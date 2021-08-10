Запуск Бюро экономической безопасности может обернуться провалом

<span>Но успеют ли правительство и парламент своевременно обеспечить новый орган всем необходимым функционалом, четко обозначить его полномочия и механизмы взаимодействия с другими структурами?

Даже беглый анализ ситуации показывает, что осенью мы, вероятно, будем иметь серьезные проблемы с выполнением задач, которые государство поставило перед БЭБ.

Напомню, закон о создании Бюро экономической безопасности был принят еще в январе 2021 года. Старт работы нового органа должен состояться не позднее 25 сентября.

А уже на следующий день должна прекратить свое существование Государственная фискальная служба (ГФС). Казалось бы, Кабмину следует спешить, но пока идет лишь процедура отбора кандидатов на должность директора нового Бюро.

Не иначе, как летние каникулы сказываются.

О кресл е директора и не только

К участию в конкурсе Кабинет министров допустил 48 претендентов - в основном, действующих и бывших чиновников. Фаворитом гонки считается глава ГФС 41-летний Вадим Мельник.

Интересно, что в комментариях, которые он активно дает журналистам, кандидат говорит об активной борьбе с теневыми схемами и новых подходах к решению вопроса экономической безопасности государства.

Объясняет, что внедрять свои идеи он начал еще на уровне ГФС, но за неимением доступа к аналитическим инструментам так и не сумел завершить начатое. Зато на должности БЭБ, если ему доверят его возглавлять, он окончательно реализует свою политику.

Несмотря на то, что председатель ГФС имеет солидные шансы на победу, я бы не советовал ему расслабляться.

Дело в том, что кресло руководителя БЭБ слишком привлекательное, поэтому условному фавориту придется конкурировать с серьезными соперниками. Конечно, высокий уровень конкуренции полезен делу, но не в нашем случае.

Избрание директора такого важного органа предполагает поиск компромиссов между всеми заинтересованными сторонами, особенно, если эти стороны очень авторитетные. Поэтому быстрого результата ждать не стоит.

Кстати, в публичном поле есть информация о том, что деятельность БЭБ хочет взять под опеку первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко. Он является одним из трех представителей Кабмина в конкурсной комиссии.

Два других - министры финансов и инфраструктуры. Несложно спрогнозировать, что за контроль над новым органом между чиновниками развернется борьба, которая может также затянуть процесс его формирования.

Но представим, что в ближайшие дни нам все же сообщат фамилию директора БЭБ. Следующим шагом должен стать набор персонала. Напомню, что согласно закону Бюро экономической безопасности имеет право начать свою деятельность, если его штат будет сформирован, как минимум, на 30%. А это, заметьте, более тысячи работников.

Не сомневаюсь, что все назначения начнут проходить по вертикали, начиная с заместителей директора и руководителей территориальных подразделений. На этих уровнях тоже не избежать жесткой конкуренции, ведь общая численность БЭБ ограничена 4 тысячами человек.

В то же время, только в налоговой милиции их сегодня работает 4,5 тысячи. А еще есть большой аппарат СБУ, который тоже захочет "забронировать" себе место в новом органе.

На передачу материалов досудебного расследования - 2 месяц а

Кроме того, процедурой установлено проведение государственной ревизии материально-технической базы ДФС и формирование передаваемого в БЭБ баланса. Спросите, на каком этапе сегодня эти проверки? Отвечу: на днях Кабмин только запланировал их начать. То есть, на главных направлениях по запуску БЭБ еще и "конь не валялся".

Предположим, однако, что к началу осени все перечисленное удастся сделать. Далее те правоохранительные органы, которые имеют в своем производстве материалы досудебного расследования, подпадающие под подследственность БЭБ, должны их передать новому распорядителю. Срок передачи ограничен 2-мя месяцами.

Но даже если БЭБ каким-то чудом успеет набрать необходимый штатный минимум, этих кадров точно не хватит для того, чтобы продолжить и своевременно завершить полученные досудебные дела. Одна из причин заключается в том, что закон о Бюро экономической безопасности не предусматривает никаких отклонений в общих сроках проведения досудебных расследований и передачи материалов в суд.

Давайте не будем забывать и о том, что следователям БЭБ придется арестовывать имущество и взыскивать средства для покрытия убытков. А это - дополнительные согласования с прокуратурой и, соответственно, потерянное время.

