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2022 год: чего ждать на рынке жилья

2022 год: чего ждать на рынке жилья

Что будет с рынком покупки и аренды недвижимости в 2022 году после значительного роста за последние два года? (укр)
Понедельник, 20 декабря 2021, 08:11
Юрий Пита
президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины

Падіння попиту на ринку нерухомості України, а звідси і гальмування зростання цін, спостерігається з кінця вересня дотепер. 

Найголовнішою причиною є те, що платоспроможний попит майже повністю вичерпався. Власне значні темпи зростання вартості житла, які впродовж 2020-2021 років склали в середньому 25-30% на первинному та понад 20% на вторинному ринках, перевершили очікування та фінансові можливості покупців. 

Натомість реальних механізмів до зростання кількості потенційних покупців житла досі не існує. Що ж очікувати від ринку нерухомості у 2022 році? Що буде з цінами на житло?

Первинний ринок

У найближчі півроку пандемія та економічна ситуація в країні, без сумніву, диктуватимуть правила у всіх сферах життя. 

Звісно, ці два фактори суттєво впливатимуть і на ринок житла. На думку аналітиків Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, у I півріччі 2022 року, за збереження задовільної пандемічної ситуації та перебування економіки в нормальному стані, на первинному ринку житла у найбільших регіональних центрах, таких, як Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків, вартість житла може зрости не більше, ніж на на 5-7%. 

При цьому із січня до березня 2022 року не варто очікувати якихось особливих цінових зрушень. 

У цей період незначне зростання цін (від 3% до 5%) можливе лише в 15% житлових комплексів переважно комфорт-класу. Збільшення вартості квадратних метрів буде пов’язане насамперед з переходом до нових стадій будівництва та відповідно зменшенням ризиків для потенційних покупців житла. 

Можливо на зміни первинного ринку вплинуть курсові валютні коливання, якщо вони будуть значні. 

Варто сказати, що у I півріччі 2022 року понад 70% попиту буде сконцентровано на об’єктах класів комфорт та комфорт+. Саме підвищений попит на окремі класи / формати житла може втілитися в ціновій політиці забудовників, що зводять такі ЖК. 

За прогнозом АФНУ, з настанням активного ділового сезону, з кінця березня по червень включно, вартість м2 на первинному ринку Києва, Львова та Одеси може збільшитися, в середньому, на 7%, а у Харкові та Дніпрі подорожчання становитиме близько 5%.

Вторинний ринок

На вторинному ринку житла понад 65% попиту сконцентровано на малогабаритних квартирах у будинках переважно радянської забудови. Саме в цьому сегменті в I півріччі 2022 року можливе незначне збільшення вартості осель.

У перші 3 місяці 2022 року, з огляду на епідемічну ситуацію в країні, на вторинному ринку Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова цінова ситуація буде стабільною, коливання вартості м2 не перевищить 1%. 

Подальші зміни у вартості квартир на вторинному ринку можуть бути пов’язані зі зростанням попиту. В період з квітня по червень, у разі збільшення кількості потенційних покупців щонайменше на 10%, ціни на вторинному ринку у найбільших українських містах можуть зрости в межах 5%.

Оренда житла

Сегмент оренди є найбільш чутливим до будь-яких соціально-економічних та пандемічних змін. І будь-які прогнози можуть спиратися виключно на ситуацію, що склалася станом на другу половину грудня 2021 року: попит реалізований, ціни сформовані і залишаються переважно сталими. 

Також не треба забувати, що Україна увійшла в опалювальний сезон і витрати на опалення будуть дещо впливати на оренду житла.

Можна очікувати, що пожвавлення в цьому сегменті відбудеться не раніше початку нового ділового сезону, тобто з другої половини березня. За умов стабільної ситуації в економіці країни, з квітня по червень зростання попиту в сегменті оренди квартир можливе в межах 10-15%, відповідно вартість оренди може зрости до 10%. 

Земельні ділянки під забудову, приватні будинки

На околицях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова у найближчі півроку ситуація в сегментах земельних ділянок під забудову та приватних садиб буде досить стабільною.

Середнє зростання цін можливе лише на земельні наділи площею 8-10 соток з підведеними комунікаціями та на приватні будинки площею до 150 м2, розташованих на відстані 10-15 км від найбільших українських міст.

Цінові зміни в цих сегментах залежатимуть переважно від специфіки того чи іншого об’єкта та наявної пропозиції. Але у I півріччі 2022 року навіть найбільш затребувані земельні ділянки та приватні садиби навряд чи зростуть в ціні більш як на 5%.

Також зберігатиметься активний попит на земельні ділянки в передмісті під котеджну забудову. В останні роки цей сегмент нерухомості набув популярності, і деякі невеликі девелопери мають намір активно його розвивати. 

Тому цілком ймовірно, що вартість земельних ділянок площею від 2 га під котеджну забудову може зрости в наступному році на 5-10%. 

У 2022 році ситуація на ринку нерухомості багато в чому залежатиме від розвитку іпотечного кредитування, ефективності законодавства, що регулюватиме будівництво житла, зростання платоспроможного попиту та епідемічної ситуації в країні. 

Проте після 2 років "шалених цін" цілком логічним є настання періоду стабілізації. У найближчі 6 місяців цінова ситуація на ринку нерухомості буде прогнозованою, а попит і пропозиція будуть максимально збалансованими.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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