Возобновляемая энергетика: задачи на 2022 год
Аргументи за розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) можна розділити на екологічні, економічні і політичні. Про екологічні вже багато написано.
У більшості держав світу саме екологічні були і залишаються основними драйверами для розвитку ВДЕ.
Проте, як виявилось, в Україні їх замало для підтримки розвитку цього сектору. Поки що у свідомості багатьох домінує принцип "хай брудніше, аби дешевше".
Економічні переваги розвитку ВДЕ
Прогнози про те, що масштабний розвиток ВДЕ є шляхом для досягнення найдешевшої ціни електроенергії для кінцевого споживача, регулярно публікуються вже принаймні кілька років.
Швейцарська компанія Lazard регулярно проводить порівняння вартості електроенергії від різних видів генерації і демонструє, що вартість електроенергії з ВДЕ постійно зменшується, а від традиційної генерації — зростає.
Для сонячних та вітрових електростанцій промислового масштабу вона вже є значно дешевшою за електроенергію від традиційної генерації. Причому, з кожним роком ця різниця на користь ВДЕ тільки зростає.
Приведена вартість електроенергії від генерації різного типу (за матеріалами LAZARD)
|
Тип генерації
|
Приведена вартість електроенергії (LCOE), $/МВт*годину (жовтень 2021)
|
Стаціонарні сонячні
|
30 — 41
|
Вітроелектростанції
|
26 — 50
|
АЕС
|
131 — 204
|
Вугільні
|
65 – 152
|
Газові (комбінований цикл)
|
45 — 74
За розрахунками фінської компанії Wärtsilä, сценарій, що забезпечує найдешевшу електроенергію в Україні, передбачає частку електроенергії з ВДЕ — 83% до 2050 року. Інші 17% генеруватиме маневрена газова генерація.
Проте в Україні останні два роки звучать зовсім інші аргументи: "ВДЕ дорогі", "Навіщо нам дорога енергія, якщо є дешева" і т.і. З ВДЕ спробували зробити головного винуватця проблем нового енергетичного ринку.
Під гаслами необхідності здешевлення цін на електроенергію в Україні останні два роки успішно велася "гібридна війна" проти ВДЕ. У "потягу ВДЕ", що динамічно набирав обертів до 2019 року, нові машиністи натиснули на гальма аж до іскор з-під коліс.
Через два роки вже час поставити питання, а чи було це правильним рішенням і чи стали від цього дешевшими електроенергія чи тепло? Переконані, що не стали, і що це було помилковим рішенням.
За час боротьби з ВДЕ в Україні світ увійшов у глибоку енергетичну кризу. Ціни на природний газ піднялися у 15-20 разів і вже кілька разів перетинали межу у $2000 за 1000 м3. Все частіше лунають прогнози про досягнення планки у $3000 за 1000 м3 вже цієї зими.
Ціни на вугілля за цей же час збільшились у понад 3 рази і досягали $220 т. у жовтні і близько $150 т. у грудні 2021 року.
Рекордно високі ціни на природний газ і вугілля вже призвели до рекордних цін на електроенергію і тепло. Офіційна відповідь ЄС на цю ситуацію послідовна і, на нашу думку, єдиноправильна – швидше розвивати ВДЕ.
У реаліях нових цін на традиційні енергоносії енергія з ВДЕ стала ще більш конкурентною. Вартість електроенергії з газу і вугілля зросла пропорційно вартості цих енергоносіїв, а вартість електроенергії з сонця, вітру і гідроресурсів залишилась на тому ж, докризовому, рівні.
Вбачаємо розвиток сонячної і вітрової генерації базовим для витіснення вугілля з сектору електроенергетики. Біоенергетика гратиме ключову роль у заміщенні природного газу в теплопостачанні і для декарбонізації транспорту. Біометан є однією з найперспективніших опцій для декарбонізації газових маневрених потужностей, а також транспорту.
