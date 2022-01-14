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Шесть главных направлений для инвестирования в Украине

Шесть главных направлений для инвестирования в Украине

Как украинцам диверсифицировать риски и сформировать лучший портфель для инвестиций? (укр)
Пятница, 14 января 2022, 08:12
Дмитрий Вербицкий
head of RM компании Green Candle

Уже на початку 2022 року аналітики ринку прогнозують турбулентність економіки, а в інвесторів переважають девальваційні настрої.

Тим не менше, надійні інструменти інвестування в Україні існують, а їхній вибір доволі різноманітний, аби сформувати різні інвестиційні портфелі та диверсифікувати ризики.

Раніше ми розглядали один з можливих інвестиційних портфелів. Капітал пропонувалося розділити порівну, частину вкласти в державні облігації, а за іншу поступово викуповувати акції індексного фонду американських акцій SPY.

Тоді, говорячи про облігації, акцент робився на гривневі облігації з коротким терміном обертання, аби можна було реагувати на зміну ситуації в країні. Нині ж, зважаючи на запит клієнтів на ризик та можливий ризик девальвації, розглянемо в порядку ранжування інструментів більш ризиковий портфель.

Отже, у які провідні шість інструментів можна вкластися у 2022 році?

Відразу попереджаю: викладений варіант портфеля більш ризикований, проте і потенційно більш дохідний. Усі інструменти, що будуть проаналізовані нижче, доступні для купівлі та зберігання в Україні.

Що входить у провідну шістку

Інвестиційні експерти у 2022 році пропонують розподілити інвестиційний капітал у співвідношенні 30 на 70. 30% варто спрямувати на викуп облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), а 70% інвестувати в американські акції.

ОЗДП номіновані в доларах, термін їх погашення не повинен перевищувати 2023-2024 років.

Зараз ставка за такими ОЗДП сягає 9%. Однак варто зважати на те, що конвертація грошей у валютні активи та збереження в них додає на ваш капітал ще й доларову інфляцію, але перестраховує від можливого обвалу гривні, про який дедалі частіше йдеться в аналітичних прогнозах на 2022 рік.

Суму, яку ми залишили із загального капіталу (70%) на інвестиції в акції іноземних компаній, краще розділити на дві частини (50% та 20%, мається на увазі процент від первинного інвестиційного капіталу).

Більшу спрямовуємо в стабільний загальний фонд, а за іншу купуємо акції окремих компаній з великими перспективами. Для надійної фондової інвестиції пропонуємо звернути увагу на купівлю фонду ETF S&P 500. До нього входять провідні американські компанії, що мають найбільшу капіталізацію.

Список фонду перевіряється щоквартально та змінюється, якщо акції певних компаній втрачають ліквідність. Диверсифікація інвестицій і тут допоможе вберегтися від ринкових коливань. Решту портфеля варто розподілити між компаніями зі світовими іменами: Amazon, Microsoft, Google, Meta.

Чому так – поговоримо трохи згодом. Тут варто ще зазначити, що всі наведені інструменти допущені НКЦПФР до торгів в Україні. З повним переліком інструментів можна ознайомитися на сайті регулятора.

Чим вигідний такий інструментарій інвестицій

ETF S&P 500 – уже диверсифікований інструмент, оскільки складається з 500 провідних компаній, що значно впливають на американську економіку.

Завдяки такій диверсифікації він менш волатильний, тобто не схильний до різкої зміни ціни за короткий проміжок часу, а отже – більш стабільний та надійний інструмент збереження і примноження коштів. Це означає, що різкий ріст чи падіння акцій певної компанії не надто вплине на загальний портфель.

З іншого боку, інвестування в окремі компанії є індивідуальною ринковою ідеєю, і підхід тут може бути персоналізованим, відповідно до уподобань інвестора.

Американських брендів, які мають потенціал для розвитку, безліч, причому в абсолютно різних галузях та напрямках. Проте не можна уникнути нинішніх реалій та тенденцій. Тому у 2022 році інвесторам рекомендується особливу увагу звернути на наявність у портфелі акцій IT-компаній.

Чому варто звернути увагу на Amazon, Microsoft, Google та Facebook

Amazon та Microsoft – компанії-гіганти, монополісти ринку, що посідають провідне місце у своїй сфері і розвиваються в напрямку інших послуг. Одна з них – хмарні зберігання даних, що нині набирають обертів.

Диджиталізація і раніше була невідворотним процесом для всіх сфер економіки, однак тотальний локдаун та переведення більшості працівників на віддалений формат роботи значно прискорили цей процес.

Світовий бізнес переходить у хмару, тому повноцінна робота через інтернет забезпечить сервісам Amazon та Microsoft лідерство у 2022 році та успішний розвиток у довгостроковій перспективі.

Google та Facebook, крім відносно низького показника коефіцієнта співвідношення за ціною акцій та потенційним прибутком (P/E – price to earnings), 28 та 24 відповідно, мають ще й неабиякі перспективи розвитку. Це означає, що їх акції в довгостроковій перспективі будуть тільки дорожчати.

А формування "Мета Всесвітів" уже стало першим кроком до створення ринку нового типу, де і Google, і Facebook явно посідатимуть не останні місця.

Обираючи компанії для інвестицій, варто ознайомитися з ринковою та економічною аналітикою, адже акції певних компаній можуть бути "перегріті".

Професійні трейдери давно очікують деякого падіння цін на ринку. Проте зміна індексу є не сигналом до виходу, а, скоріше, чудовою можливістю зайти в ринок за вигідною ціною. Коливання на ринку – звична річ, після довготривалого циклу росту завжди йде певне коригування показників.

Але який би інвестиційний портфель ви не взяли за основу у 2022 році, ніколи не забувайте диверсифікувати ризики. Це дасть можливість не тільки отримати більший прибуток при позитивному розгортанні подій, а й перестрахуватися від втрат, якщо реалізовуватиметься негативний сценарій.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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