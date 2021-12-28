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В чем преимущества инвестиционных объединений

В чем преимущества инвестиционных объединений

Почему розничные инвесторы все чаще объединяются для совместного капиталовложения? (укр)
Вторник, 28 декабря 2021, 13:18
Сергей Гайдайчук
Основатель и президент CEO Club Ukraine, член Editor's Club

Сучасні реалії українського ринку потребують постійного пошуку нових рішень і підходів. 

Ринок інвестицій в Україні характеризується високою волатильністю, що суттєво впливає на досягнення стабільної прибутковості. 

Щоб інвестиції приносили прибуток, потрібно чітко розуміти ринкову ситуацію, що склалася, і усвідомлювати всі можливі ризики. 

Це постійне вивчення й аналіз ринку — і тому приватні роздрібні інвестори в Україні дедалі частіше звертаються по допомогу як до консультантів з інвестицій, так і безпосередньо в інвестиційні фонди.

Протягом тривалого часу ринок інвестицій в Україні обмежувався нерухомістю та державними облігаціями, ліквідність і прибутковість яких падає — у порівнянні з іншими сферами капіталовкладень. 

Розуміючи це і чітко окреслюючи свою роль у процесі формування культури інвестиційних фондів в Україні, рік тому разом із членом CEO Club, засновником і головою наглядової ради Altares Capital — компанії, яка займається фондами й активами, — Юрієм Костробієм ми створили Фонд альтернативного кредитування.

Наразі показники прибутковості інвестиційних фондів в Україні значно вищі, ніж в окремо взятих інвесторів. До того ж інвестиційні рішення стають дедалі більше орієнтовані на ком'юніті, соціальні групи й об'єднання. 

Роздрібні інвестори все частіше об’єднуються для спільного капіталовкладення. Тому проєкт, розроблений Altares Capital, знайшов відгук серед членів клубу. 

Продуктивна взаємодія одне з одним і вплив на позитивні зміни в Україні — це те, чого ми прагнемо.

У грудні 2020 року було засновано Фонд альтернативного кредитування розміром $30 млн, в якому члени CEO Club виступили не лише як інвестори, а й як консультанти та члени наглядової ради фонду. 

Таким чином, ми змогли поєднати знання й управлінський досвід вищого менеджменту компаній абсолютно різних напрямів бізнесу. Адже, як мені здається, компетенція та довіра — одні з ключових компонентів, необхідних для створення будь-якого бізнес-продукту та інвестиційного фонду, зокрема. 

Керівна команда формує пул угод, ретельно аналізує як фінансовий, так і юридичний аспект кожного з 50-100 можливих варіантів інвестування, проводить переговори й готує вихід для короткострокових позицій, а саме горизонт інвестування від 18 до 24 місяців.

За минулий рік нами інвестовано понад 10 млн доларів, і ми прагнемо дохідності 18% річних.

В Україні потрібно розвивати екосистему спільного інвестування, оскільки ринки публічного та приватного капіталу стають дедалі прозорішими й доступнішими для роздрібних інвесторів, а інвестиційні рішення все частіше орієнтовані на ком'юніті. 

Розвиток екосистеми спільного інвестування в рамках нашого ділового об'єднання дає змогу забезпечити доступ роздрібного інвестора до високої стабільної прибутковості, керованого рівня ризику та нових класів активів.

Об'єднавши управлінський досвід та експертизу в різних сферах бізнесу членів CEO Club і наш досвід створення успішних спільнот, які сприятимуть взаємодії лідерів бізнесу, ми можемо формувати екосистему інвестиційних фондів в Україні, визначати принципи корпоративного управління цією екосистемою та виходити на нові рівні прибутковості й рентабельності інвестицій.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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