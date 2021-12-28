Аренда апартаментов: будет ли расти спрос на доходные дома?

Останні 2 роки довкола розвитку сегменту прибуткових будинків точиться багато розмов.

Більшість експертів схильні вважати, що це один з найперспективніших сегментів ринку нерухомості в Україні. Проте розвиток прибуткових будинків прямо пов’язаний з платоспроможним попитом.

Наразі популярність прибуткових будинків у орендарів спостерігається переважно у великих містах України: це Київ, Харків, Дніпро, Львів та Одеса.

Саме тут сконцентровано понад 80% попиту на довгострокову оренду житла площею від 25 до 50 квадратних метрів.

Зазначу, що впродовж 2021 року популярність винаймання апартаментів у прибуткових будинках склала близько 10% від загальної кількості орендованих для життя приміщень.

Проте пропозиція може задовольнити максимум кожного п’ятого потенційного орендаря. Обмежена кількість апартаментів у прибуткових будинках, по суті, "штовхає" девелоперів до розвитку цього сегменту нерухомості.

За нашими підрахунками, вже за 3 роки суттєво зросте, як кількість прибуткових будинків, так і попит. Звісно, з однією суттєвою обмовкою: за сприятливих соціально-економічних умов, що можуть збільшити рівень доходів громадян.

Прибутковий будинок – це багатоквартирний житловий будинок, спеціально побудований для здачі квартир в оренду.

Все ж, попри економічні "гойдалки", на яких країна хитається з року в рік, процес поступової переорієнтації орендарів з квартир на апартаменти вже запущений.

До 2025 року в Києві, Львові, Одесі та Харкові може суттєво зрости популярність оренди апартаментів в прибуткових будинках.

Можна говорити про те, що частка потенційних орендарів у прибуткових будинках різних форматів зростатиме відповідно до наявної пропозиції.

За даними аналітиків INSPI Development, вже до 2025 року кількість прибуткових будинків у великих регіональних центрах може зрости з 1000 номерів до 2000-3000 апартаментів (близько 30 прибуткових будинків), значна частка з яких буде сконцентрована в Києві, а це понад 40%, Львові і Одесі, де зростання буде на рівні 25-30%.

Серед найбільших переваг оренди в прибуткових будинках варто виокремити такі:

1) можливість "готельного" обслуговування, покладеного на керівну компанію (рум-сервіс, ресепшн, клінінг, оплата комунальних витрат тощо);

2) облаштування зручного і сучасного лобі та наявність додаткових об’єктів інфраструктури формату live-work-play (кав’ярні, фітнес-центри, магазини, вбудовані невеликі ТЦ, коворкінги);

3) безпека проживання, закрита територія, наявність паркінгу тощо.

Якщо ж говорити про перспективи прибуткових будинків, то розвиток напрямку залежатиме від інвестиційної привабливості, як для девелопера, так і приватних інвесторів, а також рівня платоспроможного попиту.

Адже вартість проживання в апартаментах співставних з площею 1-кімнатної квартири залежно від класу об’єкта, може бути вищою щонайменше на 30-40%.

Проте рівень комфорту та додаткові переваги можуть суттєво вплинути на популярність такого типу житла.

Потенційні наймачі апартаментів в прибуткових будинках налаштовані отримати максимальний комфорт від проживання: від прибирання номерів, дистанційної роботи до відпочинку у кав’ярні прямо в будинку.

Саме тому девелопери, що планують реалізовувати проєкти в цьому сегменті нерухомості, намагатимуться втілити всі переваги життя в новобудовах, додавши елементи суто готельного сервісу.