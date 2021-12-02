Миллиарды AI и Decision Intelligence: что еще ожидает мир IT в 2022 году?

Аналітики із Gartner підрахували, що загальносвітові витрати на IT-сектор наступного року становитимуть 4,5 трильйона доларів. На які напрямки буде витрачено ці гроші?

Навіщо інвестувати у хмарні технології, штучний інтелект (ШІ) для прийняття рішень та корпоративне програмне забезпечення (ПЗ)?

Прогнози не завжди точні, проте виходячи з тенденцій двох минулих років і прогнозів провідних аналітиків, можна виділити головні тренди майбутнього 2022-го року. Про них і поговоримо.

Штучний інтелект набирає обертів

Фахівці з компанії IDC прогнозують, що протягом найближчих чотирьох років європейські витрати на розробки в області ШІ перевищать 50 мільярдів доларів.

Середньорічне зростання – майже 30%. У 2022 році інвестиції у ШІ в Європі, за підрахунками IDC, становитимуть 22 мільярди. Найшвидше зростатимуть витрати на проєкти в галузі охорони здоров'я, системи автоматизації обслуговування клієнтів та механізмів автоматизації процесу продажів.

Пояснюється це наслідками пандемії. Карантинні обмеження змусили ринок адаптуватися, а тому цінність впровадження інтелектуальних та автоматизованих рішень лише зросла.

Віртуальні помічники, онлайн-перекладачі, мобільні додатки, системи оплати та грошових переказів, цифрова модель доставки товарів та отримання послуг – все це в сукупності дозволяє оптимізувати робочий процес, а побутове життя довкола нас зробити зручнішим та простішим.

Минулорічний гучний приклад впровадження ШІ – це, як не дивно, чемпіонат Німеччини з футболу. Одним із найбільших капіталовкладень Бундесліги є інвестиція у стартап Track 160: система дозволяє в режимі реального часу відстежувати рухи футболістів та м'яча, моментально обробляє та виводить дані на екран смартфона.

Водночас Німецька футбольна спілка уклала договір з Amazon – під час матчу по кожному гравцю надається поглиблена статистика та хайлайти, а ШІ визначає, якому користувачеві який контент направити.

Так, наприклад, інформація щодо нападника Ерлінга Холланда переважно буде таргетуватися користувачам з Норвегії. І спорт – лише одна із багатьох сфер, які сьогодні стрімко діджиталізуються на базі ШІ.

Експерти з провідних консалтингових компаній дійшли висновку, що наступного року понад 60% глобального ВВП створюватиметься саме цифровими технологіями.

Майбутнє за Decision Intelligence

Інтелект для прийняття рішень – вельми нова прикладна дисципліна на стику data science, соціальних наук та менеджменту. Decision Intelligence дозволяє грамотно керувати проєктами, планувати цілі, розставляти їх за пріоритетністю тощо.

Decision Intelligence дозволяє перетворити інформацію на найбільш оптимальну практичну дію будь-якого рівня. У наступні роки до третини провідних компаній світу використовуватимуть у роботі ШІ-розробки для генерування рішень, аби підвищити власну конкурентоспроможність на ринку.

Вже зараз фінансова консалтингова компанія Morgan Stanley використовує для роботи платформу управління капіталом, що базується на інтелектуальних рішеннях.

У Lloyds Banking Group за допомогою технологій DI аналізують поведінку клієнтів, прогнозують їхні потреби та проблеми, налаштовують свої продукти та послуги.

А медичний стартап Enlitic Cure на базі інтелектуальних рішень дозволяє лікарям швидше встановити діагноз та скласти оптимальний план лікування пацієнта.

Динамічний розвиток хмарних технологій

За підрахунками фахівців, до середини 2022 року більшість компаній у всьому світі перейдуть на хмарну інфраструктуру – сервіси та сховища. Темпи переходу зростуть удвічі порівняно з "доковідним" періодом.

Власникам та керівникам компаній доведеться зробити це, аби підвищити цифрову стійкість організацій та безперервність бізнес-процесів. Управління, оптимізація та захист різноманітних хмарних ресурсів та масивів даних залишаються найважливішими операційними завданнями.

Для досягнення цієї мети знадобиться глибока інтеграція прогнозної аналітики, використання технологій AI та ML, широке впровадження малокодових та безсерверних робочих процесів.

Безсерверні обчислення сьогодні використовують у фінансах, медіа, медицині, соціальних мережах. Цю модель обирають Facebook, Slack, Zoom, Netflix, Amazon.

