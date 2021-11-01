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Как владельцу пая продать землю через аукцион?

Земельный гид

О рынке земли: все, что нужно знать

Как владельцу пая продать землю через аукцион?

Новое постановление Кабмина разрешает всем участникам рынка проводить операции с землей через онлайн-аукционы. Как пользоваться? (укр)
Понедельник, 1 ноября 2021, 08:12
Евгения Божко
руководящий партнер Национальной электронной биржи

У жовтні 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає, що продавати або орендувати земельну ділянку можна буде на онлайн-аукціонах в системі Prozorro.Продажі. 

При цьому фізичні особи можуть продавати свої ділянки як самостійно, так і на онлайн аукціонах, а ось власники державної та комунальної землі зможуть реалізовувати своє майно виключно в системі Prozorro.Продажі.

Ця норма також є обов'язковою для приватних та державних виконавців й банків. І так, поки що залишається під забороною продаж сільгоспземлі, яка перебуває у державній чи комунальній власності. 

Цю постанову чекали всі учасники ринку, оскільки вона мала розкрити механізм та порядок проведення земельних торгів. 

Фактично вона зобов'язала державні та комунальні організації, приватних та державних виконавців, а також банки продавати свої земельні ділянки виключно на онлайн-аукціонах. 

Для цього необхідно зареєструватись на одному з акредитованих майданчиків системи Prozorro.Продажі. Після цього буде надано доступ до особистого кабінету, можливість вибирати дату торгів та виставляти ділянки на онлайн-аукціони. 

Приватні власники паїв можуть продавати свої ділянки як самостійно, так і в системі Prozorro. Процедура практично ідентична – потрібно зареєструватися на майданчику, підготувати пакет документів на землю, розмістити оголошення у системі. 

Також в ухвалі йдеться, що тепер орендувати землю теж можна на онлайн-аукціоні. Це робить процес прозорим та розширює пул бажаючих поборотися за об'єкт. 

Важливо відзначити, що орендувати землю можуть як фізичні, так і юридичні особи, а купити виключно фізособи. 

Щодо охочих орендувати або купити земельну ділянку, вони повинні також зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків та сплатити реєстраційний та гарантійний внески. 

Їх розмір 0,1% мінімальної заробітної плати та 30% від стартової ціни або стартового розміру річної орендної плати відповідно. Після чого потрібно подати заяву про участь у торгах та необхідний пакет документів. Наступним кроком є ​​аукціон, де перемагає той, хто дав за лот найбільшу ціну. 

Як показує наш досвід, онлайн-аукціони – це один із найбільш ефективних, зрозумілих та прозорих способів продати будь-яке майно, особливо, якщо йдеться про державну чи комунальну власність. 

Саме на аукціоні можна сформувати коректну ринкову вартість та забезпечити найбільш зрозумілий та прозорий процес для всіх сторін угоди. 

Причому ця опція доступна не тільки юридичним, але й фізичним особам. Більше того, для фізосіб це реальний шанс найвигідніше продати або купити. 

Окремо хочеться сказати про приватних та державних, виконавців, які відповідно до нових вимог, зобов'язані в рамках виконавчого провадження продавати земельні ділянки на онлайн-аукціонах Prozorro.Продажі, для цього їм також потрібно підписати договір з акредитованим майданчиком та розмістити лот у системі. 

Питання на користь аукціонів стане остаточно очевидним, коли розпочнеться продаж ділянок комунальної та державної власності, які можна купити лише на відкритих торгах відповідно до законодавства. 

Найближчим часом ми чекаємо на пропозиції щодо таких об'єктів. При цьому залишити заявку на покупку такого майна можна вже зараз. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
земельная реформа аукционы

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