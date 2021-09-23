Легализация криптовалюты: как Украине не упустить свой шанс

8 вересня Верховна Рада ухвалила Закон "Про віртуальні валюти", який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні.

Зокрема, документ передбачає, що криптовалюта і криптоактиви стануть об'єктами цивільних прав, також закон визначає правовий статус учасників ринку та користувачів у сфері віртуальних активів і встановлює основні принципи державної політики у сфері таких активів.

Іншими словами, в Україні офіційно створено засади для формування "чітких правил гри" на ринку криптовалют.

Криптовалютний потенціал України

Ухвалення закону, безумовно, вселяє оптимізм, оскільки Україна сьогодні має колосальний потенціал у царині криптовалют.

Згідно з даними американської аналітичної компанії Chainalysis, наша країна у 2021 році посіла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів.

За оцінками Мінцифри, орієнтовний щоденний обіг криптовалюти в Україні становить приблизно 1 млрд гривень, а у 2020-му році ми увійшли до топ-10 країн із найбільшим заробітком на Bitcoin.

Тобто українці вміють працювати із криптовалютою, знають, як на ній заробляти, але все це існує поки що в такій собі "сірій зоні", коли криптовалюта офіційно не дозволена, але й не заборонена.

Відповідно, поки що в нас немає чітких правил, гарантій для учасників ринку, можливостей для них юридично захищати свої права на віртуальні активи в судах.

Як наслідок, Україна не є привабливою з погляду ринку криптовалюти для іноземних інвесторів. Але, я впевнений, це тимчасове явище.

Ухвалений закон покликаний змінити стан речей. Це важливий крок, який в подальшому сприятиме розвитку української економіки, залученню іноземних інвестицій, позиціонуванню України як сильної IT-держави.

Сьогодні ми повинні бути прагматичними, мислити стратегічно та дивитися на два-три кроки вперед. Безглуздо заперечувати, що майбутнє за розвитком ринку цифрових грошей.

Коронакриза негативно вплинула на фінансові ринки і національні валюти, пандемія дала чітко зрозуміти — традиційні інвестори та корпоративні клієнти почали помітно більше цікавитися цифровими активами.

За прогнозами засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, у майбутньому вартість Bitcoin може зрости до 100 000 доларів. Не намагатися на цьому зіграти, не створювати умов для розвитку криптовалюти, її майнінгу — означає втрачати колосальні можливості.

Я переконаний, що криптовалюти — така ж сама революція для фінансової системи, як інтернет для сфери комунікацій. І цілком ймовірно, що через 10 років криптовалюта стане звичайною складовою нашого повсякденного життя — як смартфони, супермаркети або автомобілі.

Але у виграші будуть ті, хто заздалегідь побачить можливість і вкладатиме кошти в потенціал криптовалют.

Брати приклад з інших країн

Багато країн уже давно оцінили перспективи та потенціал ринку криптовалют і сьогодні створюють усі умови для його розвитку. Цифрові валюти у тому чи іншому вигляді легалізовані у США, Японії, Великобританії, Канаді, Естонії, Австралії, Данії, Фінляндії, Нідерландах, Швеції, Південній Кореї, Казахстані та інших країнах.

Ці держави діють по-різному, частина з них визнає криптовалюту фінансовим активом, інша частина — товаром або засобом оплати, але більшість з них, усвідомлюючи привабливість цього ринку, формують ряд преференцій, які сприяють залученню інвесторів.

Такими преференціями є:

підтримка сектору з боку влади;

"м’які" регуляторні вимоги;

відсутність спеціального оподаткування;

податкові пільги;

низька вартість електроенергії для функціонування дата-центрів;

надання компаніям і майнінговим пулам можливості орендувати обчислювальні потужності.

Як інвестор, я можу зі стовідсотковою впевненістю говорити, що подібні умови заохочують компанії "виходити на конкретний ринок". Для прикладу, наша компанія за останні півроку реалізувала два масштабних проєкти з розбудови інфраструктури дата-центрів у Казахстані та Швеції.

Чому саме там? Бо влада цих країн всіляко заохочує, толерує і підтримує розвиток ринку криптовалют та створює для цього вигідні умови.

Якщо говорити про Казахстан, то він вже зараз є одним із флагманів світової криптоіндустрії. У країні успішно функціонує 17 майнінгових ферм, ще 6 дата-центрів перебувають у процесі будівництва.

Інвестиції у криптовалютну галузь вже становлять понад 200 млн доларів, а в найближчі три роки там планують залучити ще майже 740 млн. Щомісяця у країні добувають криптовалюти на загальну суму 18-28 млн доларів.

Для Казахстану розвиток майнінгової сфери — це залучення інвестицій, створення нових робочих місць, трансферт технологій, утилізація профіциту електроенергії, скорочення сировинної частки ВВП та її заміна на продукт із високою доданою вартістю.

Це фантастичні перспективи економічного розвитку в майбутньому. І в цьому контексті Україна повинна переймати досвід не лише Казахстану, а й інших країн.

Країна, яка не стимулює технологічні зміни в економіці, не зацікавлена в освіті й підготовці потужних кадрів, "проїдає" природні ресурси та експлуатує застарілі галузі, з часом втрачає здатність конкурувати з іншими і швидко перетворюється на аутсайдера.

Розвиток криптовалютної галузі дає нашій країні чудові можливості та перспективи для посилення економічних позицій. Легалізація криптовалюти — це лише перший, але важливий крок, який може посприяти в побудові чіткої і прозорої системи ринку криптовалюти.

Цей процес дозволить вивести операції з віртуальними активами на відкритий ринок. Компанії, що спеціалізуються на криптоактивах, зможуть реєструвати бізнес, офіційно працювати з банківською системою та залучати іноземні інвестиції, а місцеві блокчейн-спеціалісти — розвивати екосистему проєктів в українській юрисдикції.

Держава, водночас, отримуватиме надходження до бюджету у вигляді податків із галузі. У підсумку "виграють" усі. То чому нам не скористатися такими перспективами?

