Украинское лето 2021: популярность направлений и выводы для отрасли

Літо 2021 року — це певний тест для українського туристичного сектору. Попередній рік, коли міжнародні подорожі були вкрай обмежені, багато наших співгромадян вирішили дати шанс українським курортам.

Проте це частіше був вимушений обставинами вибір, а тому саме показники цього літа мають продемонструвати, чи вдалося утримати запит на внутрішній туризм.

Карпати й морські курорти здали позиції

Почну з тих, хто програв: це морський та гірський напрямок. Здавалося б, ключові туристичні центри тяжіння, але саме їхня аудиторія активніше за інших зраділа відкриттю кордонів і відправилась досліджувати курорти Європи.

Попит на відпочинок біля моря на українських курортах, за даними внутрішньої статистики Join UP! (період вибірки: з 1 червня по 31 серпня), зменшився в три рази, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2020 року.

Утім, Бердянськ і Кирилівка на Азовському морі, а також Залізний порт, Затока, Коблево й Одеса на чорноморському узбережжі стабільно зберігають популярність.

Схожий негативний тренд ми зафіксували і в Карпатах — тут мандрівників було майже вдвічі менше, ніж літом минулого року.

Причини ті самі: закордонні подорожі стають доступнішими, а люди за рік скучили за поїздками до інших країн і поспішають наверстати втрачене.

Переможці літа: санаторії й міський туризм

Цього літа чимало міжнародних туристичних напрямків, які є популярними в нашій країні, вже відкрили кордони й вітають мандрівників із України.

Проте є такі категорії подорожей, що довше залишались недоступними: так, шанувальники міського туризму мали почекати, поки знову стане можливим прогулятись вуличками Барселони, посидіти в кафе в Парижі чи завітати до бутіків Мілану.

Як результат, багато з них відправились досліджувати рідну країну. Один із феноменів цього літа — зростання попиту на відпочинок у форматі citybreak.

У порівнянні з 2020 роком майже у 6 разів більше українців провели відпустку в Одесі чи Львові.

Причин цьому кілька. По-перше, частина аудиторії чекала на повне відкриття Європи, а до того вирішили відпочити в своїй країні. По-друге, значна частина туристів взагалі не ризикує подорожувати за кордон через новини про пандемію. І по-третє, Львів і Одеса завдяки своїй політиці залишаються ключовими внутрішніми маршрутами.

Ще одна туристична категорія, яку не так просто замінити закордонними поїздками — лікувальний туризм. І тут уже кілька років спостерігається стабільне зростання.

При цьому літом 2021 року ми зафіксували приріст +73% відносно аналогічного періоду попереднього року. Найбільш затребувані санаторні курорти: Трускавець, Східниця, Моршин, а також Поляна і Шаян.

Популярність наших лікувальних курортів пов’язана з тим, що закордонна альтернатива або значно дорожче, або взагалі недоступна через закриті кордони.

При цьому українські санаторії протягом останніх років підвищують сервіс та оновлюють обладнання, проводять ремонти номерів. Поступово це впливає на популярність серед туристів.

Перспективи внутрішнього туризму

Як буде розвиватись внутрішній туризм надалі залежить і від зовнішніх факторів (відкритості кордонів, протипандемічних обмежень у цілому), і від суто галузевих — якості сервісів, їхньої вартості в порівнянні з міжнародними аналогами.

Той факт, що морський відпочинок і поїздки в гори значно скоротились вказує на те, що люди дуже швидко знаходять більш вигідні аналоги за кордоном.

Звичайно, що зараз ми спостерігаємо момент реалізації відкладеного попиту на закордонні подорожі, але поїздки країною не відступають на другий план.

Україна все ще має, чим приємно здивувати своїх громадян, хоча й не слід забувати, що успіх на сучасному ринку туристичних послуг залежить від стабільності інвестицій і вміння постійно розвиватись і адаптуватись під нові потреби мандрівників.