Как облачные сервисы "разгружают" IT и ускоряют цифровую трансформацию

Невпинне зростання обсягів даних, розширення запитів великих підприємств дали зелене світло переведенню частини бізнес-процесів у хмарний формат.

Сьогодні хмарний сервіс настільки стрімко розвивається, що, за різними даними, до 2022 року може перерости показники сегмента ІТ-послуг втричі.

Дефіцит став тим поштовхом, який спровокував появу хмарних обчислень. Йдеться про дефіцит часу у програмістів у 60-х роках минулого століття (задовго до введення в широкий обіг ПК), які не могли працювати належну кількість часу за своїми комп’ютерами, натомість "орендували" час роботи за чиєюсь технікою.

Таку "оренду часу" можна назвати прототипом сучасних хмарних сервісів, коли користувач не купує власний комп’ютер, а користується порцією ресурсів.

Сьогодні хмарний сервіс не лише закриває первинний запит згаданого "дефіциту" обчислювальних потужностей.

Використання хмарного сервісу — це передусім надійність та зручність, широкий функціонал і, що важливо, низька ціна.

Значні переваги в інтеграції різних видів послуг спровокували стрімкий розвиток "хмари".

Сучасні реалії пришвидшили цифрову трансформацію світу й укріпили пріоритетність хмарних технологій, які допомагають оптимізувати затрати на інфраструктуру та швидко нарощувати потужності для масштабних проєктів.

На думку експертів, світовий ринок хмарних послуг продовжить динамічно рости — приблизно на 20% щорічно.

За прогнозами Gartner, до 2022 року він може вирости втричі й перевищити показники сегмента ІТ-послуг загалом та скласти $331 млрд при середньому темпі росту (CAGR) на рівні 18,5%.

За даними аналітичного агентства IDC, до 2023 року світові витрати на публічні хмарні сервіси зростуть вдвічі — до $500 млрд.

Привабливість галузі відчули інвестори. Як наслідок, зараз на ринку представлена значна кількість компаній, які пропонують хмарні сервіси для найрізноманітніших сфер бізнесу, зокрема сектору В2С, В2В-гравцям, В2G-структурам.

Більшість з них мають особливі вимоги щодо захисту даних, швидкості передачі й обробки інформації, адже нерідко пов’язані з державними органами, банківськими системами пріоритетного значення.

Завдяки хмарним сервісам стає можливим розгортання віртуальних робочих місць, створення корпоративних поштових серверів, в "хмару" можна перенести будь-який бізнес-процес, пов’язаний з ІТ-складовою підприємництва.

Хмарні сервіси, без сумніву, здатні якщо не замінити низку ІТ-послуг, то зняти загальне навантаження в секторі. Скажімо, сьогодні, аби створити робочий ефективний сайт, не потрібна команда програмістів та дизайнерів.

Існують сервіси, завдяки яким можна "зібрати" сайт і запустити його самостійно. Так, необхідне загальне розуміння того, як все влаштовано, плюс такі сайти залежатимуть від сервісів, на яких їх побудовано, однак загалом така схема є набагато швидшою та дешевшою.

Тенденції розвитку хмарних сервісів

Розвитку хмарного сервісу притаманна низка характерних тенденцій.

По-перше, це розширення хмарної пропозиції. Уже сьогодні спостерігаємо зростання попиту від клієнтів і пропозицій хмарних рішень з боку провайдерів — fintech компаній, інтеграторів та операторів зв’язку.

Нові та вже наявні гравці сфери зараз і надалі не стоять на місці: вони займаються апгрейдом своїх хмарних пропозицій у прагненні бути конкурентоспроможними та задовольняти запити клієнтів-користувачів, які зростають.

По-друге, створення хмарних мереж. Зростання попиту та пропозиції хмарних платформ і послуг стимулюватиме розвиток сервісів мережевого зв’язку між ІТ-системами різних компаній.

Сьогодні загальносвітовим трендом є активне використання глобальних публічних хмар, таких як Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services. Усе більша кількість транснаціональних корпорацій переміщує свої дані в публічні хмари.

У цьому контексті забезпечення "зв’язаності" та безперервності є ключовою ціллю, аби виконувати роль цифрового хабу для клієнтів дата-центрів.

По-третє, розширення хмарних обсягів. Умови, в які було втиснуте суспільство через пандемію, та бізнес-спільнота зокрема, яскраво засвідчили важливість технологічного прогресу в щоденному житті.

Відеоконференції та виставки, онлайн-лекції та семінари, open source сховища та бібліотеки, дзвінки, перегляди фільмів — неповний список доступних сервісів, який постійно розширюється.

Ці сервіси й можливості вимагають збільшення потужностей та об’ємів хмарних обчислень, які використовуються в цих цілях, ємності мережі та надійності роботи системи зберігання даних.

Зрозуміло, що кожен наступний етап ізоляції призведе до зростання різних видів трафіків.

Отже, сьогодні роль хмарного сервісу переоцінити важко: він є головною умовою цифрової трансформації бізнесу та держави й показником технологічної спроможності компанії — країни — світу. За таких умов відбувається активна імплементація хмарних сервісів у роботу бізнесів як альтернативи багатьом ІТ-послугам або тієї складової, яка "розвантажить" глобальну ІТ-систему.