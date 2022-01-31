Пассивный доход – не роскошь

Уявіть, що ви виграли в лотерею велику суму грошей. Або, що бабуся в Санторіні залишила вам спадок. Або ви просто отримали на роботі солідну премію.

Найгірше, що ви можете зробити з цими грошима — це витратити їх. Гроші мають працювати, тому їх необхідно вміти грамотно інвестувати.

Золоте правило: гроші роблять гроші. Ті, хто усвідомлено ставляться до заробленого, розуміють, що бажанням немає меж.

Коли є стабільний бізнес або солідна щомісячна зарплата, виникає спокуса витратити все і одразу: купити дорогу машину, останній айфон, брендовий одяг, полетіти на Мальдіви.

Ейфорія від грошей часто робить людей нездатними думати про те, як ці гроші примножити і, таким чином, вони позбавляють себе можливості мати пасивний дохід і заробити більше.

До того ж, дорогі речі теж потрібно утримувати, вони зношуються, старіють і доводиться знову і знову купувати нове. Тому талант не в тому, щоб заробити великі гроші, а в тому, щоб їх утримати та примножити.

Ідеальний спосіб для цього — інвестування. І навіть не обов'язково для цього бути багатієм. Все що потрібно — це грамотно розподіляти доходи.

Треба напрацювати систему, при якій певний відсоток з вашого щомісячного доходу буде відкладатися та інвестуватися.

З часом ви прийдете до того, що частина ваших заробітків стане пасивним доходом, який дозволить безстрашно жити, радіти, подорожувати, обслуговувати усі ваші потреби.

Тож, куди можна інвестувати гроші?

1. Якщо у вас є навіть невеликий бізнес і ви хочете інвестувати, перш за все, інвестуйте в своє.

Для початку розділіть 100% доходу на: 20% – це особисті витрати, а 80% – це реінвестування у бізнес. Тобто, частина грошей залишається в обороті. З них 20-30% йде на техніку та обладнання. Це додасть бізнесу продуктивності, а, відповідно, і збільшить прибуток.

Реінвестуйте у потужності, землю або залучення вузьких спеціалістів у бізнес. Потрібно розрахувати, скільки коштує робота ваших співробітників і скільки часу вони витрачають на цю роботу.

Можливо, вигідніше буде придбати обладнання та оптимізувати людську працю. Але, важливо вирахувати, що вигідніше: взяти обладнання в лізинг під якийсь відсоток або вкласти свої власні гроші. Тільки враховуйте, що гроші власника також треба вважати позикою.

І ця позика – дорога, бо це "кровно" зароблені вами гроші. Надалі, якщо бізнес маштабується і розвивається, можна вже перейти на формулу: 30% дивідендів, 30% інвестицій у бізнес та 40% – інвестиції в іншу сферу бізнесу для диверсифікації ризиків.

2. Вкластися в стартап або в перспективний бізнес, що потребує розширення. Це також хороший спосіб. Тільки вкладайте гроші в ту сферу, в якій ви розумієтеся! Бо, якщо ви не знаєте механіки бізнесу, то легко втратите все.

Я спостерігала багато зльотів і падінь бізнесів і на практиці переконалася, що формула, в якій люди, мріючи про пасивний дохід, довіряють комусь гроші з надією, що "там усе якось працюватиме без моєї участі, а я тільки отримуватиму дивіденди" – не працює.

Інвестувати гроші в чийсь бізнес можна тільки в тому випадку, якщо ви знаєтеся в цій сфері і можете контролювати процес.

Убезпечте себе, жорстко прописавши юридичні документи, в яких буде зазначено, що ви, як інвестор, берете участь у затвердженні стратегії і будь-якої миті можете втрутитися в процес, якщо щось піде не так.

Тоді є шанси захистити свої гроші. Але в умовах правової системи нашої країни захистити себе досить складно.

3. Купівля акцій біржі — ще один вид пасивного доходу. Тут також є ризики. Можна як добре заробити на підйомі компанії, так і сильно втратити на спаді.

Вміти грати на біржі – це окрема наука. Ніколи не буде зайвим скористатися консультацією фахівців, щоб не прогоріти.

4. Нерухомість. Це, мабуть, найбезпечніший і найстабільніший спосіб пасивного доходу. Прибутковість менша, але й ризиків менше.

Можна вкладати як у житлові, так і у комерційні приміщення. Хороший варіант – закордонна нерухомість. Наприклад, у США нерезидентам надають кредити.

Ви вкладаєте частину своїх грошей, а частину берете в кредит (тут важливо вигідно вгадати з річною кредитною ставкою).

