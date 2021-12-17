Инвестиции в "зеленую" генерацию Украины: как история успеха превратилась в провал

Недавно один из ведущих производителей "зеленой" энергии в Украине, компания ДТЭК ВИЭ, сообщил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг ее эмитента с уровня "B-" до "CCC+". В компании отметили, что на решение агентства "повлияли действия должностных лиц госкомпаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за выработанную "зеленую" электроэнергию". Этот пример – иллюстрация сложных отношений украинского государства и инвесторов, которые работают в сфере "зеленой" энергетики.

В свое время изменения в законодательстве, которое регулирует "зеленую" энергетику, повлекли чуть ли не инвестиционный бум в этой отрасли.

Казалось бы, кейс возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должен был стать самым успешным среди всех энергетических решений государства, однако за короткое время он превратился в провал.

На старте государство не скупилось на бонусы

В 2009 году Верховная Рада установила специальные ("зеленые") тарифы на электроэнергию, выработанную из ВИЭ.

Для дополнительного поощрения иностранных инвесторов государство привязало эти тарифы к евро и обязалось покупать по ним все 100% такой энергии вплоть до 2030 года.

В то же время, для того, чтобы не перегружать бюджет и предусматривая постепенное уменьшение стоимости генерирующего оборудования, на законодательном уровне было запланировано постепенное снижение "зеленого" тарифа.

Инвесторы действительно заинтересовались этим кейсом.

Первыми в обновленный сектор энергетики, как ни странно, пришли отечественные игроки.

Именно они в 2011-2012 годах запустили солнечные (СЭС) и ветряные электростанции (ВЭС). Впоследствии к ним присоединились иностранные компании.

На сегодня доля прямых иностранных инвестиций в объеме капиталовложений в ВИЭ Украины представляет почти треть из общих $12 млрд.

Первый тревожный звоночек для инвесторов прозвучал в конце 2014 года, когда государство не откорректировало "зеленый" тариф в соответствии с курсом евро.

К этому добавилось резкое падение гривны.

То есть, реальный тариф для производителей "зеленой" энергии снизился чуть ли не вдвое.

Тогда же начали раздаваться и первые обвинения со стороны инвесторов в адрес Кабмина в подрыве инвестиционной привлекательности Украины.

Однако "зеленые" тарифы и дальше снижались.

В начале 2015 года государство таки осуществило их корректировку, но при этом решило заблаговременно снизить ставку "зеленого" тарифа на 20% для СЭС.

Для других ВИЭ оно снизило ее на 10%. Бизнесменов спасало то, что год за годом генерирующее оборудование дешевело, а прибыльность сектора достигала от 20% до 40%.

Мощности объектов возобновляемой генерации в Украине, по данным НКРЭКУ, выросла с 966 МВт в 2014 году до 7 737 МВт (СЭС - 6 094 МВт) в 2020-ом.

Настоящий строительный расцвет в отрасли "зеленой" энергетики пришелся на последние годы.

Например, лишь в 2019 году инвесторы запустили в 3 раза больше электростанций на ВИЭ, чем за все предыдущие 10 лет существование "зеленого" тарифа.

В 2020 году должно было состояться очередное снижение "зеленых" тарифов, потому немало инвесторов хотело успеть достроить свои объекты к этому моменту.

По разным подсчетам, общая мощность новых станций, которые находились тогда на "низком старте", достигала около 12000 МВт.

Долги инвесторам достигли 25 млрд грн

В июле 2019 года в стране заработал новый рынок электроэнергии.

Тогда же стало понятно, что скоро бюджет будет не в состоянии платить генерирующим компаниям ВИЭ по более высокому, чем рыночный, "зеленому" тарифу.

Поэтому государство инициировало пересмотр своих обязательств относительно поддержки отрасли, чем вызывала возмущение инвесторов.

Ситуация обострилась весной 2020 году, когда государство прекратило выплаты за поставленную электроэнергию ВИЭ.

Инвесторы начали угрожать международным арбитражем.

В конце концов, стороны подписали Меморандум (на его базе ВР приняла позже закон), по условиям которого инвесторы соглашались на добровольное снижение "зеленых" тарифов (для ВЭС - 7,5%, СЭС - 15%), а Кабмин гарантировал производителям своевременные текущие выплаты, постепенное погашение долгов и проведение с 2021 года аукционов ВИЭ.

