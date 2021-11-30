Кто и как будет строить атомные реакторы в Украине

Недавно Міндовкілля дозволило продовжувати будівництво двох блоків Хмельницької АЕС.

За законом, "Енергоатом" мав провести оцінку впливу проєкту на довкілля (ОВД), а міністерство – визначити, чи безпечно його реалізовувати.

Ця процедура потрібна, аби убезпечити країну від шкідливих підприємств.

Що не так з висновком Міндовкілля

Щоб отримати позитивний висновок з ОВД, "Енергоатом" мав надати повну та вичерпну інформацію про можливий вплив проєкту на довкілля.

Проте у звіті щодо спорудження третього та четвертого енергоблоків ХАЕС відсутня інформація про виведення енергоблоків з експлуатації – важливий етап життєвого циклу атомної станції, у ході якого, зокрема, утворюються небезпечні відходи, що потребують особливого поводження.

Також у звіті відсутня інформація про те, чи вистачить води для охолодження реакторів, що критично необхідно для їх роботи. Наведені у звіті розрахунки були зроблені на основі інформації від 2006 року. Актуальністю і не пахне.

Тим паче, в останні роки в теплий період води не вистачає навіть на два діючі реактори, тож здійснюється додатковий забір з річки Горинь. Уже зараз регіон характеризується низькою забезпеченістю водними ресурсами, а з подальшими змінами клімату ситуація ставатиме тільки гіршою.

Увагу експертів також привернули відсутність інформації про поточний стан води в ставку-охолоджувачі, донних відкладів і ґрунтів на території обʼєкта, відсутність екологічного аудиту першого та другого енергоблоків, не досліджений кумулятивний вплив на довкілля спорудження нових блоків.

Більше того, у звіті не представлені вид та характеристики реакторної установки, парової турбіни та іншого важливого обладнання, яке буде використовуватися при будівництві. Ця інформація має велику вагу, оскільки без неї важко точно спрогнозувати вплив на довкілля.

Питання: як же Мінприроди дало позитивний висновок? Громадськість не раз наголошувала на цих пунктах, проте лише деякі з них були взяті до уваги у формі окремо прописаних умов до виконання перед початком будівництва.

Як показує практика, подібні висновки з умовами далеко не завжди виконуються. Більш доцільно було б відправити початковий документ на доопрацювання, проте цього чомусь не зробили.

Кому довірять будівництво

Історія третього і четвертого енергоблоків почалася у 1980-х. У 1990-х був запроваджений мораторій на будівництво АЕС. У жовтні 1993 року його зняли, проте будівництво не відновилося. Реанімувати проєкт вирішили у 2005 році.

ХАЕС, яку споруджували за радянським проєктом і технологіями, вирішили добудовувати з російським "Росатомом". Проте після початку війни постачальника змінили і надати перевагу "євросоюзівцям".

Постачальником стала "чеська" SKODA JS a.s. З 2004 року нею володіє російський холдинг "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ), підконтрольний Газпромбанку. Обидва перебувають під санкціями РНБО.

Виходить, що рішення Мінприроди дозволило б спорудження енергоблоків – об’єктів підвищеної небезпеки – підприємствам країни-агресора.

Атомна галузь, яка має посилювати енергетичну незалежність країни, рухає країну в протилежному напрямку. Якщо послухати останні заяви посадовців з "Енергоатома", то будувати енергоблоки зі "Шкодою" вже ніхто не збирається. На заміну російським реакторам ВВЕР-1000 прийшли американські АР-1000.

У вересні під час візиту президента Зеленського до США "Енергоатом" підписав меморандум про співпрацю з американським Westinghouse. Документ передбачає спорудження п'ятьох енергоблоків цього типу.

За словами в. о. президента "Енергоатома" Петра Котіна, пілотний проєкт буде збудований на базі ХАЕС-4, а його реалізація почнеться наприкінці 2021 року. А 22 листопада Westinghouse та "Енергоатом" підписали тристоронню угоду про спорудження двох енергоблоків на ХАЕС.

Проте це неможливо: на станції передбачений інший тип реактора. Для будівництва за американськими технологіями потрібна нова процедура ОВД.

Американський проєкт навряд чи реалізують. За останнє десятиліття Westinghouse мала втілити чотири проєкти з вісьмома атомними енергоблоками: чотири в Китаї і чотири – у Сполучених Штатах.

Проте реалізована лише китайська частина і то не без нюансів. Американські проєкти переживають не найкращі часи. Запуск двох енергоблоків на АЕС Vogtle постійно відкладають (вартість їх спорудження зросла більш ніж вдвічі до 28,5 млрд дол), а проєкт на АЕС V.C. Summer взагалі закрили.

Усі проєкти супроводжуються гучними скандалами. Після завершення проєктів у Китаї на п’ять років пізніше запланованого проти Westinghouse були подані два судові позови для компенсації фінансових збитків та втраченої вигоди.

Ситуація з V.C. Summer ще більш кричуща. Наразі триває розслідування щодо злочинів, вчинених під час будівництва енергоблоків. За його результатами топменеджмент компанії звинуватили за 16 статтями, серед яких змова, шахрайство та примус публічної компанії до ведення неправдивої звітності.

Цікаво, що раніше американська компанія відмовлялася будувати ХАЕС, а тепер вона навіть планує постачати запчастини із сумнозвісної V.C. Summer.

Чи завершать 35-річний проєкт

За інформацією "Енергоатома", спорудження п’яти енергоблоків компанією Westinghouse коштуватиме близько 30 млрд євро. Більшу частину коштів компанія збирається позичити в американських фінансових організацій.

Наразі йдуть переговори з Export-Import Bank та DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США). Решту планує виділити "Енергоатом". Проте, враховуючи ситуацію із спорудженням атомних енергоблоків, оголошений "Енергоатомом" прогноз щодо вартості видається нереалістичним.

Середня вартість спорудження одного енергоблока становить близько 10 млрд євро, про що свідчать проєкти Westinghouse. Крім того, в оновленому Національно визначеному внеску України до Паризької угоди зазначається, що два додаткові енергоблоки Хмельницької АЕС нам не потрібні.

За моделюваннями у звіті, зараз нові блоки не знадобляться, бо в нас достатньо базових потужностей, а після 2030 року це буде недоцільно з економічної точки зору, враховуючи стрімке зростання вартості будівництва.

Крім того, атомна енергетика не зможе замінити вугільну генерацію, бо АЕС, як і об'єкти відновлюваної енергетики, потрібно балансувати. У результаті ми можемо опинитися в ситуації, коли проєкт не закінчать, а кредитні кошти під державні гарантії будуть узяті. Тобто Україна опиниться в борговій ямі.

Бажання уряду добудувати ХАЕС – погана ідея. Це екологічні та економічні ризики, і не важливо, чиї будуть реактори – російські чи американські. Уряд повинен займатися енергоефективністю та розвивати відновлювані джерела енергії, а не фінансувати дорогу та небезпечну атомну енергетику.