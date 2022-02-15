Цена гендерного неравенства на рынке труда

У серпні 2021 року опитування сервісу "OLX робота" показало, що майже 60% респонденток у робітничій сфері заробляють до 10 тис грн.

У той же час приблизно стільки ж чоловіків отримували 10-20 тис грн.

За підрахунками Державного центру зайнятості, у середньому жінки заробляють менше за чоловіків усього на 108 грн, але якщо аналізувати за сферами діяльності, то можна виявити більш відчутну різницю.

Жінки заробляють більше лише у сферах освіти й охорони здоров’я. У чоловіків зарплата вища на 5-12% навіть у галузях харчування й торгівлі. При цьому, за даними опитування сервісу "OLX робота", у цих сферах зайнято більше жінок.

Якщо говорити про керівні посади, то дисбаланс ще відчутніший. У 2021 році в Україні, за підрахунками Deloitte, налічувалося всього 18% керівниць.

У професійному житті жінки є чимало факторів, які ускладнюють її кар’єрне зростання. Це і перерви під час народження дітей, і рольова модель сім’ї, у якій саме жінка приділяє увагу домашнім справам.

Дискримінація може відбуватися не тільки за статтю, а й через супутні чинники. Наприклад, незаміжній пошукачці можуть відмовити в роботі через вірогідність декрету, а матері – оскільки та потребуватиме більше часу на догляд за дітьми.

Не варто забувати і про пандемічний вплив: на жінок лягає більшість домашніх обов'язків, що призводить до подвійного навантаження. Крім того, жінки, які працюють на вихідних, як правило, зайняті в низькооплачуваних сферах.

За дискримінацію штрафуватимуть

В Україні на рівні закону ще з 1996 року діє заборона дискримінації в оголошеннях про вакансії, зокрема за ознаками статі. Досі ніякого покарання за недотримання авторами оголошень цієї вимоги не було.

У 2022 році був введений штраф за дискримінацію в оголошеннях про вакансії в розмірі десяти мінімальних зарплат (близько 65 тис грн).

Це не перший крок держави в справі гендерного балансування ринку праці. У 2017 році Кабмін значно скоротив перелік "нежіночих" професій, а з 2021 року чоловіки самозайнятих дружин можуть іти в декретну відпустку.

Між Панамою та Азербайджаном

Дослідження Світового банку, проведене у 2021 році серед 190 країн, визначило девʼять європейських держав та Канаду, які максимально адаптували до потреб жінок національні законодавства у сферах мобільності, трудових відносин, охорони здоров’я, освіти та економіки.

Україна отримала 79,4 бала та розташувалася між Панамою й Азербайджаном, тож нам ще є куди зростати.

Проблему гендерної нерівності країни намагаються долати впливом на роботодавців і створенням привабливих умов для професійного розвитку жінок. Наприклад, Німеччина допомагає громадянам повернутися до трудової діяльності після тривалої перерви або змінити спеціалізацію.

У Швеції діє програма заохочення жіночого підприємництва, а в Данії закріплена політика гарантованих місць для догляду за дітьми після закінчення декрету: батьки отримують до 75% компенсації від держави на витрати у приватних чи державних дитячих садках.

Як вплинути на ситуацію

Навіть якщо роботодавець публікує гендерно нейтральну вакансію, це не може гарантувати, що він буде неупереджено обирати кандидата.

По-перше, функціональні обов’язки майбутнього працівника можна описати без вимог щодо віку і статі, але все одно може бути зрозуміло, кого шукають.

По-друге, роботодавець може аргументувати свій вибір тим, що претендент підходить винятково за професійними навичками, а не завдяки віку чи статі.

Пошукачам треба розсудливо ставитися до пропозицій на ринку. Наприклад, вакансія домашнього помічника чи кухара не обов’язково жіноча або чоловіча.

Якщо ж в описі вказується "помічниця" або "прибиральниця", тоді зрозуміло, кого саме шукає роботодавець. Краще звертати увагу на оголошення, які не містять ознак, що вказують на вік чи стать кандидата або кандидатки.

Оголошення кандидатів теж відіграють важливу роль. З резюме роботодавець може зрозуміти і стать, і приблизний вік автора. Якщо пошукач виділить свої професійні якості, така анкета швидше приверне увагу роботодавця.

Приміром, у профілі кандидата на сервісі "OLX робота" можна вказати інформацію про хобі чи додаткові курси. Це дає краще уявлення про пошукача та допомагає побачити в людині особистість.

Гендерна рівність економічно вигідна

За підрахунками McKinsey & Company, гендерна нерівність коштуватиме світові близько 12 трлн дол до 2025 року. Дослідники Центру економічної стратегії підрахували: якщо рівень зайнятості жінок в Україні був би таким, як у Швеції (лідер серед розвинених країн за рівнем зайнятості жінок), то ВВП країни зріс би на 9% або 19 млрд дол (за рівнем ВВП 2021 року).

Від того, що жінки менше заробляють і менш задіяні на ринку праці, не виграє ніхто. Це мають усвідомити всі учасники процесу: держава, роботодавці та самі жінки. У нашому опитуванні ми запитали, скільки працівники хотіли б заробляти. 55% жінок мріють про 10-15 тис грн, 50% чоловіків – понад 20 тис грн.

Жінкам важливо повірити у свою спроможність бути затребуваними та успішними на ринку праці і рухатися до цієї мети. А роботодавцям – позбутися гендерних стереотипів та створювати команду, позбавлену дискримінацій, що є одним з фундаментальних чинників сталості бізнесу в сучасному світі.