивомонетництво, оскільки воно підривало фінансову систему держави.

Хитрий Наполеон, бажаючи завдати шкоди Росії, у 1812 році віз із собою кілька десятків карет з фальшивими сторубльовими банкнотами.

Існують такі складові фінансової системи:

- фінансові ринки – такі ж ринки, наприклад біржі, як і будь-які інші, тобто місця, де зустрічаються покупці і продавці фінансових активів;

- фінансові активи – до яких, разом із банківськими депозитами, акціями, облігаціями, належить готівка (щодо якої колись вчиняв диверсію Наполеон);

- фінансові інституції – тобто посередники між позичальниками та інвесторами (передусім, центральні банки, комерційні банки, інвестиційні, пенсійні фонди, страхові компанії тощо);

- фінансові послуги – це послуги з накопичення необхідних фінансових ресурсів для позичальників та їхнього інвестування з метою отримання прибутку для інвесторів.

Яким чином США та ЄС (а також Канада, Велика Британія, Японія тощо) вдарили по фінансовій системі Росії

Отже, подивимося, в які саме місця фінансової системи РФ поцілив Захід, запроваджуючи свої санкції.

Вже відоме кожному українцю відключення від SWIFT окремих російських банків. Експортери та імпортери, які працюють через санкційні банки, не зможуть працювати через систему SWIFT.

Здійснювати транзакції, платити постачальникам буде, м’яко кажучи, проблематично. Для стабільності глобального цінового балансу енергоносіїв, обмеження не зачеплять банки, які обслуговують такі операції.

Заборона на всі транзакції Центробанку РФ. Росія має приблизно 640 млрд дол. США у золотовалютних резервах.

Активи у США і ЄС заморожено. Таким чином Центробанк не матиме достатньо ресурсів для валютних інтервенцій та інших операцій задля стабілізації обстановки.

Блокування головних комерційних банків – "Сбербанка", "ВТБ" (і не тільки). Разом вони становлять приблизно 50% банківської системи Росії, при цьому сильно прив’язані до глобальної фінансової системи.

Попри деякі відмінності у ставленні до кожного з цих банків, в основному йдеться про блокування транзакцій в доларах по кореспондентських і розрахункових рахунках та неможливість залучати капітал на американському та європейському фондових ринках.

Крім того, платіжні карти банків, які потрапили під санкції, напевно, не працюватимуть по великій кількості транзакцій.

Блокування депозитів та брокерських рахунків росіян за кордоном. Зокрема, один з небагатьох міжнародних брокерів, доступних росіянам, Interactive Brokers, уже надіслав листа з попередженням, що брокерські рахунки буде заблоковано.

Пониження кредитного рейтингу до ВВ+ (неінвестиційний). Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії з ВВВ- до ВВ+. Це що називається за межею.

Це змусить закордонних інституційних інвесторів, які шукали хорошого зростання для своїх портфоліо, купуючи російські цінні папери, продавати їх через існуючі політики ризик-менеджменту.

Очевидно, що високу ціну згаданих цінних паперів забезпечували саме нерезиденти. Тепер ціна обвалиться, а ніхто не відкупить папери на низах, бо рейтинг піде хіба іще нижче.

Як Росія намагається зарадити фінансовому задушенню

Підняти ключову ставку до 20%. Це не спрацює, бо зазвичай в таких випадках підняття ставки запізнюється за реальною ситуацією.

Паніку це лише розгонить, а бізнес стане, бо для нього залучення капіталу на внутрішньому ринку (єдиний, який залишився) тепер надто дороге, попри те, що ставка мала б бути іще вищою, аби зупинити інфляцію.

Назовні користуватися китайською платіжною системою, а в межах Росії можна скористатися власною.

Уже два китайські банки відмовились обслуговувати російські фінансові потоки. А щодо внутрішніх рітейл-платежів, то лише 5-10% росіян наразі теоретично могли б скористатися такою екзотичною платіжною системою, яка має іронічну назву "Мир".

Заморозити продаж нерезидентами фінансових активів, аби не дати обвалитися біржовим показникам.

Це призведе винятково до нагнітання "пару в системі" і дасть зворотний результат при першій можливості продажу.

Використовувати золото, яке фізично знаходиться на території РФ, та інші валютні запаси

Наприклад юань, загальною вартістю близько 150 млрд доларів, для забезпечення балансу фінансової системи, аби перечекати кризу. Це все одно доволі велика сума, але з точки зору проблем Росії – уже й ні.

Закрити торги на біржі, щоб не дати обвалитися активам ще більше.

Звичайно, що подібний крок дозволить лише відтягнути логічний результат. А він єдино можливий.

Конфісковувати депозити громадян для нівелювання втрат.

Така пропозиція надійшла від депутата КПРФ. Це найсмішніший захід, що призведе до перетворення рубля у зімбабвійський фантик.

Що насправді чекає на Росію

А насправді йдеться про страшний удар по всіх ланках фінансової системи Росії, який, за висловами самих росіян, становить собою "casus belli", тобто є настільки потужним зашморгом, що встояти навіть навколішки Росії навряд чи вдасться.

Ми бачимо удари по всіх 4 стовпах фінсистеми:

- Ринки: заблоковано доступ до зовнішніх ринків та закрито операції на внутрішніх.

- Активи: заблоковано доступ до іноземних активів та приведено до відтоку інвестицій з національних активів, обвалено рубль, російські бонди та акції російських компаній.

- Інституції: заблоковано можливість російських центрального та комерційних банків функціонувати як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх.

- Послуги: обмежено, у тому числі по обміну валют, зняттю готівки тощо.

Як результат, економічне зростання Росії не просто припиниться, а почнеться стрімка деградація через надто дорогу вартість залучення коштів та волатильність російських фінансових інструментів, стагнація виробництва і виток інфляції щонайменше 30-40% (тобто може відбутися одне з найгірших кризових явищ – стагфляція).

Масовий вихід як іноземного, так і місцевого капіталу, відсутність довгострокових інвестицій — одним словом це чорна криза, яка виглядає крахом навіть порівняно з кризою 90-х.

Тепер можна очікувати бунтів не лише олігархів, але й великих мас населення, яке відчує що з ним трапилося вже за 1-2 дні.

Україна протримається в ці критичні години і тижні, тоді як російський фінансовий корабель впевнено йде на… дно.