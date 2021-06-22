Дия City - шанс для украинской IT-индустрии

Події останнього року в Білорусі мали сильний вплив на її IT-індустрію, багато хто скористався програмою релокейта в інші країни.

Україна приваблює білоруські компанії своєї географічною близькістю, високим рівнем підготовки фахівців і перспективою створення спеціального правового та податкового режиму Дія City.

Свого часу я бачив, як в Білорусі розвивався ПВТ (Парк високих технологій — назва спеціального податково-правового режиму), які переваги отримує держава, компанії і ІТ-спеціалісти від цих умов, і дуже чекав, коли щось подібне з'явиться в Україні.

Мої сподівання справдилися. Якщо порівнювати податкові режими в різних країнах, де наша компанія має офіси, то в Україні в рамках Дія City можуть бути найсприятливіші умови.

Ми робили відповідний фінансовий аналіз. Наприклад, візьмемо за основу оклад в $3000 і порівняємо, скільки з цих грошей отримає співробітник, і які витрати понесе сама компанія, сплачуючи податки і займаючись їх адмініструванням.

Так ось, в Білорусі, якщо фахівець отримує на руки $2580, то витрати підприємства складають $3175. У Польщі цифри будуть відрізнятися досить кардинально: на руки фахівець отримає $2140 при затратах компанії $3614.

В Україні ситуація найцікавіша. Працювати за трудовим контрактом, сплачуючи податки "в білу" — найбільш невдячна справа. Дуже дорого, майже як в Польщі: співробітник отримає на руки $2415, а витрати підприємства складуть $3660.

За умов роботи з ФОП, на руки співробітник отримає $2801, а витрати підприємства складуть ті ж $3000 доларів зарплати, адже ніякого додаткового оподаткування для роботодавця не передбачено.

Так працювати компаніям, зрозуміло, що вигідніше. Але це спірна схема. Наша компанія хоче працювати в Україні довго і стабільно. Тому для нас важливо будувати прозорий бізнес за європейськими стандартами.

За умовами спецрежиму Дія City, при вищезгаданому брутто окладу $3000, співробітник отримає на руки $2756 доларів, а витрати підприємства складуть ті ж $3000.

Погодьтеся, різниця в порівнянні з роботою за схемою ФОП фінансово незначна, але переваги, які відкриє спецрежим, — набагато більші. Фактично, Дія City — це нові прозорі і зрозумілі іноземним інвесторам правила гри.

Тобто, всі отримають комфортні податки легально, без будь-яких ухилянь від податків і ризиків. Більше того, економія на адмініструванні податків ФОП-співробітників цілком і повністю покриває різницю в 1,5% військового збору, який потрібно платити резидентам Дія City, і навіть перевищує її.

При такому режимі багатьом компаніям стане вигідніше наймати співробітників саме в українські офіси.

Сюди зайде набагато більше іноземних компаній, будуть зрозумілі умови для залучення великих інвестицій, що буде посилювати конкуренцію і, відповідно, зростання зарплат.

Про різні підходи

За останні кілька років я об'їздив понад 15 країн з робочих питань і можу з упевненістю сказати, що в Україні — ідеальний баланс між якістю і вартістю послуг.

Якщо порівнювати роботу наших фахівців в країнах, де є основні офіси SoftTeco, то тут варто розповісти про три різних підходи. В ІТ-індустрії є своєрідний мастхев в умовах, які пропонуються айтішникам. Це зарплата, соцпакет і набір бенефітів, які пропонує компанія.

У Білорусі фахівцям важливо мати офіційне працевлаштування. Вони, як правило, менше переходять в інші компанії до закінчення проектів.

До Польщі їдуть за прозорістю. Там компанії легко пояснити замовнику робочу схему.

В Україні ж, з огляду на популярну схему роботи з ФОП, люди ставляться до своїх зобов'язань набагато вільніше, і більше схильні переходити з компанії в компанію.

Таким чином, фахівців з Білорусі іноді доводиться довго переконувати працювати в Україні, бо для них схема роботи по ФОП не завжди зрозуміла. І тут я підтримую систему трудових відносин, яку пропонують в Дія City — гіг-контракти.

Про перспективи Дія City

Маючи багаторічний досвід за плечима, я б сказав, що Дія City — це шанс для української IT-індустрії розвиватися в правовому полі і залучати інвестиції. Гіг-контракти — це можливість працювати в штаті, мати додаткові соціальні пільги із зрозумілою для іноземних інвесторів схемою.

Система оподаткування, за нашими підрахунками, ставить Україну поза конкуренцією. 5% ПДФО, 22% ЄСВ від мінімальної зарплати, 1,5% військового збору. До всього, буде запропонована можливість платити ПнВК в розмірі 9% замість податку на прибуток (18%).

Я цілком розумію, чому Дія City зустрічає певний опір з боку окремих представників ІТ-галузі. Багато компаній звикли до поточних умов і не хочуть нічого змінювати.

Звичайно, повне дотримання податкового законодавства несе певні витрати. Але тільки на початку шляху. У перспективі це стане величезним плюсом. Причому не тільки фінансовим, а й іміджевим.

Адже відомо, що міжнародні партнери високо цінують прозорість і чесність. Для нас такі умови є апріорі правильними — ми так працюємо завжди і всюди.

Ми покладаємо великі надії на розвиток бізнесу в Україні. Нові правила гри цьому будуть максимально сприяти. Упевнений, Дія City має всі шанси стати поштовхом у відносинах з іноземними інвесторами і у появі нових великих ІТ-проектів.