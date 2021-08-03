Страхование жизни, накопления и инвестиционный доход — как получить три в одном

О надежном и доступном способе — инвестиционном страховании жизни - рассказывает Вячеслав Гавриленко, генеральный директор компании ARX life, заместитель председателя правления страховой компании ARX.

Как работает инвестиционное страхование жизни

Пандемия заставила многих задуматься о нескольких ключевых вещах. Во-первых, это, конечно же, страхование жизни и здоровья - мы наблюдаем устойчивый рост интереса к таким страховым продуктам. А во вторых — как сохранить и приумножить свои сбережения в крайне нестабильной окружающей среде.

Инвестиционное страхование жизни — актуальный продукт, который отвечает всем этим потребностям. По сути, это финансовый инструмент, который сочетает страховую защиту и возможность сделать накопления с помощью инвестиций.

Комбинированный договор предполагает несколько опций:

собственно страхование жизни, самого ценного и дорогого, что есть у человека

создание накоплений

получение инвестиционного дохода в конце срока договора.

Свободный график пополнения позволяет делать взносы регулярно или один раз за весь период. Начиная с первого дня действия договора начисляется инвестиционный доход.

Кроме того, с первого же дня действия программы, жизнь клиента застрахована, даже если желаемый капитал еще не накоплен. Минимальный взнос по договору — 100 долларов или эквивалент в гривне. В дальнейшем, конечно, возможно пополнение любыми суммами.

Преимущества договора

Договор заключается на срок в 5 лет. Это обусловлено тем, что именно при таком сроке клиент может получить еще и налоговую скидку в размере 18% от суммы взноса. Это серьезное преимущество, ведь таким образом клиент фактически зарабатывает эти 18%.

Кроме того, возможность заключать договор в валюте обеспечивает продукту дополнительную устойчивость. В 2020 компания ARX life получила валютную лицензию и теперь имеет право заключать договоры, прямо номинированные в валюте. Соответственно, человек, сделавший взнос в долларах, получит по окончании договора финальную сумму также в долларах.

Инвестиционное страхование жизни хорошо еще и тем, что этот продукт имеет низкие риски. Мы используем достаточно консервативный подход к выбору финансовых инструментов при формировании инвестиционного портфеля, так что клиент может быть абсолютно уверен в сохранности средств.

Такой вид договора имеет и ряд юридических преимуществ. С момента оплаты страховой премии и до получению страховой выплаты средства принадлежат страховщику и не являются имуществом должника, находящегося в собственности третьих лиц. Это значит, что средства:



- не могут быть конфискованы

- на них не может быть наложен арест

- не могут быть взысканы по решению суда

- не подлежат разделу между супругами при разводе

- не нуждаются в декларировании

Чем продукт отличается от классического депозита?

Классические депозиты не заключаются на срок больше одного года, хотя бы потому, что депозит - это инструмент с определенной ставкой, а ставку больше, чем на один год, банк не может озвучить.

С депозитом человек не получает налоговой скидки, в большинстве своем депозиты не позволяют доинвестировать средства. К тому же, депозитные ставки настолько низкие, что не предоставляют больших преимуществ клиентам.

Тем не менее отмечу, что договор - не конкурент депозита, это инструмент накоплений наряду с ним. Это очень удобно - иметь разные возможности, чтобы защититься и получать сбалансированную доходность и низкие риски.

Долгосрочная инвестиция

За счет профессионального управления портфелем инвестиций и привлечения большего круга участников, ARX Life имеет возможность размещать средства в более прибыльные финансовые инструменты, получать лучшие, чем индивидуальные инвесторы, условия, и тем самым предоставить своим клиентам доступ к наиболее привлекательным финансовым инструментам.

Инвестиционный доход формируется от размещения средств в следующие активы: государственные облигации, депозиты и текущие счета в банках, принадлежащих к крупным международным финансовым группам с самыми высокими рейтингами надежности.

По итогам 2020 года доходность по договору у клиента составила порядка 2 — 2, 5% в долларе. Учитывая меньшие суммы для инвестирования, ставка примерно как в валютных облигациях.

Для многих наших клиентов, у которых есть валютные сбережения, инвестиционное страхование - чуть ли не единственный выход сохранить нажитое без значительных рисков. Банки не заинтересованы в том, чтобы обслуживать валютные счета, поскольку это скорее расходы, чем доходы. Так что инвестиционное страхование жизни в валюте - это отличная альтернатива, клиенты это осознают и начинают этим активно пользоваться.