К сожалению, большинство своих обещаний правительство не выполнило или сделало это с задержкой.

Одним из наибольших кредиторов в 2015-2019 годах во время строительства в Украине мощностей возобновляемой генерации был Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Ирония судьбы в том, что, невзирая на проблемы с обслуживанием ранее предоставленных кредитов украинским компаниям, финансовому учреждению пришлось еще инвестировать в Украину (в ноябре 2021 года банк инвестировал $75 млн в еврооблигации Укрэнерго, выпущенные для урегулирования проблемы задолженности на рынке "зеленой" энергетики) для того, чтобы эти средства были выплачены "зеленой" генерации и она имела возможность продолжить гасить существующие кредиты.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", которое является государственным покупателем энергии, выработанной из возобновляемых источников, состоянием на 11 октября 2021 года задолженность перед генерирующими компаниями составляла 25,1 млрд грн.

И только 15 ноября ГП смогло вернуть 16,3 млрд грн долгов части игроков рынка, правда, кроме ДТЭК ВИЭ.

Очень четкий сигнал для потенциальных инвесторов.

И это на фоне того, что проекты в сфере ВИЭ уже обеспечили создание свыше 30 тысяч рабочих мест, модернизацию энергетической инфраструктуры, увеличения поступлений в местные бюджеты и казначейство.

По некоторым подсчетам взносы "зеленой" энергетики в бюджет в виде налогов только за 2019 год составил более $550 млн.

Отдельная тема – "зеленая" генерация частных домохозяйств.

На сегодня почти 30 тысяч усадеб в Украине перешло на солнечную энергетику – их общая мощность составляет около 800 МВт, а суммарные вложения украинцев за все время действия "зеленого" тарифа достигли $700 млн.

Владельцы инвестируют в "домашние" солнечные станции, часть выработанной энергии потребляют, а излишек продают в сеть, платя налоги.

Правда, многие пользуются пробелами в отраслевом законодательстве, создавая так называемые "гирлянды".

Дельцы скупают покинутые дома в селах, оформляют на каждый из них "домашнюю" СЭС и продают всю сгенерированную электроэнергию государству.

В результате потребления как такового нет, производство по "зеленому" тарифу полностью законно, а лицензии, которые являются обязательными для крупных игроков, здесь не нужны.

Понятно, что подобные сделки искажают идею поддержки малой распределенной генерации.

Как это работает за рубежом?

Проблема с "зеленым" тарифом не является сугубо украинской – многие государства, которые столкнулись с ней в начале, нашли выход.

Например, в Швеции владельцы "зеленой" генерации в 2003 году получили возможность продавать сертификаты на производство электроэнергии потребителям по определенным квотами. За превышение этих квот предусмотрен штраф в размере 150% от среднегодовой цены "зеленого" сертификата.

Финляндия поддерживает производителей "зелеными" тарифами и уменьшенными налогами на выбросы парниковых газов.

В Испании ситуация была похожа на украинскую.

Сначала государство поддержало производителей "зеленой" генерации ссудами, налоговыми льготами и "зеленым" тарифом.

Но из-за глобального финансового кризиса 2008 года правительство единолично изменило "правила игры" на энергетическом рынке. Иностранные инвесторы обратились к арбитражным органам, и только тогда испанское правительство начало диалог с ними.

В конце концов, стороны достигли компромисса.

Конечно, можно сказать, что в Украине крупные производители "зеленой" энергии стремятся получить "сверхприбыль", пользуясь "наивысшим" в мире "зеленым" тарифом.

Однако я убежден: если бы государство проводило последовательную политику, заранее сформулировало бы продуманную стратегию развития возобновляемой энергетики и сектора в целом, просчитывало бы последствия собственных решений, выполняло обязательства перед инвесторами, вело бы с ними открытый диалог – многих недоразумений можно было бы избежать.

Пока что мы имеем ситуацию, когда государственная система поддержки ВИЭ в Украине скомпрометирована, многомиллиардные инвестиции заморожены, а инвестиционный климат ухудшился.