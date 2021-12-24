"Розетка" и Hotline в одном флаконе. Как в Украине растет государственный маркетплейс

Цього року обсяг закупівель через державний маркетплейс Prozorro Market сягнув понад 350 млн грн. Поки що це невеликий об’єм порівняно з комерційними маркетплейсами.

Але потенціал Market — понад $1 млрд обороту на рік. І враховуючи, що уся галузь електронної комерції в Україні минулого року згенерувала $4 млрд, Prozorro Market може стати потужним майданчиком збуту для українського бізнесу.

Публічні закупівлі без бюрократії

Зайти в інтернет-магазин, вибрати товар, оплатити його і отримати за кілька днів — це те, до чого ми всі з вами звикли у повсякденному житті. І саме цього алгоритму не вистачало закупівельникам в Prozorro.

Ми запустили пілот Prozorro Market у 2019-му. Вже тоді готувався законопроєкт про зниження тендерного порогу з 200 тис. грн до 50 тис. грн через численні порушення замовників, які розбивали тендери, лише б не проводити відкриті торги.

Верховна Рада ввела ці нові правила у 2020 році. Але для того, щоб життя державних закупівельників не перетворилося на бюрократичне пекло, і був створений Prozorro Market. Як саме він полегшує їм життя?

В Prozorro Market поєднується алгоритм роботи маркетплейсів та сервісів оголошень. Це свого роду "Розетка" та Hotline в одному флаконі.

Якщо на Market відбувається закупівля до порогу (до 50 тис. грн), то замовник сам вибирає постачальника, замовляє товар у нього напряму і отримує за кілька днів.

Якщо ж вартість закупівлі понадпорогова (від 50 до 200 тис грн), — то відбувається міні-тендер: замовник оголошує закупівлю, постачальники подають свої пропозиції, а електронна система автоматично вибирає найдешевшу з них.

Таким чином зберігається принцип конкурентності — а це один з наріжних каменів публічних закупівель.

Так, для тих постачальників, які звикли продавати багатомільйонними партіями, Prozorro Market не підходить. Тут одна поставка може бути максимум на 200 тис. грн (щоправда, інколи бувають і до 1 млн грн, якщо замовник — монополіст на своєму ринку, але це поодинокі випадки). Однак для невеликих компаній з усієї України це гарна альтернатива роздрібним продажам на інших маркетплейсах.

Будь-яка закупівля в Prozorro Market — це мінімум документів і бюрократії і найшвидша процедура за усі види тендерів.

Ані замовнику, ані постачальнику не потрібно подавати жодних документів під час закупівлі — і це явно не те, до чого усі звикли на класичних торгах. Завдяки цій простоті вже зараз на Market працює 4100 публічних замовників, серед яких державні і комунальні органи влади та підприємства.

Зараз це 12% від потенційної ємності ринку, адже загалом через Prozorro працюють близько 35 тис. замовників. І щомісяця до Маркету приєднуються сотні нових покупців.

Хто відповідає за розвиток Prozorro Market?

На перший погляд, все це виглядає дуже просто, але за розвитком Prozorro Market стоїть велика робота фахівців. Для того, аби на маркетплейс потрапляли надійні компанії, їхню перевірку (кваліфікацію) проводять дві централізовані закупівельні організації.

Державне підприємство "Медичні закупівлі" перевіряє постачальників медичних товарів, державна установа "Професійні закупівлі" працює з рештою ринку. Вони же додають нові категорії товарів в асортимент.

Завдяки цій роботі на Маркеті представлено 50 тис. товарів від понад 1200 українських постачальників. Тут можна купити пальне, продукти харчування, меблі, комп'ютерну техніку, медичні та фармацевтичні товари та багато іншого. Це те, чого більшість публічних замовників потребують найчастіше.

Ба більше, щоб спростити життя замовникам наприкінці року, коли контракти на постачання електроенергії вже вичерпалися, а потреба ще є, на Маркеті ввели в асортимент продаж електрики.

Зараз у цій категорії працює кілька десятків постачальників, які у листопаді-грудні уклали понад 100 контрактів на загальну суму 12 млн грн. На підході також продаж газу, і це точно буде не менш конкурентний ринок, ніж продаж електроенергії.

Наповнення Маркету постачальниками та категоріями — це частина роботи. За те, щоб з технічної точки зору Prozorro Market працював злагоджено, відповідає підрозділ ІТ-розробки ДП "Прозорро".

Win-win інструмент для держави

Весь 2021 рік ми щомісяця робили свого роду хіт парад зразкових закупівель — тобто найкращих за рівнем конкуренції та економії державних коштів. І кожного місяця до нього потрапляли закупівлі на Prozorro Market. Бо щоразу вони були про прозорість, велику конкуренцію та економію.

За назвами замовників на Маркеті можна вивчати географію України: Теплицький центр первинної медичної допомоги (Вінниччина), Тячівська районна рада (Закарпаття), квартирно-експлуатаційний відділ Харкова, Южноукраїнська міськрада (Миколаївщина) і т.д. Саме вони та інші замовники завдяки тисячам своїх маленьких закупівель заощадили Україні майже 23 млн грн за цей рік.

Але це лише початок. За нашими розрахунками, обсяг Prozorro Market може сягнути 30-35 млрд грн на рік, а це потенційно 1,8-2 млрд грн економії державних коштів щороку. І це win-win інструмент для нашої держави: коли зручність, швидкість та простота поєднуються з економією, конкуренцією та відкриттям нового ринку для бізнесу.