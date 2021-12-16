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Почему украинцам нужно инвестировать в технологии, а не в квартиры в новостройках

Почему украинцам нужно инвестировать в технологии, а не в квартиры в новостройках

IT и технологии – новые золото и нефть, даже новые уголь и трубы. Почему же в Украине еще инвестируют в ресурсы, а не в идеи? (укр)
Четверг, 16 декабря 2021, 08:12
Игорь Мазепа
генеральный директор, собственник инвестиционной компании Concorde Capital

Пандемія суттєво вплинула на інвестиційний клімат. Упало споживання, а за ним – і виробництво.

Інвестиції почали мігрувати з реального сектору в галузі, що ростуть через глобальний карантин: у технологічні рішення й ІТ.

Люди стали замовляти їжу додому – зросла сфера додатків для доставки.

Усі почали спілкуватися віддалено – зросла сфера програм для онлайн-конференцій та навчання.

Кібербезпека набула нової цінності, тому що кількість людей, які в повсякденній діяльності змушені спиратися на онлайн-інструменти, зросла.

Пандемія – тимчасова, а перехід в онлайн, який вона "тригернула", – уже незворотний. Якщо раніше він відбувався поступово, то у 2020-2021 роках стався ривок: відстань, яка б зайняла п'ять років, ми пройшли за рік.

Особливість онлайну в тому, що з нього люди вже не повертаються. Хто перейшов з аналогових продуктів на цифрові, назад не переходить, навіть якщо початкове рішення було ухвалене під тиском обставин.

Політика кількісного пом'якшення, гелікоптерні гроші, що з'явилися у світі, вимагають інвестування. Вони не можуть існувати окремо від реальної економіки, тиснуть на кишеню, вимагають бути кудись вкладеними.

Куди інвестують українці? У будівництво. У сільське господарство. Ми – батьківщина безкрайніх чорноземів і безмежних Осокорків, що ростуть на них. Великі інвестори, середні, дрібні – розмір неважливий, просто така традиція.

Припустімо, є український айтівець-синіор. Працює в американському чи українському "єдинорозі", залучив величезні раунди інвестицій і заробляє великі гроші. Куди він інвестує свої 100 тис дол, коли вони з'являються? Купить квартиру в новобудові. Потім її здаватиме. Такий має інвестиційний план.

Інвестиційні плани середніх та великих інвесторів часто відрізняються лише кількістю житлових чи комерційних площ, які вони здатні купити.

Тобто навіть працюючи в найбурхливішій сфері у світі, навіть перебуваючи в країні, де ця сфера розвивається швидше, ніж будь-де, – в Україні, навіть маючи ресурси та бажання їх інвестувати, люди схильні вибирати консервативні способи вкладення грошей.

"Ми завжди так робили" – логічне рішення інвестувати в нерухомість чи сільське господарство. Прагматичне, але не венчурне.

Український ІТ-ринок зростає на 20-30% щорічно. Він динамічний, не перегрітий, має потенціал зростання до 50-60%. Українські юнікорни стають декакорнами.

Капіталізація IT-бізнесів перевищує капіталізацію олігархічного господарства: економіка заводів втрачає позиції під тиском економіки ідей. Ці ідеї коштують дуже дорого, і їх ціна тільки зростатиме. Зрештою, з кожним новим днем настає майбутнє, у якому розподіляти ризики по портфелях буде штучний інтелект.

Однак традиції інвестування в Україні залишаються архаїчними: вкладати у надійне, консервативне, міцне, у те, у що інвестували ще в 1990-ті.

Ситуація змінилася. Настав час поступово змінювати інвестиційні вподобання. Аби привернути увагу, я заснував щорічну премію Mazepa Awards.

Вона присвячена не лише інвесторам, а й інвестиційним проєктам, а саме – проєктам у технологічній, інноваційній сфері. Завдання премії Mazepa Awards – показати інвесторам, що відбувається за межами коробки банк-ЖК-с/г холдинг.

Я хочу не лише показати перспективні проєкти, номінувати їх і нагородити, я хочу ще більше відкрити для інвестування цілу галузь.

Прокласти комунікаційний міст між "традиційними" та високотехнологічними інвестиціями й інвесторами. Залучити до українських інновацій іноземні гроші. Заповнити прірву між потребою стартапів у своєчасному фінансуванні та бажанням інвесторів не приймати ризики інвестування на ранніх стадіях.

Я щиро сподіваюся, що премія Mazepa Awards також вплине на інвестиційний клімат в Україні, змінить культуру інвестування. І що незабаром до української галузі технологій увійдуть топові світові інвестори.

Аби досягти цієї мети, я хотів би, щоб українські айтівці, автори найамбітніших проєктів у технологічній галузі, стали в Україні героями, рок-зірками.

Саме вони перетворюють сьогоднішню Україну на завтрашню і рухають технологічний прогрес. Ці люди і є рок-зірки, а Mazepa Awards – це премія Ґреммі, яка покликана їх підсвітити.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции IT строительство технології

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