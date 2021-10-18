Самая распространенная схема земельных мошенников

Ринок землі надав можливість чесним громадянам цивілізовано реалізовувати право на приватну власність, водночас сформував широке поле нових можливостей для шахраїв.

Схема №1, яка дозволяє обійти першочергове право, а у деяких випадках – навіть процедуру очікування трьох місяців під час купівлі земель.

Насамперед шахрай шукає пайовика, який прийняв рішення продати свій земельний наділ. Розповідає йому історію про те, що орендар або хтось інший буде уповільнювати процес продажу, зрештою кошти на картку (адже тільки так, відповідно до закону, відбувається розрахунок за земельні ділянки) прийдуть нескоро, ба більше, не у повному обсязі.

Далі шахрай пропонує пайовику купити ділянку одразу (звісно, за заниженою ціною). Для цього продавцю потрібно поїхати з ним до нотаріуса, підписати довіреність на продаж, віддати документи на землю, копії своїх документів та банківську картку.

У такий спосіб він одразу отримує свої 900-1000 дол. за гектар готівкою. Кульмінація – шахрай реєструє намір на продаж земельної ділянки (за довіреністю) за завищеною ціною (для того, аби мінімізувати вірогідність згоди орендаря на купівлю).

Розпочинається процедура місячного очікування. Увесь цей час тривають пошуки покупця за ринковою ціною, – часу більше, ніж удосталь, тому він знаходиться.

Наостанок – шахрай і новознайдений покупець проводять угоду. Тут досить поширеними є випадки, коли неадекватна ціна під час розрахунку проводиться формально, але не забуваймо, що картка, на яку переводяться кошти, вже перебуває у шахрая.

Як підсумок, пайовик лишається з копійками на руках, орендар обдурений, шахрай заробив. Як би сумно не було це визнавати, втім, ця схема набуває все більшої популярності.

Компанії, які за нею працюють – пропонують швидко і безпечно інвестувати у сільськогосподарську землю вже сьогодні.

Деякі шахраї, маючи своїх нотаріусів пішли ще далі – вони не витримують законну процедуру очікування двох місяців для проведення угоди. За цією схемою можна заробити 300-700 дол. з гектара.

З огляду на це, вкотре хотілось би застерегти потенційних покупців: звертайте увагу на те, хто є продавцем земельних ділянок – пайовик чи представник за довіреністю.