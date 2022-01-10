Кто будет покупать жилье на первичном рынке в 2022 году?

2021 рік виявився занадто суперечливим: з одного боку якість житла, що зводиться, неухильно зростала, покупці-інвестори охоче вкладали кошти в новобудови.

З іншого боку, інфляція та здорожчання собівартості будівництва призвели до досить стрімкого зростання цін — в середньому на 25-35%.

Також не варто забувати про те, що сподівання на розвиток іпотеки не справдилися, та й процес реформування містобудівної діяльності виявився не таким швидким, як хотілося б і девелоперам, і покупцям осель.

Але попри це, громадяни України все ж налаштовані на придбання квартир саме на первинному ринку. Хто ж купуватиме житло у 2022 році? Яке житло купуватимуть?

За прогнозом аналітиків Concept Group, у 2022 році понад 55% покупців житла на первинному ринку купуватимуть квартири за власні накопичення або ж за кошти від продажу старого житла з доплатою, яка не перевищуватиме 30-40% від вартості нового житла.

Близько 35% розраховують стати власниками за допомогою програм із розтермінування від девелоперів, близько 10% покупців готові придбати квартиру за допомогою іпотечних програм.

Зауважу, що близько 60% потенційних покупців на первинному ринку вже мають власне житло і намагатимуться покращити свої життєві умови, зосередивши увагу на технологічних, продуманих проєктах, що будуть органічно поєднані з природним середовищем.

Ще варто додати, що нове якісне житло викликає зацікавлення переважно у молоді, у людей з новими уявленнями про світ, про своє місце в ньому. Можна сказати, що первинний ринок є відображенням потреб "нових людей", людей з новим проєвропейським менталітетом.

Саме тому більшість покупців первинного житла, а це 80-85%, належатиме до вікової категорії від 25 до 45 років. Близько 10-15% — це аудиторія віком від 45 до 60 років.

Портрет покупця

Досвід минулих років доводить, що і в 2022 році понад 40% покупців належатимуть до IT-індустрії.

У той же час близько 30% потенційних інвесторів — це переважно менеджери середньої та вищої керівних ланок секторів рітейлу, логістики, роздрібної торгівлі.

Близько 20% покупців належатимуть до творчих професій: це дизайнери, креативні директори, маркетологи тощо. Понад 10% покупців — експати, а також люди старшого віку з усталеним життям, звичками та вподобаннями.

Для представників IT-індустрії властиве сприйняття життя без надуманих ускладнень, але з ретельним, "аналітичним", вивченням особливостей того чи іншого проєкту та бренду забудовника.

Ця категорія покупців орієнтується на потребу життя в технологічному середовищі, де є все, що потрібно для життя і роботи, але при цьому воліють знайти тихий, усамітнений простір поблизу великого міста.

Не варто забувати, що через пандемію велика частка IT-спеціалістів працює вдома, тому дуже часто вони потребують додаткової площі для створення домашнього офісу або ж орієнтуватимуться на наявність коворкінгу чи офісних приміщень поруч з житлом.

Для менеджерів середньої та вищої керівних ланок у великих компаніях переважно рітейл- та логістичного секторів через їхній досить напружений робочий графік часто вкрай важливим є усамітнене, гармонійне і спокійне життя біля природи, щоб знайти джерело поповнення енергії, життєвих сил.

Ця категорія покупців шукатиме місце, яке дасть змогу позбутися "робочих" стресів та змінити на краще свій триб.

Для представників "креативних покупців" важливою є концепція проєкту, його ідеологія та додаткові переваги, як, наприклад, можливість працювати поза офісом.

Такі покупці не розділяють життя і роботу, адже робота переважно і є їхнім життям. Вони налаштовані на позитивні емоції, в яких і полягає їхнє власне та родинне щастя.

"Реалізовані, досвічені люди" шукатимуть в новому житлі безпеку, затишок, природу, можливість жити в спокої, без міського хаосу та гонитв. А експатам припаде до смаку сучасне, технологічне і безпечне житло для всієї родини. Для них домівка — це їхня "батьківщина".

Що об’єднає "нових людей"

Тренди останніх років будуть дуже актуальними і в 2022 році. Люди тяжіють позбутися будь-якої залежності від мегаполісів, натомість шукатимуть природу, усамітнення, але при цьому недалеко від "гамору" великого міста.

Іншими словами, пошук затишного та спокійного місця стане ключовим при виборі оселі. Крім цього, покупців об’єднає бажання жити в надсучасних будинках, зведених з використанням найновіших технологій та із сучасних еко-матеріалів (деревини, каменю, тощо).

Важливим стане й майбутнє оточення: покупці шукатимуть середовище подібних собі людей.

Я впевнений, що поняття комфорту проживання стане набагато ширшим, ніж просто благоустрій території житлового комплексу. Покупцям потрібні цілісні та функціональні екосистеми, які поєднають природу, сучасну архітектуру, технологічні системи автономної та самодостатньої життєдіяльності, інфраструктуру та в ширшому розумінні — простір для життя.

Українські девелоперські компанії намагатимуться втілити запити покупців. Це можливо у великих, масштабних проєктах у форматі "нових міст", що будуватимуться "з нуля", з чистого аркуша. Тут житлові та комерційні приміщення будуть органічно вплетені в довкілля, не порушуючи природне "дике" середовище.

Окремо зазначу, що такі міста вже зводяться по всьому світі. Адже ідеологія цього формату полягає не лише в задоволенні потреб сучасної людини, а ще й у запобіганні глобальному потеплінню та майбутньому дефіциту водних та енергоресурсів.

Море зелені, інноваційні технології, еко-будівництво, "незаймане" природне середовище значно розширюють життєві можливості майбутніх мешканців таких нових міст, міст по "інший бік" звичних, усталених уявлень про життя у власній оселі.

"Нові міста" вже створюються в низці країн: зокрема у США, Єгипті. А в Лондоні, Парижі, Амстердамі заплановані цілі нові "зразкові" райони для по-справжньому комфортного життя людей.

Новий світовий тренд — це висока цінність зелених насаджень, екології, енергозбереження та висока технологічність, гармонійний простір для життя та розвитку людини.

Українські девелопери здатні втілити в своїх проєктах концепцію гармонії життя у місті та серед "дикої природи". І такі проєкти з’являться вже у 2022 році.