Здаючи нерухомість в оренду, ви обслуговуєте кредит і зрештою після виплати отримуєте у власність "чисту" нерухомість, яка гарантовано зростає в ціні. Хороший приклад — штат Флорида, де нерухомість зросла в ціні зараз на 40%.

Ті, хто вклався там у нерухомість кілька років тому, тепер "знімають вершки". В Україні теж є непогані кейси, коли будь-який підприємець може взяти в оренду нежитлову нерухомість під іпотеку.

Наприклад, під 100 тисяч доларів можна взяти в іпотеку невелике приміщення і здавати його в оренду.

Орендарі платять вам, а ви ж ці гроші віддаєте на погашення іпотеки. Якщо знайти приміщення в "рибному місці" та вигідно здати в оренду, на різниці можна ще й щомісяця заробляти.

У будь-якому випадку, після закінчення терміну іпотеки, приміщення буде ваше, а іпотека, по суті, буде виплачена орендарем.

5. Видавати позики під відсотки – теж вид інвестування. Але тут є небезпека. Не зв'язуйтесь з пірамідами, які не підкріплюються заставним майном.

По суті, у цій ситуації ви стаєте банком і вам необхідно в заставу взяти якесь майно, можливо, нерухомість, яка перекриватиме ту суму, яка буде взята у вас. Різні піраміди — схожі на гру в казино. Ви маєте бути готовими втратити ваші гроші.

Сюди можна віднести і покупку криптовалюти. Це ризик. Дуже шкода людей, які вкладають усі свої заощадження та чекають, коли ці заощадження перетворяться на великі суми грошей, які дозволять їм безбідно зустріти старість.

Але, уявіть, що вони відчувають і з яким стресом живуть, коли все йде не за планом і гроші згорають.

На власному досвіді, я зрозуміла, що рухатись треба обережно, step-by-step. Мій бізнес починався з суми 5000 гривень. У той час долар був по 5, тому ця сума дорівнювала 1000$.

Я вирішила спробувати заробляти на продажу охолодженої курки. Я закупила 100 кг курятини на оптовій базі та відвезла на базар. Я продала увесь товар за 2 години і отримала 100 гривень чистого прибутку.

Тоді стільки ж можна було заробити, працюючи увесь день в офісі. Але я заробила ці гроші за кілька годин. Я зрозуміла, який дохід може принести мені купівля-продаж, якщо я інвестую сюди свій час та певну суму грошей.

Так розпочався мій бізнес. Коли в мене з'явилися відчутні доходи, я не наважилась пустити їх на задоволення моїх потреб, хоча бажання таке було.

Але я побоювалась, що такий дохід не буде постійним, тому обережно витрачала гроші. Я залишала увесь дохід в обороті і він стабільно зростав.

В результаті, компанія виросла у 5 філіалів по всій країні з оборотом у 100 млн доларів на рік. І коли грошей вже було достатньо, я зрозуміла, що можна інвестувати.

Але інвестувати у розвиток свого ж бізнесу. Я порахувала, скільки мені коштує оренда приміщення під склад та офіс.

Вийшло, що вигідніше мені було придбати приміщення та відбити ці гроші за 5 років. Тоді я купила власну нежитлову нерухомість з холодильниками.

Таким же чином я прорахувала та вклала гроші у купівлю заводу з обробки та виробництва курятини.

При цьому, свою власну квартиру я придбала в кредит, бо розуміла, що мої гроші ефективніше працюватимуть в комерційній нерухомості. Так і прораховується будь-яка інвестиція, яку ми хочемо собі дозволити.

Який би спосіб інвестування ви не обрали, головне, дотримуйтесь правил грамотного інвестування:

не вкладайте гроші у сферу, в якій не розбираєтесь;

вивчайте нові можливості, які допомагають примножувати гроші;

диверсифікуйте доходи, перерозподіляйте гроші у різні кошики;

інвестуйте невеликі суми, не ставте "все на червоне"

не ставайте жертвою маркетингу, адже, завжди будуть речі, які ми захочемо купити. Але стежте за тим, щоб ваші "хочу" не перевищували ваші "можу";

більше думати про те, як заробити, а про те, як витратити.

І, наостанок, ще одне важливе правило інвестування — вкладайте в себе. Постійно розвивайтесь. Чим більш кваліфікованим спеціалістом ви станете, тим дорожке коштуватимуть ваші послуги та час.

Розвиваючи свої навички, здобуваючи освіту, ви підвищуєте свою вартість на ринку, відповідно — заробляєте більше, відповідно — маєте можливість вкладатись у більш прибуткові інвестиції і заробляти ще більше.