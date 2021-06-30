Развитие IT-рынка Украины: сложности, вызовы и возможности

Коли ми говоримо про перспективи українського IT-ринку, одразу постає питання — наскільки сильно він відрізняється від світового і чи відрізняється взагалі?

Глобально ми не відрізняємося — чим далі, тим більше ми інтегровані в загальносвітову систему IT. Але, якщо придивитися уважніше до кухні індустрії — відмінності є.

Головна відмінність — ми по-різному ставимо акценти в сегментах ринку. Наприклад, зараз в українському IT фокус на диджиталізацію в банківській системі на порівняно вищому рівні через високу конкуренцію в цьому сегменті.

В цьому наше локальне "ноу-хау" і, безумовно, це можна вважати сильною стороною технологічних досягнень ринку. Але ми немов фокусуємося на одному сегменті, ігноруючи ряд інших — внаслідок цього начебто перескакуємо кілька етапів.

Для українського IT характерно переходити етапи еволюції революційним шляхом — ми їх перестрибуємо.

Інший момент відмінності — в українському IT-сегменті зараз є складнощі з точки зору ресурсу. Є багато аутсорсингових компаній, які працюють на закордонні країни.

Такі компанії мають великі внутрішні ресурси на оплату праці — в цьому складність розвитку для українських компаній. Багато розробників хочуть працювати в закордонних, а не українських проєктах.

Для одних — це можливість підтягнути англійську і мати винятковий рядок в резюме для зростання свого цінника, як фахівця. Для інших — можливість виїхати за кордон на постійне місце проживання.

Ще один важливий момент в тому, що в Україні та за кордоном відрізняється культура ведення бізнесу. У нас дуже розвинена культура емпатії, бізнес стає все більше соціально-відповідальним — це важливі складові ділової культури в Україні, які варто відзначити.

Що змінилося і що чекає IT-ринок в найближчому майбутньому

Є кілька напрямків в IT-сегменті, популярність яких зросла через пандемію.

Один з основних — IT-безпека. Ця сфера була актуальна завжди, але коронавірус тільки "підсвітив" її важливість. Зараз в інтернеті зросла кількість транзакцій, що призвело до зростання шахрайства в мережі.

Важливий момент: сучасні шахраї кожен раз створюють нову комбінацію для отримання грошей обманним шляхом. Це точно не та сфера, де можна один раз встановити захисні механізми й вони працюватимуть завжди.

Тому IT-безпека — це майданчик для розвитку, причому постійного.

Друга сфера, яка вже успішно виграє конкуренцію в апаратного забезпечення — хмарні системи. Ще кілька років тому IT-компанії, які розвивалися в напрямку Hardware (апаратне забезпечення) відчували себе набагато краще і впевненіше.

Тут вже можна визначити на чиєму боці перевага — сьогодні користувачі хочуть зберігати інформацію в хмарах без прив'язки до апаратного забезпечення. Далі цей процес буде тільки розвиватися.

І нарешті третій напрямок, який буде рости в IT в найближчому майбутньому — це інтелектуальна праця в розробці з правом власності. Вже зараз можна припустити, що в найближчому майбутньому ця сфера буде мати найбільший прибуток в IT-галузі.

Головні труднощі, виклики та можливості для українського IT-ринку

Я не здивую багатьох, якщо скажу, що головна складність українського IT-ринку сьогодні — це "відплив мізків".

Українським IT-компаніям складно конкурувати з рівнем завдань і зарплат компаній міжнародного рівня. Це ще одна парадигма — вікно для розвитку і нагадування багатьом компаніям про те, що потрібно переглянути свої підходи.

Відсутність підтримки з боку держави — ще один факт, який не можна не проговорити. Наявність спрощеного оподаткування на законодавчому рівні суттєво допомогло б розвитку IT-галузі в країні.

Ну і головна складність в умовах пандемії — відсутність чіткого прогнозу розвитку галузі. Мета залишитися успішним, вижити, зберегти та не розгубити все напрацьоване — це не мета.

Дуже важливо мати точний прогноз на майбутнє: плани, шляхи розвитку, досяжні цілі. Ми в компанії завжди це опрацьовуємо, навіть в сучасних умовах турбулентності та невизначеності.

Серед головних викликів, з яким зіткнеться українська IT-сфера — сплеск і дефіцит ресурсів. Сплеск попиту на IT-фахівців привів до явного недотримання пропорцій — українські IT-компанії хочуть наймати на роботу своїх розробників, але багато хто з них працює в закордонних аутсорсингових компаніях (де їх зарплата постійно зростає).

Ринок уже перегрітий і в якийсь момент іноземні замовники можуть повернутися до нас спиною і подивитися на ринки інших країн.

Там розробки нижче за якістю, але замовники можуть спочатку поставити більш жорсткі умови при перевірці якості, щоб забезпечити високий результат і розв'язувати цю проблему.

Потрібно також враховувати сценарій, при якому може змінитися структура прийняття розробників на аутсорс.

Як приклад, американські IT-компанії тримають високорівневі інтелекти саме у своїй країні, віддаючи назовні (і українським розробникам в тому числі) вужчі завдання.

Зараз ми вже конкуруємо з усім світом, де розвинена галузь IT. Але, разом з тим, в Україні сильно просідає профільна IT-освіта — просто не вистачає навчальних закладів, оскільки питання розвитку IT-галузі не розглядається в пріоритеті на державному рівні.

Дуже важливо переглянути систему навчання — в Україні вже є багато синіорів, які самі можуть викладати. Якщо підняти ідею пріоритетності IT навчання на всеукраїнський рівень — ми піднімемо ВВП не коштом ресурсів і копалин, а внаслідок розвитку IT-галузі.

Говорячи про виклики в українському IT-сегменті, багато хто зараз підіймає тему "навали" білоруських розробників в Україні. Але я не бачу в цьому проблеми та вже тим більше — загрози.

У наших білоруських колег теж хороша фізмат база. Нам сьогодні непросто, а їм непросто у квадраті. Для білоруських девелоперів Україна — це привабливий ринок через низку причин.

Ми близькі для них не тільки в територіальному відношенні, але ще і з точки зору мови та менталітету. Також вважаю, що гідна конкуренція — це сприятливе середовище для подальшого розвитку галузі. Тому я бачу в цьому тільки переваги.

Хочу закінчити на позитивній ноті — я вірю, що Україна може стати ідеальним місцем для життя айтівців з різних країн. Зарплати в цій сфері високі, а вартість життя нижча (в порівнянні зі США і країнами Західної Європи).

Було б здорово, щоб в недалекому майбутньому ми створили всі умови для того, щоб Україна стала цікавим і вигідним місцем для іноземних розробників. Звичайно, для цього потрібна правильна єдина політика держави.

Людям важливо в щось вірити — якщо ми побачимо підтримку IT-галузі з боку держави, люди приєднаються до цього процесу.