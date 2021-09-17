Когда водородные авто станут обыденностью украинских дорог?

На початку вересня ми з командою Української водневої ради сертифікували перший "водневий автомобіль" на теренах нашої країни. Це новий етап як у розвитку автомобільної галузі, так і сфери альтернативної енергетики.

На противагу бензину, водень не дає шкідливих викидів і повертається в навколишнє середовище у вигляді води.

На сьогодні маємо вже два "автомобілі майбутнього". Отже, початок розбудови інфраструктури для водневого транспорту в Україні закладено.

Коли ж водневі авто стануть буденністю вітчизняних доріг та чи будуть вони альтернативою популярним нині електрокарам?

Чому традиційне пальне залишається в минулому?

Транспортні технології змінювалися протягом тисяч років і визначали хід самої історії людства.

Згадаймо про створення паровоза та залізничної інфраструктури, які дозволили не тільки значно прискорити транспортування вантажів і пасажирів, але й стали підґрунтям для промислової революції.

Зараз ми розпочинаємо новий цивілізаційний етап, коли кліматичні зміни та новітні екологічні енергоресурси визначатимуть, як ми будемо пересуватися та перевозити вантажі у XXI столітті.

Останні десятиліття характеризувалися значним зростанням кількості населення у світі та швидким розширенням транспортної інфраструктури. Наразі на неї припадає майже 25% глобальних викидів парникових газів.

Через те, що у країнах, що розвиваються, збільшуватиметься кількість особистих авто, протягом наступних 30 років обсяг шкідливих транспортних викидів може подвоїтися.

Крім СО2, автомобілі на традиційному пальному викидають в атмосферу оксид азоту та оксид сірки, які відповідають за погіршення здоров'я населення, кислотні дощі й інші негативні явища сьогодення.

Обмеження, що застосовувалися через COVID-19, дали нам певне уявлення про можливість швидкого очищення довкілля.

На піку глобального блокування, коли рух транспорту майже зупинився, обсяг глобальних викидів впав на 17%. Звичайно, зупинка нормального повсякденного життя та економіки не може тривати надто довго.

Але прагнення до більш екологічного міського середовища змушує шукати інші шляхи зменшення транспортних викидів.

Скажімо, в Європі поширюється ініціатива закриття історичних кварталів з метою створення зон з обмеженими викидами — наразі туди можна заїхати або на гібриді, або на електрокарі.

Безумовно, при пересуванні в межах міста електрокари дуже зручні. Але коли нам потрібне міжміське сполучення або вантажні перевезення, то за цих умов єдиним екологічним видом транспорту є водневий автомобіль.

Переваги використання водню

Водень може використовуватися як паливо у звичайному двигуні внутрішнього згоряння. Такі автомобілі на водневому паливі вже виробляються на заводах Toyota, Honda та Hyundai.

Зацікавлені в розвитку цього напряму й на Daimler, Audi, BMW, Ford, Nissan та інших великих підприємствах.

Крім того, водневі паливні елементи можуть виробляти електричну енергію для електродвигуна — отже, з'являється можливість повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. Авто на паливних елементах також виробляють найбільші автомобілебудівні компанії світу.

Основна перевага впровадження паливних елементів — високий ККД, який становить 45% та більше. Водночас ККД сучасного автомобільного двигуна внутрішнього згоряння сягає лише 35%.

Серед істотних переваг варто назвати й швидкість заправки водневих двигунів. Звичайному легковому автомобілю потрібно 3-5 хвилин, щоб отримати повний бак та проїхати приблизно 500 км.

Власне, водневе паливо забезпечує такий же час дозаправлення та запас ходу, що й традиційне викопне паливо. Це дуже важливий момент для прийняття рішень споживачами, які хотіли б перейти на автомобілі з нульовим рівнем викидів.

Іншими причинами інтересу до водневого транспорту є ризики зростання цін на традиційні енергоносії, дефіциту палива, а також природне прагнення країн до енергетичної незалежності й уникнення цінового диктату з боку країн-експортерів нафти та бензину.

Водневі автомобільні технології крокують світом та Україною

Тим часом швидке розповсюдження водневих авто, яке декому й досі здається далеким футуристичним майбутнім, стає сьогоденням для розвинених країн та ринків.

Перший у світі серійний автомобіль на паливних елементах надійшов у продаж майже 7 років тому. Це була Toyota Mirai, від японського слова "мірай", що означає "майбутнє".

На кінець 2019 року глобальні продажі цього авто сягнули 10 250 одиниць (у США продали 6 200 авто, в Японії — 3 500). У жовтні 2019 року компанія-виробник представила друге покоління Toyota Mirai.

Вулицями Парижа їздять автомобілі під брендом Hype — це перший у світі парк водневих таксі. Hype-таксі вже проїхали понад 4,4 млн кілометрів, перевезли більш ніж 650 000 пасажирів і зберегли від потрапляння в повітря понад 2 тонн оксиду азоту.

В Абердіні (Шотландія) були офіційно введені в експлуатацію перші у світі двоповерхові автобуси з водневим двигуном.

Проєкт є частиною зобов'язання місцевої влади щодо перетворення Абердіна в місто з нульовим рівнем викидів. Пасажири кажуть, що автобуси працюють "практично безшумно", а їхня заправка триває приблизно 10 хвилин.

До речі, тільки-но перший водневий автомобіль в Україні було зареєстровано, до нас в Українську водневу раду "постукали" підприємці, які наразі вже розбудовують заправні водневі станції по всьому світу.

Вони засвідчили готовність створювати заправки для водневих авто і в нашій країні. Дійсно, наразі справа за поступовою розбудовою інфраструктури для водневого транспорту загалом, адже водень — це екологічне паливо не тільки для авто, але й для поїздів і літаків.

Так, на початку вересня з Німеччини до Франції прибув потяг Coradia iLint — це перший у світі пасажирський потяг, що працює виключно на водневих паливних елементах.

За словами міністра транспорту Франції, цей потяг є транспортом майбутнього. Допустимість використання водню на залізниці має для французів величезне значення, адже в них майже половина залізничної мережі не електрифікована.

Для нас в Україні можливість реалізації таких масштабних проєктів поки що лунає як фантастика. Але це поки що.

Серед подальших кроків Водневої ради — сертифікація ще одного автомобіля та створення першої водневої заправки в Україні. Крім того, ми з командою, а також усе українське експертне середовище наразі розробляємо водневу Стратегію для нашої країни.

Ми знаємо, що зробити, щоб шляхами України через 2-3 роки їхали сотні водневих авто, та активно наближаємо цей час. Адже водень — це наступний крок нашої цивілізації, і Україна має його зробити разом з усім розвиненим світом.