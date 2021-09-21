"Нафтогаз" с наблюдательным советом без полномочий

7 вересня три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" (Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден та Клер Споттісвуд) повідомили про дострокове припинення своїх повноважень.

Згідно з чинним законодавством, член наглядової ради подає таке повідомлення за два тижні – тобто повноваження незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" буде припинено 21 вересня.

Разом з тим, того ж дня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня (тобто до 14 вересня) забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Станом на 16 вересня інформація щодо оголошення конкурсу відсутня.

Згідно зі Статутом "Нафтогазу", наглядова рада має складатися із семи членів. Після припинення повноважень незалежних членів наглядової ради її фактичний склад включатиме трьох членів, які є представниками держави (Юлія Свириденко, Наталія Бойко та Юлія Ковалів).

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради.

Таким чином, до моменту призначення хоча б іще одного члена, наглядова рада "Нафтогазу" буде неправомочною та не матиме можливості приймати рішення, які належать до її компетенції.

Чи зможе Кабмін як акціонер приймати рішення замість наглядової ради?

Відповідно до того ж Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори можуть здійснювати повноваження наглядової ради тільки у разі її відсутності.

У випадку ж "Нафтогазу" наглядова рада "присутня" і продовжує функціонувати. Проте, у зв’язку з тим, що її кількісний склад становить менше половини, вона майже не має повноважень – отже, по суті не може приймати рішень.

Звичайно, на думку може одразу спасти варіант звільнити решту членів наглядової ради, щоби вона стала "відсутня", а відтак Кабмін міг приймати рішення замість неї. Проте, швидше за все, це також буде суперечити законодавству.

Виходячи з комплексного аналізу частини 2 статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства", під "відсутністю наглядової ради" слід розуміти ті випадки, коли для акціонерного товариства створення наглядової ради є необов’язковим.

У тому числі це означає, що створення цього органу не передбачено статутом такого акціонерного товариства.

Для "Нафтогазу" же створення наглядової ради є обов’язковим відповідно до Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та Постанови КМУ № 142, а тому, де-юре, вона не є "відсутньою" навіть у випадку, якщо до її складу не обрано жодного члена.

Відтак, Кабмін у своїй ролі загальних зборів акціонерів і надалі не матиме правових підстав для прийняття рішення з питань, що належать до компетенції наглядової ради "Нафтогазу".

Таким чином, починаючи з 21 вересня і до завершення формування та призначення нових незалежних членів наглядової ради, робота цього органу управління буде паралізованою.

Ризики функціонування без наглядової ради

Здебільшого до компетенції наглядової ради належить вирішення стратегічних питань, а також забезпечення контролю за роботою правління. Хоча ці функції є вкрай важливими, їх відсутність не повинна стати відчутною в короткотерміновій перспективі.

Звісно, у наглядової ради є повноваження, які впливають на операційну діяльність компанії, як-от погодження різних видів правочинів.

Тут вже складніше, адже діяльність "Нафтогазу" часто передбачає укладання великої кількість значних правочинів, а відтак є висока вірогідність того, що їх укладення може затягнутися через неправомочність наглядової ради.

Ще більшим ризиком було би прийняття рішень неправомочним органом – з порушення чинного законодавства – оскільки це дає підстави для визнання таких рішень недійсними.

Рекомендації

Для мінімізації ризиків, вкрай важливим є те, щоби формування нового складу наглядової ради "Нафтогазу" пройшло без затримок.

Якщо прогнози, які було озвучено Прем’єр-міністром, справдяться і конкурс на нових незалежних членів наглядової ради завершиться у листопаді, компанія не встигне відчути критичних для себе наслідків (за умови, що переможців конкурсу призначать одразу після завершення конкурсу).

Тому, у питанні формування нового складу наглядової ради "Нафтогазу" точно не варто вигадувати жодних обхідних шляхів чи чергових виключень.

Навпаки, необхідно об’єднати зусилля всіх сторін номінаційного процесу (Кабмін, Мінекономіки та Номінаційний комітет), щоби обрати новий склад наглядової ради в порядку та строки, передбачені чинним законодавством.