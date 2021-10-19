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Верят ли израильские инвесторы "личным гарантиям" Зеленского?

Верят ли израильские инвесторы "личным гарантиям" Зеленского?

Во что больше всего инвестируют иностранные инвесторы в Украине и что нужно, чтобы инвестиций стало больше? (укр)
Вторник, 19 октября 2021, 13:06
Олег Вишняков
бизнесмен, владелец сети гипермаркетов Ultramarket ("Мегамаркет")

До роковин трагедії в Бабиному Яру в Київ приїхала делегація з Ізраїлю, на чолі з Президентом країни Іцхаком Герцогом.

Цікаво, що Президент Зеленський використав приїзд делегації ще й для того, щоб нагадати інвесторам, що Україна очікує приходу інвесторів з Ізраїлю. 

Згадав і про те, що Україна та Ізраїль мають великий інвестиційний потенціал, і те, що уряд і він особисто гарантують захист усіх інвестицій. 

Серед потенційних сфер були згадані: нові технології, інновації, кібербезпека, охорона здоров'я, фармацевтика, космічні програми, банківська справа, фінанси, будівництво, сільське господарство.

Та чи готові ізраїльські інвестори довіритися особистим гарантіям Президента та чи дійсно в очах ізраїльського інвестора перспективи такі ж великі та неосяжні? 

На сьогодні основними напрямами ізраїльських інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності у 2020 році є: операції з нерухомим майном, інформація та комунікація, переробна промисловість.

Товарообіг зменшується, однак ЗВТ може все змінити

За 4 роки загальний товарообіг між Ізраїлем та Україною скоротився на 4% або $31 млн та становив у 2020 році $731,42 млн. 

З нього $563,96 млн Україна експортує до Ізраїлю та $167,46 млн – імпорт з Ізраїлю до України. Окремо потрібно виділити 2019 рік: за рік експортовано товарів на суму $801,93 млн. 

При цьому імпорт залишився на рівні 2018 року, а експорт показав свій максимум — $620,90 млн. 

 

Товарообіг виключно агропродукції між Ізраїлем та Україною також показує скорочення обсягів за 4 роки, якщо за 2017 рік становив $420,39 млн, то у 2020 році вже $389,38 млн, тобто - 4% або $31 млн за весь період.

Однак, ще очікується запуск Зони вільної торгівлі (ЗВТ) між державами, що надає сторонам неабиякі переваги та перспективи. Адже, ринок Ізраїлю є досить закритим, з високими ввізними митами, зокрема, для сільськогосподарської продукції.

Товарообіг може збільшитися за рахунок ЗВТ
Товарообіг може збільшитися за рахунок ЗВТ

До 1 січня 2035 року передбачається скасування мита для реалізації інвестпроєктів, зокрема:

— від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів;

— звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення в Україну устаткування, комплектувальних виробів до нього;

— звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств інвесторів, які є стороною спеціального інвестиційного договору, за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору;

— звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проєкту протягом 5 років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору;

— органи місцевого самоврядування також зможуть зменшувати ставки земельного податку та орендну плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, які використовуються в межах реалізації інвестпроєктів.

Результати старту реформи ми побачимо в кінці року.

Будівництво. Україна цікава ізраїльським інвесторам

Спостерігається посилення попиту на українське житло й фіксують нові тенденції, про які заявляють і самі забудовники — це поява ізраїльських фондів, які скуповують квартири у великій кількості й за раз. 

Інколи це цілі поверхи, секції та будівлі. Зазвичай такі квартири потім здаються в оренду та управляються спеціалізованими фондами.

Все більше ізраїльських IT-компаній відкривають представництва в Україні

Останні декілька років ізраїльське ІТ переживає кризовий період, що пов’язаний насамперед з дефіцитом кадрів. Зважаючи на те, що ринок ІТ приносить державі 45% з експорту, то така статистика із нестачею людей була і все ще залишається вкрай невтішною. Це спонукає ізраїльські компанії активно шукати кваліфіковані кадри ще і поза межами країни, зокрема в Україні, у сферах аутсорсингу та продуктової розробки.

Крім того, Україна приваблює Ізраїль й як локація для R&D-центрів, через стрімкий розвиток високих технологій в Україні. 

За останнє десятиріччя українська ІТ-галузь із молодої індустрії перетворюється на зрілу – компанії обирають свою технологічну спеціалізацію, фокусуються на окремих нішах і примножують експертизу. 

Окрім того, сервісні IT-компанії з аутстафінгових виросли до рівня, коли фахівці створюють комплексні продукти end-to-end на основі бачення замовника та самостійного глибокого аналізу потреб споживачів. Спеціалісти виводять їх на ринок і підтримують подальший розвиток.

Вони заходять в Україну не тому, що Президент дав гарантії, а тому що українські фахівці у першій лізі IT. Вже не кажучи про те, що грошові перекази українських заробітчан або закордонних родичів в Україну є однією з найбільших статей надходження валюти в економіку нашої країни, а Ізраїль входить в десяток країн, звідки гроші перераховуються найчастіше. І серед людей, які перераховують гроші в Україну багато айтішників.

Однак, Україна зараз — це не лише постачальник кваліфікованих працівників, а й центр створення інноваційних рішень. 

ІТ-компанії вдосконалюють свої сервісні моделі, щоб створити якомога більше доданої вартості для клієнтів та партнерів та разом із ними робити вклад у четверту промислову революцію.

Охорона здоров’я та фармацевтика

Поки що відомо лише про один інвестиційний проєкт, однак, зустрічаються лише поодинокі випадки, коли такі проєкти все ж реалізуються.

Ізраїльський інвестор планує побудувати лікарню на Київщині. Запланована сума інвестицій у проєкти поки що не розкривається, однак очікується, що під будівництво лікарні виділять 1,5 гектари землі.

Україна та Ізраїль в перспективі мають непогані шанси підняти товарообіг між країнами. Така синергія може збагатити обидва країни. 

Що варто робити Україні для приваблення ізраїльських інвестицій? По-перше, голосно заявляти про себе на всіх можливих ділових майданчиках. 

По-друге, щодня посилювати захист іноземних фінансових вливань і для цього має бути щось більше за "особисті гарантії Президента", а саме — чесні суди, реформовані правоохоронні органи.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции Израиль

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