Как депутаты могут лишить украинцев возможности заказывать лекарства из соседних областей

На засіданні 26 листопада Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у режимі відеоконференції розглянув у другому читанні проєкт Закону "Про лікарські засоби" (№ 5547) і рекомендував Верховній Раді прийняти його в другому читанні та в цілому.

Загалом народні депутати подали 2198 поправок, із яких врахували повністю 949 поправок, редакційно – 335, частково врахували 137 і відхилили 777 поправок.

Однією із дискусійних норм стала поправка №1521 щодо запровадження територіального принципу доставки ліків, яка передбачає здійснення доставки лікарських засобів виключно в межах однієї області та у містах Київ та Севастополь, в яких розташований аптечний заклад, з якого здійснюватиметься така доставка.

Іншими словами: якщо законопроєкт буде прийнятий із цією поправкою, доставка лікарських засобів буде дозволена тільки в межах області, а з однієї області до іншої буде заборонена. Тобто людина з маленького міста, наприклад Бучач, не зможе замовити собі необхідні ліки з Києва, їй доведеться шукати їх у Тернопільській області.

Аргументація автора згаданої поправки – це дозволить не допустити розповсюдження фальсифікованих ліків і забезпечить контроль над дотриманням умов транспортування лікарських засобів.

Проте, згадана норма суперечить Директиві № 2001/83/ЕС Європейського Парламенту та Ради "Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)", яка відповідно не містить жодних положень щодо регіональних обмежень з доставки ліків.

До того ж, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), яка підготувала 500 поправок до законопроєкту, наголошує, що "необхідно впевнитися, що для бізнесу не будуть створені будь-які штучні бар'єри, а для запропонованих змін визначено достатні перехідні періоди.

Адже ці питання взаємопов'язані із доступністю ліків для пацієнтів. За будь-яких умов необхідно уникнути негативного впливу на ринок та обмеження доступу пацієнтів до ліків".

Введення територіальних обмежень поставить людей у нерівні умови. Впродовж вересня-жовтня 2021 року Асоціація сервісів онлайн-доставки провела дослідження щодо наявності в аптеках різних регіонів України лікарських засобів для протидії COVID-19.

У дослідження було включено 272 товари із діючими речовинами, що зазначені у відповідному протоколі, затвердженому Наказом МОЗ 762, та близько 4000 аптек в усіх областях України. Метою дослідження було порівняти наявність цих товарів в аптеках Києва та інших обласних центрах України.

Головним висновком дослідження є те, що немає жодної області в Україні, де в аптеках доступні всі ліки з вказаного переліку, а у 13 областях України доступно менше 60% ліків у порівнянні з Києвом.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда зазначив, що за півтора роки існування відповідної норми в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів вона зарекомендувала себе з позитивного боку.

За цей час МОЗ не отримувало інформації про факти доставки фальсифікованих ліків, бо доставка дозволяється лише з ліцензованих аптечних закладів.

Так само в Ліцензійних умовах є норма, яка зобов’язує ліцензіатів дотримуватися температурного режиму під час доставки ліків.

До того ж, законопроєкт передбачає створення нового контролюючого органу, за аналогією до Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA), який займатиметься контролем та недопущенням порушень, у тому числі умов зберігання препаратів тощо.

Залишаючи українців сам на сам з хворобою без ліків, деякі депутати очевидно не зовсім керуються інтересами пересічних громадян.