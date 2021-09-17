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Когда водородные авто станут обыденностью украинских дорог?

Когда водородные авто станут обыденностью украинских дорог?

Смогут ли водородные авто составить конкуренцию электрокарам в Украине? (укр)
Пятница, 17 сентября 2021, 08:09
Александр Репкин
Президент энергетической ассоциации "Українська воднева рада"

На початку вересня ми з командою Української водневої ради сертифікували перший "водневий автомобіль" на теренах нашої країни. Це новий етап як у розвитку автомобільної галузі, так і сфери альтернативної енергетики. 

На противагу бензину, водень не дає шкідливих викидів і повертається в навколишнє середовище у вигляді води. 

На сьогодні маємо вже два "автомобілі майбутнього". Отже, початок розбудови інфраструктури для водневого транспорту в Україні закладено. 

Коли ж водневі авто стануть буденністю вітчизняних доріг та чи будуть вони альтернативою популярним нині електрокарам?

Чому традиційне пальне залишається в минулому?

Транспортні технології змінювалися протягом тисяч років і визначали хід самої історії людства. 

Згадаймо про створення паровоза та залізничної інфраструктури, які дозволили не тільки значно прискорити транспортування вантажів і пасажирів, але й стали підґрунтям для промислової революції. 

Зараз ми розпочинаємо новий цивілізаційний етап, коли кліматичні зміни та новітні екологічні енергоресурси визначатимуть, як ми будемо пересуватися та перевозити вантажі у XXI столітті. 

Останні десятиліття характеризувалися значним зростанням кількості населення у світі та швидким розширенням транспортної інфраструктури. Наразі на неї припадає майже 25% глобальних викидів парникових газів. 

Через те, що у країнах, що розвиваються, збільшуватиметься кількість особистих авто, протягом наступних 30 років обсяг шкідливих транспортних викидів може подвоїтися. 

Крім СО2, автомобілі на традиційному пальному викидають в атмосферу оксид азоту та оксид сірки, які відповідають за погіршення здоров'я населення, кислотні дощі й інші негативні явища сьогодення.

Обмеження, що застосовувалися через COVID-19, дали нам певне уявлення про можливість швидкого очищення довкілля. 

На піку глобального блокування, коли рух транспорту майже зупинився, обсяг глобальних викидів впав на 17%. Звичайно, зупинка нормального повсякденного життя та економіки не може тривати надто довго. 

Але прагнення до більш екологічного міського середовища змушує шукати інші шляхи зменшення транспортних викидів. 

Скажімо, в Європі поширюється ініціатива закриття історичних кварталів з метою створення зон з обмеженими викидами наразі туди можна заїхати або на гібриді, або на електрокарі. 

Безумовно, при пересуванні в межах міста електрокари дуже зручні. Але коли нам потрібне міжміське сполучення або вантажні перевезення, то за цих умов єдиним екологічним видом транспорту є водневий автомобіль.

Переваги використання водню

Водень може використовуватися як паливо у звичайному двигуні внутрішнього згоряння. Такі автомобілі на водневому паливі вже виробляються на заводах Toyota, Honda та Hyundai. 

Зацікавлені в розвитку цього напряму й на Daimler, Audi, BMW, Ford, Nissan та інших великих підприємствах. 

Крім того, водневі паливні елементи можуть виробляти електричну енергію для електродвигуна отже, з'являється можливість повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. Авто на паливних елементах також виробляють найбільші автомобілебудівні компанії світу. 

Основна перевага впровадження паливних елементів високий ККД, який становить 45% та більше. Водночас ККД сучасного автомобільного двигуна внутрішнього згоряння сягає лише 35%. 

Серед істотних переваг варто назвати й швидкість заправки водневих двигунів. Звичайному легковому автомобілю потрібно 3-5 хвилин, щоб отримати повний бак та проїхати приблизно 500 км. 

Власне, водневе паливо забезпечує такий же час дозаправлення та запас ходу, що й традиційне викопне паливо. Це дуже важливий момент для прийняття рішень споживачами, які хотіли б перейти на автомобілі з нульовим рівнем викидів. 

Іншими причинами інтересу до водневого транспорту є ризики зростання цін на традиційні енергоносії, дефіциту палива, а також природне прагнення країн до енергетичної незалежності й уникнення цінового диктату з боку країн-експортерів нафти та бензину. 

Водневі автомобільні технології крокують світом та Україною

Тим часом швидке розповсюдження водневих авто, яке декому й досі здається далеким футуристичним майбутнім, стає сьогоденням для розвинених країн та ринків. 

Перший у світі серійний автомобіль на паливних елементах надійшов у продаж майже 7 років тому. Це була Toyota Mirai, від японського слова "мірай", що означає "майбутнє". 

На кінець 2019 року глобальні продажі цього авто сягнули 10 250 одиниць (у США продали 6 200 авто, в Японії 3 500). У жовтні 2019 року компанія-виробник представила друге покоління Toyota Mirai. 

Вулицями Парижа їздять автомобілі під брендом Hype це перший у світі парк водневих таксі. Hype-таксі вже проїхали понад 4,4 млн кілометрів, перевезли більш ніж 650 000 пасажирів і зберегли від потрапляння в повітря понад 2 тонн оксиду азоту.

В Абердіні (Шотландія) були офіційно введені в експлуатацію перші у світі двоповерхові автобуси з водневим двигуном. 

Проєкт є частиною зобов'язання місцевої влади щодо перетворення Абердіна в місто з нульовим рівнем викидів. Пасажири кажуть, що автобуси працюють "практично безшумно", а їхня заправка триває приблизно 10 хвилин. 

До речі, тільки-но перший водневий автомобіль в Україні було зареєстровано, до нас в Українську водневу раду "постукали" підприємці, які наразі вже розбудовують заправні водневі станції по всьому світу. 

Вони засвідчили готовність створювати заправки для водневих авто і в нашій країні. Дійсно, наразі справа за поступовою розбудовою інфраструктури для водневого транспорту загалом, адже водень — це екологічне паливо не тільки для авто, але й для поїздів і літаків. 

Так, на початку вересня з Німеччини до Франції прибув потяг Coradia iLint це перший у світі пасажирський потяг, що працює виключно на водневих паливних елементах. 

За словами міністра транспорту Франції, цей потяг є транспортом майбутнього. Допустимість використання водню на залізниці має для французів величезне значення, адже в них майже половина залізничної мережі не електрифікована.

Для нас в Україні можливість реалізації таких масштабних проєктів поки що лунає як фантастика. Але це поки що. 

Серед подальших кроків Водневої ради — сертифікація ще одного автомобіля та створення першої водневої заправки в Україні. Крім того, ми з командою, а також усе українське експертне середовище наразі розробляємо водневу Стратегію для нашої країни. 

Ми знаємо, що зробити, щоб шляхами України через 2-3 роки їхали сотні водневих авто, та активно наближаємо цей час. Адже водень це наступний крок нашої цивілізації, і Україна має його зробити разом з усім розвиненим світом. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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