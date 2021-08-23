Ядерный "подарок" ко Дню Независимости

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) необхідно конче відкрити до Дня Незалежності, бо квитки головним глядачам у перший ряд роздані, вітальні слова написані, преса запрошена.

А те, що показувати нема що, – малозначуща деталь, метод славнозвісного князя Потьомкіна ніхто не скасовував.

ЦСВЯП "урочисто відкривали" вже не раз. Спочатку – у грудні 2020 року, потім – у травні, пізніше – у кінці червня. На початку серпня голова ДП "НЕАК "Енергоатом" Петро Котін запевняв, що об'єкт здадуть у вересні.

Урочистості запланували на 20 серпня – з журналістами і фанфарами. Дуже хочеться виправдати надії Офісу президента і створити красивий "відосик".

Однак заважає національний регулятор – Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР), що вимагає дотримання процедур. Вони були порушені ще перед початком робіт, коли в обхід ProZorro без оголошення про проведення тендерної закупівлі "Енергоатом" уклав договір на 485 млн грн з ТОВ "БК КБР".

Тендер проведений не був, але гроші успішно витратили. Загалом за час будівництва ЦСВЯП завдяки махінаціям і крадіжкам вартість проєкту виросла втричі порівняно з тим, що написано в техніко-економічному обґрунтуванні.

При цьому, як зазначає регулятор, жоден енергоблок РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС не готовий до відвантаження відпрацьованого ядерного палива для його перевезення на довгострокове зберігання на майданчик ЦСВЯП.

Нема питань лише до зовнішнього вигляду ЦСВЯП – ДАБІ підтвердила готовність. Однак будь-який ядерний об'єкт побудувати мало – треба дотриматися процедури його здачі в експлуатацію.

ДІЯР ще на початку серпня 2021 року відправила Кабінету міністрів лист із зазначенням того, що не зроблено оператором ЦСВЯП для отримання дозволу від ДІЯР на введення в експлуатацію цього ядерного об'єкта.

Зокрема, йдеться про непогодження технічних специфікацій на обладнання, програм введення ЦСВЯП в експлуатацію, актів визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, звітів з аналізу безпеки, низки програм.

Ці документи проходять оцінку, кілька разів перевіряються і після остаточного затвердження регулятор дозволяє введення об'єкта в експлуатацію.

ДІЯР зазначає, що за пів року порушення можна виправити, але "Енергоатом" вимагає надати дозвіл зараз, бо медалі Дня Незалежності чекати не можуть. Винною, за старою доброю традицією, призначає американську Holtec International, що "затримувала поставку належного устаткування".

Своєю чергою, Holtec International зазначає, що з огляду на складність технології пусконалагоджувальних випробувань роботи варто було б почати раніше, але цього не сталося через неможливість залучення представників української сторони. Крім того, роботи велися із затримкою оплати.

ДІЯР у кожному документі підкреслює, що "Енергоатом" як ліцензіат повинен мати фінансові, матеріальні та інші ресурси, відповідну організаторську структуру і персонал для підтримання рівня безпеки. Іншими словами, натякає, що з таким підходом до роботи і рівнем кваліфікації любителів "швидких рішень" не можна і близько підпускати до будівництва ядерного об'єкта.

Команду керівництва "Енергоатома" призначав Офіс президента, тож усі сумніви щодо компетентності "ефективних менеджерів" були відкинуті.

У підсумку збитки компанії за 2020 рік, за висновком незалежного аудитора, становили 8,1 млрд грн, прострочений борг перед постачальниками, за даними компанії, – 8,7 млрд грн. Про "успішні" торги компанії не писав лише лінивий.

Проте це нітрохи не бентежить управлінців "Енергоатома". З піонерським завзяттям вони знову обіцяють усе виправити. Днями Кабінет міністрів затвердив фінансовий план "Енергоатома" на 2021 рік, згідно з яким прибуток НАЕК планують на рівні 1,52 млрд грн.

Уряд очікує, що надходження на користь держави від діяльності НАЕК "Енергоатом" становитимуть 18,6 млрд грн. Чисті доходи від реалізації продукції державної компанії становитимуть 56 млрд грн, а капітальні інвестиції сягнуть 11,5 млрд грн. Як кажуть, без коментарів…

Відкриття ЦСВЯП – подія для України вкрай необхідна, ми щороку витрачаємо майже 200 млн дол на вивезення до РФ відпрацьованого ядерного палива. Однак це точно не той випадок, коли треба щось до чогось приурочувати, бо такі забаганки можуть призвести до аварії з радіаційними наслідками.

Україна є стороною конвенції про ядерну безпеку і зобов'язана дотримуватися законодавства з ядерної безпеки. У рамках Європейської угоди ми погодили державно-екологічну програму поводження з використаним паливом.

Згідно з нею, ЦСВЯП можна ввести в експлуатацію до 2025 року. Часу для виправлення помилок достатньо, але… свято наближається.