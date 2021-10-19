Как нардепы хотят лишить громады прав на их леса

У липні цього року депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №5650 "про збереження лісів".

Його підтримали й еко-активісти, адже з точки зору екологічних ініціатив документ спрямований на захист довкілля та природного фонду країни.

Однак, законопроєкт містить положення, що обмежують гарантоване Конституцією право власності територіальних громад на землю та природні ресурси.

Поглянемо на дві суперечливі норми, які пропонують для громад.

Не більше 100 га лісів на одну громаду

Новий законопроєкт пропонує заборонити територіальним громадам передавати лісові ділянки, площею понад 100 га, до комунальних підприємств, які повинні обслуговувати ліси та забезпечувати збереження лісового фонду.

Ця норма зачіпає права сотень громад, у яких площа лісів сягає понад тисячу гектар. До прикладу, Черкаська громада Донеччини – 2,2 тис. га, Коломацька громада Харківщини – 5,2 тис. га, Вербківська громада Дніпропетровщини – 5,5 тис. га, Нововодолазька громада Дніпропетровщини – 6,5 тис. га.

Цей перелік можна продовжувати. А що й говорити про ліси громад полісся Чернігівщини та Сумщини.

Значна частина цих земель під лісами вже у комунальній власності згідно з законом. Зокрема, і лісові угіддя, які не знаходяться в підпорядкуванні лісогосподарських підприємств і яких в громадах може бути сотні гектарів.

Наприклад, в Коломацькій громаді таких лісів – понад 500 га. Загалом в Україні лісів, не наданих за документацією держпідприємствам, установам та організаціям і які перейшли у власність громад – понад 2 млн га.

Без реєстрації в Державному земельному кадастрі та оформлених прав на них такі ліси перебувають під загрозою маніпуляцій і корупційних схем.

Крім того, норми законопроєкту суперечать між собою. Адже навіть якщо громада, де менше 100 га лісів, на виконання закону буде заліснювати території та розширить площу комунальних лісів або збільшення лісових площ буде внаслідок самозаліснення на понад 100 га, – це буде порушенням цього ж закону.

І оформити лісогосподарські землі за комунальним підприємством в цьому випадку буде заборонено. Що робити громадам і що буде з лісами – законопроєкт відповіді не дає.

Передача лісу громадам лише за погодженням ОДА та лісівників

Чинний Земельний кодекс України надає право органам місцевого самоврядування надавати лісогосподарські землі в постійне користування (тобто, безстроково) комунальним підприємствам для ведення лісового господарства. І це право не може бути звужено.

Однак норма, яку пропонують розробники законопроєкту, перешкоджає реалізації цього права.

Вона вимагає від територіальних громад та органів місцевого самоврядування погоджувати з державою передачу земель для лісового господарства в комунальні підприємства.

Це розвертає децентралізацію, дерегуляцію і земельну реформу в зворотній напрямок. Також невідомо, за якими критеріями будуть погоджувати передачу. У яких випадках громадам можуть відмовити?

Чи це буде залежати від особистого рішення чиновника? У такому разі – це суттєві корупційні ризики. І якщо ми хочемо зберегти наші ліси, то нововведення в законодавстві мають усувати людський фактор з процесів, а не розширювати його. Результатом цих нововведень стане продовження безхазяйного стану значної кількості лісів.

Невдовзі законопроєкт розглядатимуть у другому читанні і сподіваємося, що депутати не обмежать громади у їх конституційних правах на свої ж території.