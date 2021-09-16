Строительные услуги онлайн на "Дії": больше прозрачности - меньше коррупции

Будівельна галузь традиційно вважалася однією з найбільш бюрократичних та корумпованих. Понад 80% гравців на ринку будівництва стикались з корупцією під час отримання дозволів і погоджень.

Однак навіть, якщо ви будуєте не багатоквартирний будинок, а просто власне житло чи гараж для автомобіля, знаєте, якою була ця реальність. Нескінченне чекання в чергах, стоси паперів, десятки підписів у різних кабінетах. Постійні натяки від чиновників, що все може бути інакше, треба лише "домовитись".

Результати таких "домовлянь" у масштабах країни — понад 3 млрд гривень хабарів, які витрачалися на всіх етапах будівництва.

Щоб змінити цю ситуацію, минулого року команда Мінцифри та Мінрегіону за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" створили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (далі — е-система), яка передбачає максимальну автоматизацію всіх процесів державного регулювання в будівництві з метою подолання корупції у цій галузі.

Е-система дозволила прибрати найбільший корупційний ризик — контакт громадянина з чиновником. Саму ж сферу будівництва система зробила більш прозорою та зручною.

Усі учасники процесу тепер створюють документи через Е-систему: архітектори, проєктувальники, підрядники, технічні інвентаризатори, працівники землевпорядних організацій, а також співробітники органів з присвоєння адрес. Загалом наразі це понад 20 тисяч користувачів.

Увесь процес документального супроводу зведення будівель усіх класів наслідків (СС1, СС2 та СС3) переведено в онлайн. Кожен рух, кожен акт і кожен підпис відтепер лишаються зафіксованими в Е-системі. Документи не можна подати заднім числом чи підмінити, бо кожна дія має підкріплюватися кваліфікованим електронним підписом.

Для громадян і бізнесу адміністративні послуги у сфері будівництва доступні через портал Дія.

Щоб оформити документи, не потрібно йти до міської ради або центру надання адміністративних послуг. Не важливо, це приватний будинок чи великий об’єкт. Достатньо лише кваліфікованого електронного підпису та доступу до інтернету.

Електронні послуги доступні на всіх етапах будівництва, починаючи від підготовчих робіт і закінчуючи введенням об’єкта в експлуатацію. Важливо, що ці опції доступні як для бізнесу, так і для громадян.

Початок будівництва

Напевно, найбільш затребуваною послугою є видача будівельного паспорта. Це — основний документ, необхідний для будівництва приватних будинків до 500 квадратних метрів та господарських споруд, гаражів, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

Щорічно в Україні видають понад 40 тисяч будівельних паспортів. Навіть за найкращих обставин, щоб отримати цю послугу, потрібно декілька разів звернутись у ЦНАП, вистояти чергу та сподіватися, що пакет документів не відмовлять прийняти через якусь дрібну помилку.

Завдяки Е-системі тепер все це можна зробити буквально за 10 хвилин, не покидаючи власного дому. Система сама підказуватиме вам, яких даних не вистачає. Більше не потрібно витрачати декілька годин власного часу в держустанові, щоб дізнатись, що в переліку бракує якогось документа.

Окрім черг, раніше можна було зіткнутись і з вимогою "подякувати" за видачу будівельного паспорта. "Подяка" коливалася від 3 до 5 тисяч доларів за один об’єкт.

Тепер основна частина послуг для початку робіт класу наслідків СС1 надаються Е-системою повністю автоматично. Чиновник більше не може маніпулювати рішенням.

Весь процес відбувається шляхом підтягування даних з інших державних реєстрів. У разі автоматичної реєстрації результат послуги ви отримаєте за лічені секунди.

Початок будівництва був стресовим не лише для громадян, але й для бізнесу. Щоб звести багатоквартирний будинок чи промислові об’єкти, які належать до класу наслідків CC2 і CC3, бізнесу необхідно отримати "Дозвіл на виконання будівельних робіт". Саме ця послуга була однією з найбільш корупційних.

Зараз подати заяву на видачу цього дозволу можна за 30 хвилин через портал Дія та абсолютно безкоштовно отримати дозвіл через 10 днів. За минулий рік через Е-систему вже отримали майже 7 тисяч подібних дозволів.

Завершення будівництва

Ви точно чули скарги "Збудувати легше, ніж потім ввести в експлуатацію" та історії поневіряння людей, які роками не могли оформити всі ці документи.

Тепер ввести об’єкти в експлуатацію теж можна онлайн. Ці послуги доступні на порталі Дія.

Для приватних будинків та невеликих будівель це Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта та Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1.

Алгоритм дій був приблизно той самий, що і з отриманням будівельного паспорта: тека документів, черга, нестача якогось папірця — і все по колу.

Після запуску цих послуг на порталі Дія подати заявку можна безкоштовно за 10 хвилин та отримати результат за 10 днів.

Для будівель класу СС2/СС3 також можна отримати послугу — Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію.

Раніше навіть за об’єкти, збудовані без порушень, бізнесу часто доводилось платити хабарі, сума яких коливалась від 5 до 10 доларів за кожен квадратний метр будівлі. Тепер заяву подають онлайн і сплачують лише офіційну вартість цих послуг.

Щороку в будівельній сфері отримують більше 100 000 таких послуг. Можна лише уявити, наскільки зменшиться корупція у грошовому еквіваленті після цифровізації адміністративних процесів.

Наразі в Е-системі зареєстровано майже 200 тисяч дозвільних документів.

До того ж, зараз спільна команда Мінцифри, Мінрегіону та USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" працює над впровадженням автоматичного дозволу на виконання будівельних робіт для об’єктів категорії СС2 і СС3.

Після його запуску отримання дозволу буде без участі чиновника взагалі. Виключно комп'ютерний алгоритм, з яким не можна домовитись.

Щоб не допустити можливостей для маніпуляції з документами, в Е-системі у перші дні вересня було запропоновано спеціальний механізм контролю розгляду заяв.

Він забезпечує принцип розгляду документів виключно в порядку "перший прийшов — перший вийшов". Тобто цей підхід виключає можливість довільного відбору і обробки заявок.

Це нововведення забезпечить прозорий порядок розгляду документів, незважаючи на те, як ви їх подали, — через ЦНАП або портал Дія.

Цифровізація робить надання адміністративних послуг швидшим і простішим, зберігає час та нерви, підвищує позицію країни в міжнародних рейтингах, зокрема в рейтингу Світового банку — Doing Business щодо створення країнами сприятливих умов ведення бізнесу, — та зменшує корупцію.

Тому, переходячи в онлайн-формат отримання послуг, кожен українець робить значний внесок у боротьбу з корупцією та покращення економічної привабливості країни. А це, в свою чергу, впливає на добробут кожного.