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Семь простых правил инвестирования в акции

Семь простых правил инвестирования в акции

Несколько правил для начинающих инвесторов, которые помогут избежать ошибок. (укр)
Среда, 12 января 2022, 08:07
Татьяна Попович
сопредседатель Комитета банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты, Директор по рынкам капитала, Альфа-Банк Украина

У 2021 році на світовому ринку акцій спостерігався справжній бум. Так, за останні 12 місяців перетікання капіталу в акції становило понад 1 трильйон доларів – це більше, ніж сумарно за попередні 10 років.

Віднедавна іноземні акції стали доступними і для пересічного українського інвестора. Тепер фізичні особи-резиденти України можуть купувати і, що дуже важливо, продавати буквально у кілька кліків через мобільний додаток папери міжнародних компаній інвестиційного рейтингу, таких як Apple, Google тощо.

Українські інвестори вже давно хотіли б мати можливість легально інвестувати у зрозумілі інструменти. 

І йдеться, швидше, не про професіоналів, а про підвищений інтерес з боку тих, хто чув, знає, цікавиться такими інвестиціями, але ніколи не перераховував гроші за кордон, не вкладав великі суми в такі інвестиції, а хотів би купити цінні папери на невелику частину заощаджень або, наприклад, своєї заробітної плати.

Іноземні акції також можна розглядати як освітній інструмент. Є можливість зрозуміти, як ціна акцій падає, як зростає, як надходять дивіденди. 

Впевнена, що в Україні почнуть з'являтися й інші інструменти. При цьому фізичні особи вже будуть підготовленими учасниками фондового ринку.

Проте інвесторам-початківцям важливо пам'ятати, що акції (навіть найтоповіші), хоч і відносяться до потенційно високоприбуткових, але водночас і ризикові інвестиції. Тому при вкладенні в них варто постійно пам'ятати низку загальних правил. 

Дозволю собі поділитися кількома з них, які, на мій погляд, можуть бути корисні стати у нагоді інвестору-початківцю.

1. Потрібно інвестувати ту частку своїх активів, переоцінка яких або втрата частини не принесе відчутний біль.

2. Потрібно вкладати кошти, які у найближчому майбутньому будуть вільні. Це робиться для того, щоб не довелося виходити з цінних паперів та ловити момент негативної переоцінки або, кажучи простою мовою, зі збитками.

Спочатку обсяг інвестування має бути невеликим. 5-10% від ваших активів, щоб зрозуміти, як це працює, щоб спробувати. Потім цю пропорцію можна збільшувати, володіючи здобутими знаннями та досвідом.

3. Є сенс пройти перший шлях інвестора-початківця з невеликою сумою, щоб побачити, де виникають додаткові витрати.

4. Важливо також для себе визначити: ти прийшов інвестувати. Інвестору-початківцю не варто активно торгувати протягом дня, намагаючись вгадати напрямок руху котирувань (на цьому багато новачків втрачають гроші, намагаючись перехитрити ринок). 

Все ж таки краще почати з вкладень "у довгу". Потрібно акуратно підбирати компанії та ставати їх нехай і маленьким, але справжнім акціонером – дізнатися, чим компанія живе, як розвивається. 

Пожити з нею якийсь час і знайти найбільш вдалий час для продажу акцій. Взагалі, інвестування на довгий час зазвичай завжди себе окуповує. Ринок за весь час свого існування хоч і бував волатильним і навіть обвальним, проте все одно відігравав падіння.

5. Крім того, не варто усі гроші вкладати у певний актив, бажано мати диверсифікований довгостроковий портфель акцій. 

Це той підхід, який, з великою ймовірністю, може принести гарний результат. А частину грошей (з горизонтом до року) можна інвестувати у ті ж ОВДП, як гривневі, так і доларові. 

Як ділити суми для такого інвестування – залежить від співвідношення ризику та прибутковості, яке ви собі визначили.

6. Потрібно вкладати у ті сектори економіки та конкретні компанії, які розумієте. Наприклад, останнім часом стали набагато зрозумілішими фармацевтика, туристичний бізнес, круїзні компанії. І тут треба дивитися не лише на гучні імена та події, а й на перспективи цих сфер економіки. 

А конкретну компанію важливо добре вивчити. Як говорив Уоррен Баффет: "Якщо ви не здатні володіти цими акціями 10 років, навіть не думайте, щоб купити їх на 10 хвилин".

7. Ну і найголовніше – продовжувати займатися самоосвітою в інвестуванні, щоб вкладення не були на хайпі, виходячи лише з чуток та неперевіреної інформації. Зараз дуже багато доступної аналітики, і далеко не вся вона професійна. Найважливіша інвестиція, яку ви можете зробити – це інвестувати в себе.

Звичайно, дотримання цих доволі простих правил не гарантує успіху інвестицій. Але це робить інвестиції в такі ризикові активи як акції, для пересічного інвестора максимально зрозумілими і безпечними.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции акции фондовый рынок

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