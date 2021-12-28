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Аренда апартаментов: будет ли расти спрос на доходные дома?

Аренда апартаментов: будет ли расти спрос на доходные дома?

К 2025 году в крупных городах может значительно возрасти популярность аренды апартаментов в доходных домах. Какие перспективы этого сегмента бизнеса? (укр)
Вторник, 28 декабря 2021, 17:33
Владимир Семенцов
соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development

Останні 2 роки довкола розвитку сегменту прибуткових будинків точиться багато розмов. 

Більшість експертів схильні вважати, що це один з найперспективніших сегментів ринку нерухомості в Україні. Проте розвиток прибуткових будинків прямо пов’язаний з платоспроможним попитом. 

Наразі популярність прибуткових будинків у орендарів спостерігається переважно у великих містах України: це Київ, Харків, Дніпро, Львів та Одеса. 

Саме тут сконцентровано понад 80% попиту на довгострокову оренду житла площею від 25 до 50 квадратних метрів. 

Зазначу, що впродовж 2021 року популярність винаймання апартаментів у прибуткових будинках склала близько 10% від загальної кількості орендованих для життя приміщень. 

Проте пропозиція може задовольнити максимум кожного п’ятого потенційного орендаря. Обмежена кількість апартаментів у прибуткових будинках, по суті, "штовхає" девелоперів до розвитку цього сегменту нерухомості. 

За нашими підрахунками, вже за 3 роки суттєво зросте, як кількість прибуткових будинків, так і попит. Звісно, з однією суттєвою обмовкою: за сприятливих соціально-економічних умов, що можуть збільшити рівень доходів громадян.

Прибутковий будинок – це багатоквартирний житловий будинок, спеціально побудований для здачі квартир в оренду.

Все ж, попри економічні "гойдалки", на яких країна хитається з року в рік, процес поступової переорієнтації орендарів з квартир на апартаменти вже запущений. 

До 2025 року в Києві, Львові, Одесі та Харкові може суттєво зрости популярність оренди апартаментів в прибуткових будинках. 

Можна говорити про те, що частка потенційних орендарів у прибуткових будинках різних форматів зростатиме відповідно до наявної пропозиції. 

За даними аналітиків INSPI Development, вже до 2025 року кількість прибуткових будинків у великих регіональних центрах може зрости з 1000 номерів до 2000-3000 апартаментів (близько 30 прибуткових будинків), значна частка з яких буде сконцентрована в Києві, а це понад 40%, Львові і Одесі, де зростання буде на рівні 25-30%. 

Серед найбільших переваг оренди в прибуткових будинках варто виокремити такі: 

1) можливість "готельного" обслуговування, покладеного на керівну компанію (рум-сервіс, ресепшн, клінінг, оплата комунальних витрат тощо);

2) облаштування зручного і сучасного лобі та наявність додаткових об’єктів інфраструктури формату live-work-play (кав’ярні, фітнес-центри, магазини, вбудовані невеликі ТЦ, коворкінги); 

3) безпека проживання, закрита територія, наявність паркінгу тощо. 

Якщо ж говорити про перспективи прибуткових будинків, то розвиток напрямку залежатиме від інвестиційної привабливості, як для девелопера, так і приватних інвесторів, а також рівня платоспроможного попиту. 

Адже вартість проживання в апартаментах співставних з площею 1-кімнатної квартири залежно від класу об’єкта, може бути вищою щонайменше на 30-40%. 

Проте рівень комфорту та додаткові переваги можуть суттєво вплинути на популярність такого типу житла. 

Потенційні наймачі апартаментів в прибуткових будинках налаштовані отримати максимальний комфорт від проживання: від прибирання номерів, дистанційної роботи до відпочинку у кав’ярні прямо в будинку. 

Саме тому девелопери, що планують реалізовувати проєкти в цьому сегменті нерухомості, намагатимуться втілити всі переваги життя в новобудовах, додавши елементи суто готельного сервісу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
аренда недвижимость жилье

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