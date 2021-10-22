Как избежать торговли протоколами при прохождении техосмотра авто

Все ближче термін виконання Угоди про Асоціацію в частині технічного контролю транспортних засобів. І все активніше його обговорюють українці.

Думки розділилися: хтось підтримує повернення техогляду для приватного транспорту, а хтось ставиться до нього з недовірою.

Втім, нічого дивного у цьому немає, адже на дорогах є небезпечні автівки, що непокоять перших, та негативний досвід минулого, на якому базується позиція других. Саме його пропоную обговорити.

Торгівля папірцями

Перше, що непокоїть водіїв, — це корупція. Багато хто пам’ятає, як проводився техогляд до 2011 року.

Ним займалися відповідні підрозділи МВС, і бюрократична процедура досить часто не мала нічого спільного з безпекою.

За певні гроші автовласник отримував документ та продовжував їздити з недоліками. Тому нерідко техогляд у наших співвітчизників асоціюється саме з ДАІ та марним витрачанням грошей.

Тут варто зазначити, що з 2012 року МВС більше не проводить техогляд. Контроль (наразі комерційного транспорту) передано акредитованим лабораторіям, які мають необхідне обладнання та персонал. Та чи рятує це від корупції?

Лише частково. На ринку є як системні гравці, які сумлінно виконують свою роботу, так і недобросовісні, які фактично продовжили погану традицію "торгівлі" протоколами.

Як із цим боротися? Про це ми вже неодноразового говорили, залишилося прийняти відповідні зміни до законодавства.

По-перше, весь процес проведення техогляду потрібно фіксувати на відео. Маючи на руках такий матеріал, можна з’ясувати, чи справді приїжджала автівка до лабораторії, чи її просто сфотографували на гальмівному стенді. Крім того, на записі можна відстежити дії працівників лабораторії та переконатися, що процедура проводиться згідно з вимогами.

Сьогодні, в якості підтвердження, станції надають Головному сервісному центру МВС фото. Проте усі ми знаємо про силу графічних редакторів. Отже, потрібно відео.

По-друге, процес внесення показників із приладів у лабораторії до загальнодержавної бази даних треба автоматизувати. Тобто, одразу ж після перевірки цифри передаються на сервер та відображаються в електронному протоколі.

Це дозволить уникнути маніпуляцій з боку недобросовісних суб’єктів, які можуть бачити на приладах одні значення, а фіксувати інші.

По-третє, для більш ефективного контролю потрібно запровадити персональну відповідальність експерта, який проводить техогляд.

У сусідній Польщі за порушення такий фахівець позбавляється права працювати за фахом на термін до п’яти років. В Україні дієвого механізму поки що немає.

Декорація для техогляду

Ми також часто бачимо побоювання, що навіть при суворому дотриманні зазначених вище вимог техогляд не буде ефективним. Пояснення просте: водієві потрібно створити красиву картинку, аби якнайшвидше пройти формальності.

Наприклад, одна з вимог – це належний стан протектора. Винахідливий автовласник може позичити шини у сусіда, успішно пройти контроль, а потім повернути зношену гуму на автівку та їздити протягом двох років, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Те саме стосується і освітлювальних приладів, що особливо актуально для транспортних засобів, імпортованих зі США. Нарешті, ми бачили запитання на кшталт: "Пройшла автівка техогляд і через два дні зламалася. А за документами у неї все добре". Тобто, знову ж таки, технічний контроль стає формальністю.

Проте і для цієї проблеми є рішення. Контролювати стан транспортних засобів допоможе придорожня перевірка.

Зокрема, якщо уповноважений інспектор бачить явні проблеми у авто, він може зупинити його, переглянути документи, зокрема, наявність протоколу про технічний контроль, та зробити огляд. Увесь процес повинен фіксуватися на відео.

Якщо справність машини викликає питання, посадова особа може направити його на поглиблену перевірку до найближчого пункту проведення техогляду. Вже безпосередньо у лабораторії за допомогою приладів фахівці визначать, чи відповідає технічний стан транспорту встановленим вимогам.

А, отже, замінені перед регулярною перевіркою шини або освітлення вже не врятують водія від відповідальності.

Підсумовуючи, зазначу, що забезпечення безпеки транспортних засобів на дорогах вимагає комплексного підходу. Жоден із зазначених вище заходів окремо не здатен надати той результат, який потрібен.

Тому в роботі над відповідним законопроектом слід врахувати усі ці моменти. Втім, часу до 2022 року залишається обмаль, а саме цей термін є граничним для виконання Угоди про Асоціацію в частині технічного контролю.

Розуміючи, що Міністерство інфраструктури має чимало важливих та термінових завдань, вважаю, що до процесу підготовки слід залучити Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Тоді ми матимемо шанс вчасно прийняти відповідні зміни та підтвердити свою надійність для міжнародних партнерів, що повинно забезпечити автівкам на українських номерах безперешкодний перетин європейських кордонів.