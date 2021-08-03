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Страхование жизни, накопления и инвестиционный доход — как получить три в одном

Страхование жизни, накопления и инвестиционный доход — как получить три в одном

PROMOTED. Как накопить и приумножить сбережения без особого риска — об этом, пожалуй, задумывался каждый человек.
Вторник, 3 августа 2021, 09:00
Вячеслав Гавриленко
Генеральный директор компании ARX Life

О надежном и доступном способе — инвестиционном страховании жизни - рассказывает Вячеслав Гавриленко, генеральный директор компании ARX life, заместитель председателя правления страховой компании ARX.

Как работает инвестиционное страхование жизни

Пандемия заставила многих задуматься о нескольких ключевых вещах. Во-первых, это, конечно же, страхование жизни и здоровья - мы наблюдаем устойчивый рост интереса к таким страховым продуктам. А во вторых — как сохранить и приумножить свои сбережения в крайне нестабильной окружающей среде.

Инвестиционное страхование жизни — актуальный продукт, который отвечает всем этим потребностям. По сути, это финансовый инструмент, который сочетает страховую защиту и возможность сделать накопления с помощью инвестиций.

Комбинированный договор предполагает несколько опций:

  • собственно страхование жизни, самого ценного и дорогого, что есть у человека
  • создание накоплений
  • получение инвестиционного дохода в конце срока договора.

Свободный график пополнения позволяет делать взносы регулярно или один раз за весь период. Начиная с первого дня действия договора начисляется инвестиционный доход.

Кроме того, с первого же дня действия программы, жизнь клиента застрахована, даже если желаемый капитал еще не накоплен. Минимальный взнос по договору — 100 долларов или эквивалент в гривне. В дальнейшем, конечно, возможно пополнение любыми суммами.

Преимущества договора

Договор заключается на срок в 5 лет. Это обусловлено тем, что именно при таком сроке клиент может получить еще и налоговую скидку в размере 18% от суммы взноса. Это серьезное преимущество, ведь таким образом клиент фактически зарабатывает эти 18%.

Кроме того, возможность заключать договор в валюте обеспечивает продукту дополнительную устойчивость. В 2020 компания ARX life получила валютную лицензию и теперь имеет право заключать договоры, прямо номинированные в валюте. Соответственно, человек, сделавший взнос в долларах, получит по окончании договора финальную сумму также в долларах.

Инвестиционное страхование жизни хорошо еще и тем, что этот продукт имеет низкие риски. Мы используем достаточно консервативный подход к выбору финансовых инструментов при формировании инвестиционного портфеля, так что клиент может быть абсолютно уверен в сохранности средств.

Такой вид договора имеет и ряд юридических преимуществ. С момента оплаты страховой премии и до получению страховой выплаты средства принадлежат страховщику и не являются имуществом должника, находящегося в собственности третьих лиц. Это значит, что средства:

- не могут быть конфискованы
- на них не может быть наложен арест
- не могут быть взысканы по решению суда
- не подлежат разделу между супругами при разводе
- не нуждаются в декларировании

Чем продукт отличается от классического депозита?

Классические депозиты не заключаются на срок больше одного года, хотя бы потому, что депозит - это инструмент с определенной ставкой, а ставку больше, чем на один год, банк не может озвучить.

С депозитом человек не получает налоговой скидки, в большинстве своем депозиты не позволяют доинвестировать средства. К тому же, депозитные ставки настолько низкие, что не предоставляют больших преимуществ клиентам.

Тем не менее отмечу, что договор - не конкурент депозита, это инструмент накоплений наряду с ним. Это очень удобно - иметь разные возможности, чтобы защититься и получать сбалансированную доходность и низкие риски.

Долгосрочная инвестиция

За счет профессионального управления портфелем инвестиций и привлечения большего круга участников, ARX Life имеет возможность размещать средства в более прибыльные финансовые инструменты, получать лучшие, чем индивидуальные инвесторы, условия, и тем самым предоставить своим клиентам доступ к наиболее привлекательным финансовым инструментам.

Инвестиционный доход формируется от размещения средств в следующие активы: государственные облигации, депозиты и текущие счета в банках, принадлежащих к крупным международным финансовым группам с самыми высокими рейтингами надежности.

По итогам 2020 года доходность по договору у клиента составила порядка 2 — 2, 5% в долларе. Учитывая меньшие суммы для инвестирования, ставка примерно как в валютных облигациях.

Для многих наших клиентов, у которых есть валютные сбережения, инвестиционное страхование -  чуть ли не единственный выход сохранить нажитое без значительных рисков. Банки не заинтересованы в том, чтобы обслуживать валютные счета, поскольку это скорее расходы, чем доходы. Так что инвестиционное страхование жизни в валюте -  это отличная альтернатива, клиенты это осознают и начинают этим активно пользоваться.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Экономическая правда
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