Політичні переваги розвитку ВДЕ
За ці ж два роки ми стали свідками безпрецедентного політичного тиску на Україну і країни ЄС з боку нашого північного сусіда. Питання постачання природного газу поставлені у пряму залежність від бажаних для нього політичних рішень.
Найгостріше на сьогодні стоїть питання вартості природного газу. Україна, в середньому, імпортує 10 млрд м3 природного газу/рік. Навіть при вартості $1000 за 1000 м3 для цього необхідно витратити $10 млрд на рік.
Додатково Україна імпортує близько 19 млн т. енергетичного вугілля, на що, при ціні $150 за тонну, необхідно витрати $2,8 млрд на рік. Замістивши цей газ і вугілля відновлюваними джерелами Україна економитиме біля $13 млрд.
Ця економія повертатиме більшу частина грошей, необхідних для інвестування у розвиток ВДЕ в Україні. Причому ці гроші працюватимуть на економіку країни, а не відправлятимуться в інші країни, в першу чергу, до країни-агресора.
Один зі сценаріїв, вірогідність якого, на жаль, зростає, це звернення українського керівництва до північного сусіда по допомогу з постачанням енергоносіїв вже в січні/лютому 2022 року з виконанням при цьому його політичних забаганок.
Вважаємо розвиток ВДЕ і підвищення енергоефективності української економіки основою енергетичної незалежності, що є основою політичної незалежності держави.
Необхідні кроки для виправлення ситуації
- Політично визнати розвиток ВДЕ в Україні основою майбутнього розвитку і декарбонізації енергетики і економіки.
- Розробити комплексну програму зеленого переходу України, аналогічну Європейській "зеленій угоді" Green Deal.
- Прийняти нову енергетичну стратегію України до 2050 року з амбітною ціллю для розвитку ВДЕ (мінімум 70% ВДЕ в загальному постачанні первинної енергії).
У виробництві електроенергії:
- Започаткувати і регулярно проводити конкурси на будівництво маневрової генеруючої потужності, накопичувачів енергії та запроваджувати заходи з управління попитом;
- Започаткувати і регулярно проводити аукціони з розподілу квоти підтримки для проєктів з виробництва електроенергії з ВДЕ;
- Прийняти закон про запровадження енергетичного податку на енергоносії з викопних палив, який буде витрачатися виключно на проєкти з декарбонізації;
- Прийняти закон щодо стимулювання виробництва електричної енергії з ВДЕ на ринкових засадах (контракти на різницю);
- Прийняти закон щодо стимулювання виробництва електричної енергії з ВДЕ без державної підтримки (корпоративні PPA);
- Прийняти закон про удосконалення умов підтримки малої розосередженої генерації споживачів (Net Energy Metering);
- Прийняти закон про накопичувачі енергії (energy storages).
У виробництві теплової енергії:
- Запровадити систему електронної торгівлі твердим біопаливом;
- Забезпечити недискримінаційний доступ незалежних виробників до теплових мереж ЦТ. Запровадити конкурентний ринок теплової енергії у ЦТ;
- Звільнити від сплати податку за викиди СО2 установки, що спалюють тверде біопаливо і біогаз;
- Створити реєстр біометану, що надаватиме гарантії походження на вироблений біометан.
У сфері транспорту:
- Прийняти закон про використання відновлюваних видів палива і енергії на транспорті (електромобілі, біоетанол і біодизель першого і другого поколінь, біометан, зелений водень);
- Стимулювати розбудову інфраструктури заправних станцій для автотранспорту на ВДЕ.
Вважаємо, що настав час визнати помилки і змінити суспільне відношення до ВДЕ в Україні, оскільки їх розвиток гарантує одночасно екологічні, економічні і політичні переваги для держави.
Традиційні джерела енергії дорогі і екологічно небезпечні – настав час переходити на ВДЕ і підвищувати енергоефективність.
Співавтор: Гелетуха Георгій, д.т.н., голова правління Біоенергетичної асоціації України, член правління громадської спілки "Global 100 RE Ukraine"
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