Почему борьба с коррупцией – дело каждого, и как здесь помогает цифровизация

Щоб ефективно боротися з корупцією, необхідно мати якісне законодавство, сильні антикорупційні інститути та цифрові інструменти. Саме у розробленні антикорупційних цифрових рішень Україна стала одним зі світових лідерів за останні роки.

Запобігати корупції – це не лише робота уповноважених органів. Долучатися до боротьби має кожен із нас. Сьогодні цифрові інструменти доступні кожному українцю, і використовувати їх можна у різних сферах.

Що краще оснащене суспільство – то більше прозорості у процесах і менше корупційних зловживань.

Проєкт міжнародної технічної допомоги TAPAS, який уже п’ять років працює в Україні, завдяки підтримці Урядів США та Великої Британії допоміг створити низку таких цифрових інструментів. Завдяки їм можна напряму або опосередковано впливати на зниження рівня корупції у нашій країні. Ось деякі з них.

Що купують за наші податки

Сьогодні українці можуть бачити на Prozorro інформацію про кожен товар і послуги, які закуповують державним коштом. Завдяки використанню системи вже вдалося зекономити понад 7 млрд доларів – грошей платників податків.

Перевіряйте, що купує навчальний заклад, міська рада, Уряд. Наприклад, перш ніж "скинутися" на ремонт чи придбання побутових речей для дитсадка чи школи, дослідіть, на що вже витратив бюджетні кошти цей навчальний заклад.

А у разі виявлення підозрілої закупівлі – подавайте скаргу чи відгук на моніторинговому порталі DOZORRO.

Публічні послуги

Замість походів до місцевих рад, органів соцстраху чи ЦНАПів отримуйте публічні послуги онлайн без черг і додаткових паперів. Це вже роблять 11 млн українців. На порталі Дія можна отримати понад 70 послуг, і цей перелік постійно розширюється.

Через портал Дія доступна низка будівельних послуг. Наприклад, щоб ввести в експлуатацію приватний будинок або невелику будівлю, ви можете подати заявку безоплатно всього за 10 хвилин, а результат отримаєте протягом 10 днів.

Система сама підкаже, які документи слід заповнити та завантажити, а ви зможете відстежувати розгляд заявки онлайн.

Автоматизація не тільки пришвидшила процес отримання рішення, а й усунула корупційний ризик – контакт із чиновником. Варто зазначити, що саме у будівельній сфері почали з'являтися повністю автоматизовані послуги без участі чиновника.

Тобто рішення про надання дозволу або відмову ухвалюється не людиною, а автоматично на базі ризикоорієнтованого алгоритму.

Крім того, у Єдиній державній системі у сфері будівництва на карті можна побачити усі об’єкти будівництва, отримати повну інформацію про забудовника, дозвільні документи, прозорість забудови тощо.

А якщо перед купівлею автомобіля ви хочете перевірити його "біографію" за VIN-кодом, можете це зробити менше ніж за 50 грн у Електронному кабінеті водія.

Раніше ви просто не могли придбати вживаний автомобіль без посередника, якому доводилося платити $100-200. Завдяки цій послузі вдалося перекрити значний потік тіньових коштів; це мільйонні заощадження для українців і додаткові кошти в бюджет країни.

Доступ до інформації

Єдиний державний вебпортал відкритих даних – це справжній "клондайк" інформації про роботу держорганів, де інформація відкрита для всіх громадян. У 2015 році державні органи зобов’язали оприлюднювати дані. А відкритість інформації – це потужний запобіжник від корупційних зловживань.

Сьогодні на порталі доступно понад 40 000 наборів відкритих даних: від фінансової звітності компаній та кінцевих бенефіціарних власників – до судових рішень, відомостей про зареєстровані автомобілі, медичних даних щодо вакцинації, фінансування медзакладів чи реімбурсації ліків тощо.

Щоб було зручніше користуватися даними з порталу, розробники створюють сервіси, які полегшують викриття корупційних зловживань.

Якість доріг

Поганий ремонт дороги у вашому населеному пункті може також свідчити про потенційну корупцію.

Завдяки аналітичному модулю "Прозора інфраструктура", який містить інформацію про бюджетні кошти, виділені на ремонт доріг державного та місцевого значення, ви можете у кілька кліків перевірити, як були здійснені процедури закупівель за ці кошти у дорожній сфері, на які саме дороги та види робіт.

Порівнюючи інформацію з контрактів, що є у відкритому доступі, ви можете оцінити стан ремонту. У разі невідповідності чи неякісного виконання робіт подавайте скаргу чи готуйте аргументоване звернення до місцевих рад, обласних адміністрацій, "Укравтодору" чи його регіональних служб.

Право на безоплатну медицину

Якщо від вас вимагають сплатити за рентген, візит до лікаря або медикаменти – перевірте, можливо, держава вже перерахувала кошти медичній установі за них, і ви маєте право отримати їх безоплатно.

Приміром, візуалізація на основі відкритих даних від Центру громадського здоров’я дає змогу перевірити наявність препаратів для лікування гепатиту С і В та отримати їх безоплатно.

Через систему бізнес-аналітики ДП "Медичні закупівлі України" можна дізнатися про закуплені та поставлені ліки й медвироби до лікувальних закладів.

А чат-бот "Лікуйся" зорієнтує хворих на рак молочної залози, як отримати безоплатну діагностику та лікування у межах Державної програми медичних гарантій.

Перевіряйте інформацію й обґрунтовано вимагайте дій чи пояснень, якщо вам пропонують сплатити за те, що уже профінансоване держкоштом.

Прозорість органів влади

Щоб перевірити ймовірні ризики зловживань і доброчесність депутатів, кандидатів у мери чи на державні посади, можна скористатися інструментом на основі відкритих даних "Приховані інтереси".

Він допоможе виявити конфлікт інтересів щодо привласнення коштів, зловживання службовим становищем або ж порушень під час проведення публічних закупівель.

Сьогодні кожен у змозі впливати на вирішення корупційних проблем. Наведений перелік антикорупційних інструментів – це лише невелика, але вкрай важлива частина того, що роблять в Україні задля подолання корупції.

Що більше будемо відстоювати свої інтереси та викривати корупційні зловживання, то ефективніше використовуватимуть наші з вами податки. То якіснішою буде інфраструктура та надання послуг. А це матиме значний вплив на покращення нашого добробуту та міжнародну підтримку України.