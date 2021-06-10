Газовые сети в доме - ответственность потребителей или поставщика

36 квартир житлового будинку у Кривому Розі уже другий місяць поспіль залишаються без газу. На це скаржаться мешканці будинку, яким блакитне паливо відключила аварійна бригада для ліквідації аварійної ситуації.

У клієнтському центрі "104" повідомляють, що для перепідключення потрібно заповнити список незрозумілих документів, а за саму ліквідацію потрібно платити гроші.

Мешканці наполягають на тому, що платять за розподіл газу, і значить ні за що більше платити не повинні.

Чим закінчилась ця історія – невідомо. Але таких випадків по всій країні назбирається чимало.

В Україні ще з 2015 року існувала проблема технічного обслуговування газових мереж у більшості багатоквартирних будинків.

Справа в тому, що шість років тому енергетичний регулятор (НКРЕКП), виключив вартість проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з тарифу на газопостачання.

З того часу проблема була повністю перекладена на плечі мешканців.

Газорозподільні підприємства, не маючи чітких приписів законодавства, просто відмовлялися проводити відповідні роботи або ж бралися за них лише за умови підписання договорів на непідйомних умовах, змушуючи голову правління ОСББ, керуючого будинком чи просто "уповноважену особу" взяти на себе неправомірні функції.

Незважаючи на те, що чинний з 2017 року Закон України "Про житлово-комунальні послуги" чітко визначає, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж за умови, якщо співвласники не визначили іншу організацію та не уклали з нею відповідного договору, здійснює оператор ГРМ, НКРЕКП не розробила відповідної підзаконної бази, яка би дозволяла облгазам збирати кошти із споживачів за обслуговування внутрішньобуиднкових мереж.

Здавалося би, проблему остаточно мав розв’язати новий закон під номером 2458 (закон 1060). Нещодавно він був підписаний президентом України. Таким чином, історії, подібні тій, яку розповів Андрій, мають отримати логічне завершення.

Нижче детальніше розглянемо зміни, запроваджені законом.

З’явиться форма типового договору і методологія розрахунків вартості

Відтепер типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових багатоквартирних будинків, а також методологію розрахунку вартості виконання таких робіт та послуг встановлюватиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Щороку НКРЕКП, відповідно до затвердженої методології, встановлює для операторів газорозподільних систем граничні рівні вартості вказаних робіт.

Оператор ГРС, у свою чергу, у місячний строк з дати затвердження типового договору та граничних розрахунків зобов’язаний розмістити на своєму офіційному веб-сайті примірник публічного договору та інформацію про кошторисну вартість технічного обслуговування.

Оператор газорозподільної системи не має права вимагати укладання договору на умовах, що не відповідають умовам типового договору

Інформація про кошторисну вартість подається у двох формах:

- оплата вартості технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання єдиним платежем управителем або іншою особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку та за їхній рахунок;

- оплата вартості технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання окремими платежами кожним співвласником багатоквартирного будинку за індивідуальними квитанціями.

Оплата вартості єдиним платежем застосовується у разі, якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель або інша уповноважена співвласниками особа самостійно звернулися до оператора ГРС та уклали з ним типовий договір відповідно до вимог НКРЕКП.

Якщо такого договору укладено не було, вважається, що співвласники багатоквартирного будинку приєдналися до договору на технічне обслуговування з оператором газорозподільної системи, на території ліцензійної діяльності якого розташований їхній будинок.

У такому випадку оператор розподіляє кошторисну вартість технічного обслуговування між співвласниками багатоквартирного будинку пропорційно до кількості укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природного газу та надає індивідуальні квитанції споживачам у цьому будинку для оплати послуг з технічного обслуговування.

Обслуговувати мережі може не лише оператор ГРС

Однак до таких робіт допускається лише той суб’єкт господарювання, який має дозвіл на проведення відповідних робіт.

У разі укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарювання, ніж оператор ГРС, сторони визначають істотні умови договору на підставі вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

Протягом 15 днів з дати укладення такого договору необхідно повідомити про це оператора ГРС.

Представник оператора ГРС або іншого суб’єкта господарювання, з яким укладено договір, має право доступу до приміщень будинку для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання такого будинку.

Власник (співвласник) зобов’язаний надати доступ до приміщень будинку. Законодавством встановлюється порядок надання такого доступу та відповідальність власника (співвласників) багатоквартирного будинку за його ненадання.

Законом визначається, що оператор газорозподільної системи, що надає в цьому будинку послугу з розподілу природного газу, не має права відмовити в укладенні договору.

Разом з тим, оператор газорозподільної системи може в односторонньому порядку розірвати договір, якщо за ним є суттєва заборгованість.

Закон визначає відповідальність співвласників, обслуговуючої компанії та Міненерго

Технічне обслуговування систем газопостачання здійснюється за рахунок співвласників багатоквартирного будинку. Також їхнім коштом здійснюється поточний і капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання – відповідно до наданого оператором ГРС чи іншим суб’єктом господарювання кошторису.

Управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або уповноважена співвласниками особа може звернутися до оператора газорозподільної системи із запитом про отримання копії технічної документації на внутрішньобудинкову систему газопостачання у багатоквартирному будинку.

Документація має бути надана протягом 30 днів з моменту надходження запиту. Запитувач самостійно відшкодовує витрати на копіювання та друк.

За технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку несе відповідальність оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір. На оператора ГРС також покладається локалізація і ліквідація аварійних ситуацій.

Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку та види робіт, які є обов’язковими під час технічного обслуговування, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі. В Україні таким органом є Міністерство енергетики.

Повертаючись до історії з Кривого Рогу, додамо, що Міністерство енергетики після прийняття закону до 1 липня 2021 року повинно розробити порядок технічного обслуговуванн газових мереж.

Чи повинні мешканці будинку чекати ще місяць-два-три на газ? Ні. Адже закон чітко визначає, що доки не затверджено типового договору, технічне обслуговування повинно здійснюватися у порядку, який існував до прийняття закону 1060, тобто, оператором ГРМ, якщо співвласники не обрали іншу організацію і не уклали з нею відповідного договору.