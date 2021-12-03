Что не так с правилами торговли лесом?

Нарешті українські парламентарі зробили перший крок до запровадження регулювання ринку деревини – у першому читанні було ухвалено новий галузевий законопроєкт №4197-д "Про ринок деревини".

Підприємства деревообробної промисловості давно чекають на нові правила функціонування ринку, які мають вирішити проблему гострого дефіциту сировини для українського бізнесу.

Завдяки забороні експорту лісу-кругляка у 2015 році зросли капітальні інвестиції у деревообробну галузь. Низка компаній інвестували в Україну саме завдяки запровадженню мораторію, створили нові виробництва або розширили наявні.

Проте, незважаючи на позитивний ефект для вітчизняної деревообробної галузі, мораторій на експорт деревини, на жаль, повністю не вирішив проблему нестачі деревини.

На думку бізнесу це у першу чергу пов’язано з недостатніми обсягами рубок та хаосом і неврегульованістю ринку деревини, які існують протягом останніх років.

До того ж, хоча експорт ділової деревини припинився, зберігся експорт паливної деревини та тріски, що давало простір для маніпуляції сортиментами.

Деревообробні підприємства на сьогодні відчувають гострий дефіцит сировини, що призводить до зниження темпів виробництва, втрати ринків збуту, скорочення персоналу таких підприємств та має інші негативні наслідки для бізнесу і економіки країни.

З огляду на все це Асоціація досить тривалий час виступала за необхідність законодавчого закріплення правил торгівлі деревиною, наведення ладу на внутрішньому ринку, забезпечення прозорого ціноутворення, запровадження конкурентних умов продажу деревини, щоб нарешті зробити процес забезпечення сировиною стабільним та передбачуваним.

Чи зможе це зробити новий законопроєкт про ринок деревини? Так, але тільки частково.

У новому законопроєкті дійсно враховано ряд важливих пропозицій від бізнесу щодо функціонування ринку деревини. Документ передбачає механізм продажу деревини на умовах оферти в паритеті із аукціонними торгами.

Оферта – це так звана пропозиція держлісгоспів деревообробникам укласти річний договір на придбання половини від того обсягу ресурсу, який був спожитий ними протягом попередніх 12 місяців.

При цьому ціна на деревину на умовах таких договорів буде встановлюватися з урахуванням результатів аукціонних торгів. Експерти Асоціації вважають таке рішення безперечно позитивним, оскільки воно має забезпечити певну стабільність та гарантування сировини деревообробним підприємствам.

Для створення конкурентних умов на ринку для усіх гравців, законопроєктом передбачена реструктуризація держлісгоспів, зокрема відокремлення деревообробних підрозділів держлісгоспів.

Асоціація безперечно підтримує цей крок, адже він забезпечить участь власних деревообробних підрозділів держлісгоспів у процесі закупівлі деревини на рівних умовах з іншими деревообробниками.

Наразі вони отримують сировину фактично за собівартістю, в рази менше від її ринкової ціни, що спотворює конкуренцію на ринку та має ризики корупційних зловживань.

Також у законопроєкті передбачено норми щодо встановлення відповідальності за порушення правил торгів як для покупців, так і для продавців-держлісгоспів.

Це важливо з огляду на випадки як спекулятивних дій з боку деяких недобросовісних покупців, які завищуючи ціну на деревину протягом торгів, потім її просто не викуповують. А також з огляду на випадки невиконання окремими держлісгоспами зобов’язань з поставки сировини деревообробникам згідно з укладеними договорами за результатами аукціонів.

В цілому, нове регулювання зробить інформацію, пов’язану з ринком деревини, більш прозорою та доступною, що дуже важливо як для держави, так і для деревообробних підприємств. Це полегшує прийняття управлінських та бізнесових рішень як щодо розвитку галузі, так і щодо створення нових або збільшення наявних виробничих потужностей.

Втім, незважаючи на ці позитивні моменти, Асоціація не може цілковито підтримати цю законодавчу ініціативу, адже є кілька принципових питань, що обов’язково треба доопрацювати. Йдеться, зокрема, про механізми проведення аукціонних торгів та адміністрування операцій з виробами з деревини.

Так, варто розпочати з того, що для забезпечення сировиною реальних виробників та стимулювання поглибленої переробки деревини необхідно передбачити каскадний принцип проведення аукціонних торгів.

В першу чергу, продаж має відбуватися українським деревообробникам, що мають виробничі потужності та переробляють деревину на території України.

Крім того, не зважаючи на те, на якому саме майданчику будуть відбуватися торги, має обов’язково враховуватися специфіка ринку деревини. Так, експерти Асоціації вважають, що доречно застосовувати "англійський аукціон" — торги з необмеженою кількістю кроків.

Треба зазначити, що передбачений на платформі Прозоро.Продажі трьохраундовий аукціон змушує подавати найвищу стартову цінову пропозицію для отримання права зробити хід останнім, що нерідко призводить до спотворення результатів аукціонів. А це, в свою чергу, одразу відображається на вартості деревообробної та меблевої продукції.

Необхідним також вважаємо перегляд та спрощення адміністрування операцій з виробами з деревини, адже бізнес вважає їх надмірними та недоцільними. Треба зосередитися на декларуванні заготівлі та продажу (перепродажу) саме деревини.

Також варто переглянути перелік виробів з деревини, що потребують отримання сертифікату походження, виключити з нього товари, що не є продуктами первинної переробки деревини.

Підсумовуючи, хочу зазначити, що ми безперечно вітаємо прогрес у питанні запровадження правил функціонування ринку. Проте для того, щоб цей законопроєкт дійсно став кроком вперед для розвиту галузі, обов’язково необхідне його доопрацювання з урахуванням пропозицій бізнесу, якому потім працювати за цих умов. Почують бізнес чи ні – ось в чому питання.