Netflix, наприклад, використовує систему AWS Lambda, яка фрагментує відео та кодує їх у 60 паралельних потоків. Завдяки цьому стрімінговий сервіс Netflix може забезпечувати трансляції для сотень мільйонів передплатників у всьому світі.

Безсерверну інфраструктуру використовують у розробці ПЗ, для аналізу великих обсягів даних або в проєктах на базі ШІ.

Корпоративне ПЗ допомагає бізнесу

Великі фінансові вкладення очікуються у галузь інтелектуального робочого середовища. Вже зараз майже 70% компаній із рейтингу Forbes Global 2000 прагнуть дати можливість співробітникам працювати синхронно в реальному часі, не перебуваючи під дахом офісу.

Гібридний формат роботи залишатиметься актуальним у 2022-му. Експерти припускають, що до 2023 року 75% організацій, що використовують віддалену або гібридну моделі організації праці, отримають зростання доходів на 25% швидше, ніж їхні більш консервативні конкуренти.

А отже, витрати на корпоративне ПЗ тільки зростатимуть. Влітку цього року стартап TestBox запустив інструментарій для вибору та тестування корпоративного програмного забезпечення: будь-яка команда за його допомогою може вибрати найбільш відповідний своїм вимогам програмний продукт та протестувати його перед придбанням.

Проєкт зібрав 2,7 мільйона доларів на посівному раунді. За розрахунками того ж Gartner, на бізнес-софт у загальносвітовому масштабі витратять близько 670 мільярдів доларів. Крім цього, слід очікувати також на серйозне збільшення витрат на IT-обладнання та хардвер.

Безпека даних

У кібербезпеці зацікавлений як пересічний користувач, так і транснаціональні компанії-гіганти. Кількість кібератак лише на фінансові компанії за останній рік зросла у 400 разів.

Згідно з опитуванням Gartner, проведеного серед 2387 керівників IT-департаментів компаній з 85 країн світу, 66% опитаних планують збільшити витрати на цифрову безпеку.

У 2022 році активно розвиватимуть як програмне та апаратне забезпечення, що підвищує захист особистої інформації, так і більш складні системи.

Наприклад, мережу кібербезпеки Cybersecurity Mesh. Її призначення зводиться до того, щоб надати можливість безпечного доступу користувача до будь-якого ресурсу з даними незалежно від розташування і того, й іншого.

Тобто формується надійний периметр захисту. Аналітики стверджують, що компанії, які використовують рішення на базі Cybersecurity Mesh, зможуть скоротити ризики від потенційних кібер-інцидентів у середньому на 90%.

Мобайл очолить індустрію ігор

Unity опублікував дослідження, згідно з яким більшу частину доходів в ігровій індустрії наступного року охопить мобайл.

Пояснюється це доступністю смартфонів. До 2025 року експерти прогнозують зростання кількості мобільних геймерів до 2,2 мільярда. До 2023 року, за даними дослідження Newzoo, розробники мобільних ігор зароблять понад 100 мільярдів доларів.

Це половина прибутку всієї геймінгової індустрії. Тут важливу роль відіграла пандемія: під час ізоляції геймери почали грати та витрачати на ігри більше. Ще один важливий фактор – поширення 5G, завдяки якому на смартфонах стало простіше випускати високобюджетні мультиплеєрні ігри.

Отже, конкуренція у мобайлі зростає, а разом із нею компаніям-розробникам доводиться експериментувати з жанрами, формами та технічними рішеннями. Так, однією з основних тенденцій у наступні роки стане злиття соціальних мереж та ігор.

Ігрові всесвіти дедалі більше стають місцем створення та підтримки соціальних відносин. Розмивання кордонів між розвагами та соціалізацією підтверджують і результати дослідження AlphaWise – підрозділу Morgan Stanley.

Згідно з ними, 30% опитаних геймерів заявили, що ігрові всесвіти для них – це місце спілкування та соціальних зв'язків. Саме ці тенденції вказують на злиття соцмереж та ігор, що у подальшому прискорить зростання популярності платформ, які забезпечують повноцінне цифрове середовище з використанням пристроїв віртуальної та доповненої реальності.

Світовий ринок ще тільки оговтується від удару, завданого пандемією. Він залишається нестабільним, а фінансисти прогнозують поступове зростання економіки у постковідний період не раніше 2024 року.

Однак сфера IT залишається перспективною навіть у такий непростий час. Тому що саме IT-технології у всьому їхньому різноманітті дозволяють встояти іншим сферам – від бізнесу та фінансів до медицини та освіти.