В конце концов, правоохранители могут централизованно передать в прокуратуру все материалы, подследственные БЭБ. Однако, по моему мнению, это вызвало бы большую путаницу среди самых прокуроров, которым пришлось бы отыскивать свои дела в общей массе документов.

Поэтому, вероятно, процесс передачи будет происходить напрямую - от следователя к прокурору-процессуальному управляющему. А вот прокуратура будет передавать дела в БЭБ все вместе, в соответствии с общим порядком. После этого руководство БЭБ распределит их среди имеющихся детективов - так, чтобы ни один материал досудебного расследования не "завис".

Сколько производств закрепят за одним следователем и каким будет его нагрузка, можно только представить. В этой чехарде вполне вероятны многочисленные конфликты между БЭБ и прокуратурой, ведь последняя потребует от детективов Бюро своевременных результатов.

А вот будут ли они качественными? Добавим сюда коррупционные риски, присущие нашим государственным органам, - как искусственное затягивание в передаче дел, их случайная "потеря" или закрытие по договоренности между следователями ГФС и СБУ.

Неопределенной мне представляется и ситуация с информационно-аналитическим обеспечением БЭБ. И это при том, что разработчики закона о БЭБ и сам закон делают акцент на аналитической направленности в работе нового органа.

Он должен собирать информацию в целях предупреждения и расследования преступлений, опираясь на данные соответствующих баз контролирующих органов (Минюста, ГПС, Таможни, Службы финмониторинга, Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и т.п.). Закон предоставляет детективам Бюро прямой и безусловный доступ к этим базам.

Хотя я прогнозирую, что дело ограничится ответами на запросы следователей. Для запуска процедуры нужно будет общее решение нового органа и ведомства-распорядителя информации. Осталось дождаться старта работы БЭБ.

Даже непосвященному в бюрократические тонкости человеку, который прочитает этот текст, станет понятно, что никакого запуска работы БЭБ до 25 сентября не произойдет. Не те темпы и, боюсь, что и профессиональный уровень исполнителей не тот.

Учитывая это, хотелось бы предостеречь будущего руководителя Бюро экономической безопасности от безрассудного "волевого решения" - при любых условиях начать работу БЭБ в определенные сроки и не позднее.

Как спасти ситуацию?

Как в такой ситуации должны действовать органы власти, в частности, Кабмин, чьи представители заседают в конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ?

Во-первых, новый орган следует запускать только тогда, когда он будет обеспечен кадрами минимум на 80% от штатной численности. Ведь общее количество работников ГФС и СБУ, функции которых будут передаваться детективам БЭБ, гораздо меньше предусмотренного законом минимума в 30%.

Во-вторых, должны быть готовы и переданы на согласование в Кабмин проекты совместных распоряжений относительно доступа БЭБ к базам данных контролирующих органов. В-третьих, до момента полной передачи в БЭБ дел от ГФС и подразделений СБУ не стоит ликвидировать эти структуры и освобождать их работников.

Иначе мы не просто получим еще один бездействует орган (по примеру ГБР), а будем наблюдать провал и саботаж в работе детективов БЭБ из-за высокого уровня их загруженности. Торопиться нужно не спеша.

На самом деле круг проблем, связанных с созданием и функционированием Бюро экономической безопасности, гораздо шире указанного перечня. Мои читатели знают, что я последовательный сторонник оптимизации тех государственных органов, которые фактически выполняют одинаковую работу и является дополнительным бременем для бюджета.

И в этом контексте создание и запуск Бюро экономической безопасности, можно считать прогрессивным шагом. Но мы знаем, как наши чиновники и отдельные парламентарии умеют сводить на нет любую хорошую идею.

В свое время мы с коллегами неоднократно предлагали создать единый орган, который бы занимался не только борьбой с теневыми схемами, уклонением от уплаты налогов, но и воплощал налоговую и таможенную политику, анализировал ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения.

Этот орган мог бы объединить Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита и Службу финансовых расследований и опирался бы на единую информационно-аналитическую систему. Однако имеем то, что я называю "полумерами" - закон о БЭБ.

Свои советы Кабмину я изложил. Остается надеяться, что чиновники к ним прислушаются. Мы же будем ждать осени, когда новый орган должен заработать.