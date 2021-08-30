Украинские каникулы: чем страна привлекает туристов из Саудовской Аравии

У 2021 році після налагодження прямого авіасполучення з країнами Перської затоки до України приїхали тисячі туристів із Саудівської Аравії.

Раніше вони навіть не розглядали цей напрямок.

Найцікавіше, що, крім особливих обставин пандемії, країна стала точкою тяжіння не завдяки унікальним локаціям чи можливостям, а завдяки тому, що може гарантувати стандартний туристичний сервіс.

Європейська альтернатива

Коментарі туристів із Саудівської Аравії в українській і світовій пресі показують певну тенденцію: люди говорять не про найбільші у світі вареники чи унікальність поїздки до Прип'яті (на реновацію об'єктів недавно надали 30 млн грн), не про найглибші озера чи наймальовничіші морські узбережжя.

Людей не надто цікавлять екстремальності. Їм потрібні смачні страви, комфортний готель, розвинена інфраструктура, поєднання міських і природних локацій, шопінг. Приблизно те саме, що очікують українські мандрівники, коли вирушають у країни Євросоюзу чи в Туреччину.

Фактично Україна стала альтернативою Євросоюзу, який все ще залишається закритим для туристів з країн Перської затоки. До цього потрібно додати, що у 2020 році наша країна спростила візовий режим із Саудівською Аравією.

Таким чином, ключем до успіху стало поєднання кількох факторів. Це відсутність бюрократичних перепон, можливість зручно дістатися літаком (є рейси до Києва і в регіони), наявність туристично-розважальної інфраструктури, обмеженість пропозиції на глобальному ринку туристичних послуг.

Якісний сервіс – основа успіху

Довгий час в Україні зберігалася ілюзія, що краса природи чи цікаві історичні локації здатні перекрити низьку якість сервісів або невиправдано високі ціни.

Однак відгуки туристів із Саудівської Аравії підтвердили: головне – не максимальні враження, а можливість забезпечити достатній рівень комфорту. Якщо ця умова виконана, то привернути увагу до того чи іншого місця легше.

Звичайно, цікаві об'єкти мають значення, але лише тоді, коли до них можна зручно доїхати, і коли поруч можна пообідати та зняти номер у готелі.

Чому про це важливо пам'ятати? Зараз в Україні реалізується підтримувана державою програма "Велика реставрація" з відновлення історичних пам'яток.

Деякі з цих місць розташовані у віддалених точках. Щоб ці локації стали відвідуваними, необхідно створити поруч з ними інфраструктуру. Вона повинна задовольняти іноземних туристів, які мають досвід європейських відпусток.

Реінвестування та постійний рух

Не варто вважати, що туристичний потік, який Україна отримала у 2021 році, гарантовано збережеться. Щоб переконати туристів порадити поїздку друзям і щоб вони повернулися самі, необхідно докласти зусиль.

Кон'юнктура на світовому ринку туризму, закриті кордони та вимоги самоізоляції в популярних країнах вплинули на попит. Коли ці бар'єри зникнуть, чи зможемо ми конкурувати з Італією або іншими країнами півдня ЄС?

Зможемо, якщо будемо діяти стратегічно, а не сприймати зростання туристичного потоку як шанс заробити на все життя й спочивати на лаврах.

Середній чек за добу одного туриста із Саудівської Аравії становить близько 150 дол, за тиждень – 1 050 дол. У 2021 році очікується мінімум 30 тис туристів, що дозволить залучити до України понад 850,5 млн грн.

Питання в тому, що станеться з цими ресурсами. Вони мають піти на розвиток туризму в країні. Причому отримані і державою, і бізнесом.

Якщо великі готелі й мережі розуміють необхідність постійного вдосконалення, то власники гостьових будинків часто про це не думають. Зараз варто проаналізувати, чого не вистачає, щоб мати ще більше туристів, і намагатися будувати з мандрівниками довгострокові партнерські відносини.

Зараз навіть маленький готель чи ресторан конкурує не тільки з іншим у тому ж районі, а й з аналогічними закладами Західної Європи. Скоро, коли кордони відкриються, туристи будуть обирати між відпочинком в Україні та десь ще.

Постійний рух та бажання ставати кращими, запускати нові послуги і знаходити інноваційні рішення – це необхідні умови для виживання.

Приклад туристів із Саудівської Аравії в Україні доводить, що при консолідації дій держави (лібералізація візового режиму) та бізнесу (налагодження авіасполучення й готельної інфраструктури) ми можемо бути конкурентоспроможними. Щоб цей епізод не залишився винятком, а став правилом, ми всі маємо діяти системно і бути на крок попереду.