Рынок такси 2.0. Перезагрузка

У сучасному світі таксі – це невід’ємна частина життя ледь не кожного з мешканців мегаполісів.

Доступність, швидкість та безпека – ключові вимоги споживачів до постачальників послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легкових автомобілях на замовлення.

З появою мобільних додатків кількість людей, які стали користуватися послугами таксі, значно збільшилась. Проте, аналіз ринку показує, що ледь не увесь бізнес знаходиться в тіні.

За експертними оцінками, лише 2% ринку працює легально (належним чином зареєстровані як суб’єкти господарювання та мають відповідну ліцензію), тоді як 98% ринку працюють нелегально, без реєстрації юридичної особи або ФОП та отримання ліцензії.

Такі невтішні дані ми маємо через те, що наявні сьогодні інструменти регулювання та контролю ринку пасажирських перевезень на таксі не є достатньо дієвими та актуальними.

"Корінь зла" криється в тому, що діяльність більшої частини легальних перевізників є збитковою.

За даними ДФС, кількість юридичних осіб з основним КВЕД 49.32 "Надання послуг таксі" становить 456, фізичних осіб-підприємців – близько 10 тис. й відповідно до даних YouControl за 2001 – 2016 роки чистий фінансовий результат таких суб’єктів підприємництва був від’ємним, а кожного року збитки перевищували прибутки у декілька разів.

Зокрема, у 2016 році чистий фінансовий результат становив більше ніж 40 млн грн збитків.

За експертними підрахунками, із загального обсягу ринку перевезень на таксі, що становить 40 млрд грн/рік , обсяг "легального" ринку становить лише 1 млрд грн/рік.

Тотальна тінізація призводить до:

Нерівної конкуренції між особами, які працюють на підставі ліцензії і тими, які працюють без ліцензії. Неможливості гарантування повної безпеки перевезення пасажирів. Недоотримання значної частки податкових надходжень від здійснення підприємницької діяльності в державний бюджет.

Варто зауважити, що з виведенням цього бізнесу з тіні, бюджет України щорічно зможе отримувати понад 800 млн грн.

Усунення зазначених проблем не може бути здійснено виключно за допомогою ринкових механізмів та чинних регуляторних актів.

Саме тому в цій ситуації потрібно вносити законодавчі зміни щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Закон не має завдати шкоди ринку. Водії зможуть зберегти роботу, а пасажири – доступну послугу.

Провівши дослідження, можна прийти до висновку, що перевізники погодяться працювати відповідно до законодавства за наявності таких умов:

Простий процес реєстрації непрофесійних водіїв; Сплата невеликого податку, який дозволить вивести з тіні роботу перевізника; Ефективний контроль зі сторони держави за тими водіями, які не захочуть легалізувати свій статус.

Тож, виходячи з зазначеного існує ініціатива щодо запровадження законодавчих кроків, які сприятимуть виведенню з тіні ринку перевезень на таксі.

Одним із нюансів таких ініціатив є, наприклад, те, що водії, які хочуть надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, повинні придбати патент.

Ціна патенту має бути прирівняна до однієї мінімальної заробітної плати, яка станом на сьогодні становить 6000 грн. Це єдиний платіж, який повинен буде внести водій задля отримання права на здійснення відповідних послуг.

Ця невелика сума зможе забезпечити конкурентність із нелегалами.

Варто зауважити, що внесення плати за патент має звільняти фізичну особу від обов’язку декларування доходів, отриманих від надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів, їх багажу легковими автомобілями на замовлення на підставі патенту.

Що робити тим, хто хоче тимчасово надавати послуги перевезення? Для таких випадків заплановано передбачити можливість придбати патент на конкретний строк та легально надавати ці послуги.

Крім того, є ініціатива взагалі відмовитись від таксометрів, які можна спокійно замінити звичайними смартфонами.

Реформа таксі, на моє переконання, повинна задовольняти усі сторони. Переведення процесу у правове поле повинно мати переваги як для держави, так й для водіїв та пасажирів.