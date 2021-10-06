Почему мировой рынок сжиженного природного газа бьет ценовые рекорды?

Цього року на початку жовтня вартість природного газу на європейських біржах встановила новий історичний максимум — 1400 доларів за 1000 кубічних метрів.

Це абсолютний рекорд для газового ринку Європи. Відтак зросла закупівельна вартість природного газу і для українських промислових споживачів.

Відчули значне здорожчання не лише підприємства хімічної, металургійної, машинобудівної та металообробної промисловості України, але й мережі АГНКС (автомобільна газонаповнювальна компресорна станція), де вартість стисненого газу (CNG) перетнула позначку 35 грн за куб. м.

Дані: Українська енергетична біржа

Аналогічна ситуація з ростом вартості CNG відбувається і на європейських заправних станціях, незважаючи на те, що більшість споживачів газу мають додаткові гарантії у вигляді укладених довгострокових контрактів.

Однак, у жовтні вартість CNG у німецькій мережі ARAL зросла до 1,57 €/кг (34,86 грн/куб), а на заправних станціях Італії зафіксували зростання до 2,24 €/кг (49,75 грн/куб).

Що спровокувало ріст цін на природний газ?

У 2015 році Україна, щоб зменшити залежність від російського газу, провела глобальну газову реформу та перейшла на ринкове ціноутворення на газ.

Український ринок інтегрували з європейським, а ціни прив’язали до цін на європейських хабах.

У такий спосіб було створено модель, за якою, якщо ви є промисловим споживачем або власником заправної станції, придбати газ можливо лише на спеціальних енергетичних біржах або уклавши прямі контракти з постачальником за ціною, яка формується в реальних ринкових умовах.

До 2021 року така модель була однією з переваг реформи. Однак сьогодні залежність вже від європейського ринку зіграла проти нас.

З початку року в Азії сформувався високий попит на газ, зумовлений кліматичними особливостями та недостатніми поставками LNG (зріджений природний газ) з Австралії.

Така ж ситуація склалася у Китаї, Японії та інших країнах. У зв’язку з цим та через локальне підняття цін світові потоки зрідженого газу перенаправили до Азії.

Аналогічна ситуація з ростом попиту відбулася й у Європі, де на цей період поставки газу вже зменшилися на 20%.

Саме в цей момент ключову роль зіграли маніпуляції та шантаж зі сторони домінуючого постачальника газу в Європі – російського "Газпрому".

"Газпром" оголосив, що відмовляється постачати в Європу додаткові обсяги газу, окрім виконання зобов’язань, визначених довгостроковими контрактами.

Паралельно з цим було переведено на профілактичний режим транзитний маршрут у напрямку Білорусі та Польщі, а також скорочено прокачку газу через Північний потік-1.

"Газпром" відмовився замовляти додаткові транзитні потужності й через українську ГТС (незважаючи на те, що транзитні можливості законтрактовані п’ятирічним контрактом, підписаним у 2019 році).

Врешті-решт компанія оголосила, що відмовляється укладати нові контракти на четвертий квартал 2021 року та весь наступний рік. Такі дії монополіста призвели до дефіциту енергоресурсу на ринку Європи.

Фактично це свідоме рішення керівників "Газпрому", мета якого не так комерційна, як політична, адже все це відбувається паралельно з реалізацією проекту "Північний потік-2", запуск якого зазнав труднощів у Європі.

Отже, з початку січня 2021 року вартість CNG на АГНКС України зросла на 143%, а у жовтні одразу на 47% (у порівнянні з ціною вересня).

Яка ситуація на українському ринку стисненого газу?

Найбільша мережа АГНКС "Укравтогаз" стала заручником ситуації, яка сформувалася на ринку.

Незважаючи на те, що Україна видобуває власний газ, який майже повністю використовується для потреб населення (проведення опалювального сезону), підприємство зобов’язане купувати його на спеціальних енергетичних біржах.

Наразі, інших законних варіантів, де придбати ресурс за нижчою ціною, на жаль, не існує.

У зв’язку з ростом закупівельної вартості природного газу до 29,88 грн за куб. м, підприємству у жовтні довелось підняти вартість на CNG до 37,68 грн за куб. м.

Окрім цього, підприємство несе витрати на адміністрування мережі, електроенергію, розхідні матеріали та заробітні плати.

Загалом ситуація важка — підприємство вперше за всю історію свого існування змушене продавати CNG за такою ціною. Два місяці тому ніхто й подумати не міг, що вартість природного газу виросте аж настільки.

Наразі ми переглядаємо свою стратегію, розглядаємо різні варіанти, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію: перегляд та оптимізація витрат, реалізація інноваційних проектів, запуск додаткових послуг та продаж нових продуктів — зарядні станції для електромобілів, мийки самообслуговування, пальне з бензино-дизельної групи, встановлення сонячних батарей або навіть виробництво біометану чи водню.

Також одним із рішень питання є диверсифікація постачання газу за нижчою ціною та пошук варіантів зменшення вартості автогазу.