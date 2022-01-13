Как будет развиваться цифровая экономика в ближайшие годы

Диджиталізація — вже не просто тренд, а обов'язковий етап розвитку сучасного бізнесу.

Компанія IDC FutureScape склала низку прогнозів щодо всесвітньої цифрової трансформації. Давайте детальніше розглянемо головні з них.

Насамперед аналітики прогнозують, що інвестиції в диджиталізацію піднімуться до 16,5% на рік у 2022-2024 роках порівняно з 15,4% у 2019-2021, і до кінця 2024-го вони становитимуть 55% від усіх інвестицій в ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології).

У відповідь на пандемію більшість компаній та організацій вже прискорили інвестиції в диджиталізацію.

Це означає, що в 2022 році більше половини світової економіки ґрунтуватиметься на цифрових технологіях або перебуватиме під їхнім впливом.

До кінця 2022 року у 55% організацій будуть плани, як досягти цифрової стійкості бізнесу. Вона, у свою чергу, допоможе підвищити прибутковість, рівень інновацій та економічну ефективність більш ніж на 20%.

До 2023 року 90% організацій у всьому світі надаватимуть пріоритет інвестиціям у диджиталізацію, щоб доповнити цифровими технологіями активи і фізичні простори.

До цього часу кожна друга компанія отримуватиме понад 40% своїх доходів від цифрових продуктів та послуг, порівняно з кожною третьою у 2020 році.

За допомогою інструментів з низьким кодом/без коду (low-code/no-code) та можливості використання даних до 2024 року роль співробітників на 60% підприємств буде пов’язана з цифровими технологіями.

Достатньо переконливо? Якщо ви теж бажаєте трансформувати бізнес, почати варто з автоматизації бізнес-процесів та впровадження системи електронного документообігу.

Автоматизація бізнес-процесів

Автоматизувати бізнес-процеси допоможе категорія програмних продуктів BPM (Business Process Management). Їхня мета — керувати різними типами діяльності підприємства і допомагати виявляти слабкі ділянки процесів чи організаційної структури, які знижують продуктивність підприємства.

За допомогою BPM-системи можна автоматизувати процеси та завдання, які виконувати вручну неможливо або дуже довго. А ще вона забирає рутинні операції у співробітників та мінімізує помилки через людський фактор.

Система економить час, допомагає збільшити прибуток, підвищує ефективність та точність процесів.

В Україні є вибір подібних продуктів. Наприклад, система Creatio від фірми Terrasoft дозволяє створювати та автоматизувати бізнес-процеси різної складності. Також вона має готову бібліотеку процесів, побудованих відповідно до різноманітних світових практик.

Інша система — Scriptum BPM дозволяє підвищувати ефективність бізнес-процесів, а також автоматизувати їх. Вона дозволяє швидко інтегрувати між собою різні системи компанії, автоматизувати процеси, прискорити взаємодію тощо.

Система "Бітрікс24" створює та редагує бізнес-процеси, виводить показники ефективності, контролює роботу, робить висновки, а потім аналізує їх.

Електронний документообіг

Впровадження електронного документообігу допомагає досягти не менш важливих результатів:

на роботу з документами і їх пошук йде значно менше часу;

на це витрачається менше грошей, які можна спрямувати на розвиток компанії;

ризик помилки зводиться до нуля;

інформація захищена більш надійно;

комунікація з клієнтами та співробітниками стає ефективнішою;

підвищується якість контролю за робочими процесами.

В Україні працює кілька систем електронного документообігу. Наприклад, Deals скорочує час підготовки та узгодження документів у кілька разів, дозволяє економити на адміністративних та логістичних витратах, забезпечує постійний доступ до документів та підтримує всі АЦСК.

Потрібно лише підключитися до системи, додати до неї свого контрагента та почати обмінюватися документами онлайн.

Інший варіант — e-Docs. Система пропонує компаніям:

упорядкувати процеси, пов’язані зі створенням документів;

навести лад у існуючих документах;

привести документи до єдиного вигляду та стилю;

скоротити витрати та підвищити оперативність офіційного ділового листування з контрагентами.

Ще один із варіантів — Megapolis.DocNet. Сервіс організує систему ЕДО у компаніях будь-якого рівня та сфер діяльності, а також в установах, підприємствах та органах влади.

Цей сервіс підходить для автоматизації документоорієнтованих бізнес-процесів, пов'язаних із загальною та операційною діяльністю організації.

Основна мета впровадження систем Megapolis.DocNet — підвищення прозорості, керованості та ефективності роботи.

Система включає всі етапи життєвого циклу документів: від підготовки проєктів документів до їх зберігання із забезпеченням функцій електронного архіву та електронного цифрового підпису.