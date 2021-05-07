Биотехнологии: "голубой океан" для современного предпринимателя

Невозможно добиться чего-то стоящего, если вы ставите перед собой приземленные цели. Я убежден: это первое, что должен знать каждый предприниматель и каждый инвестор.

Современный мир полон чудес. По мнению экспертов-футурологов, именно в нынешнем десятилетии – с 2020 по 2030 год – человечество ждет множество прорывов.

И главное, я считаю, будет происходить в мире биотехнологий. Человечество должно вкладывать в этот путь больше средств и усилий.

Но также хочется, чтобы все чудеса новой медицины будущего были доступными и для нас, в Украине. Что бы мы не были на периферии и пользовались достижениями человечества в полной мере через десятки лет, как это происходит сегодня.

О чем собственно речь?

В мире существует более двух с половиной тысяч различных генетических заболеваний. Примерно каждый шестисотый человек вынужден жить с серьезным сбоем в ДНК. Примерно каждый тридцатый ребенок обладает аномалией.

Да и каждый человек в мире хочет стать хотя бы чуточку лучше и красивее. И это вполне естественно.

Для этого нужны биотехнологические стартапы.

Действительно ли человеку необходимо так много опасных химических соединений, чтобы быть здоровым?

Нам прописывают при каждом чихе антибиотики, которые реально убивают организм человека (биом – сочетание полезных микроорганизмов – составляет около половины нашего тела, а антибиотики им вредят).

Изменить этот устоявшийся алгоритм могут только мечтатели.

Я уверен, что в Украине можно создавать и развивать стартапы для изучения и внедрения технологий, излечивающих патологии, продлевающих жизнь человека и делающих ее качественнее. Мы уже это делаем.

Усовершенствовать человека, "проапгрейдить его" – это реализуемая миссия для таких стартапов.

Да, человечество не двигается семимильными шагами. То, что происходит сейчас, это скорее всего шажки, но от них зависит, где мы будем завтра.

Чтобы понять, насколько важные стартапы создаются в Украине, необходимо более подробно рассказать о самой сути медицины будущего: терапии стволовыми клетками и генетическом редактировании.

Два направления будущего

Стволовые клетки – это, по сути, незрелые клетки, которые могут при должном воздействии превратиться в любую клетку человеческого тела. Люди знакомы с ними достаточно давно.

Более 30 лет лейкемию и лимфому лечат с помощью трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Были проведены исследования влияния стволовых клеток на модели дегенерации мозга – болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.

Исследования на людях старше 60 лет показало, что внутривенное введение стволовых клеток от молодых доноров повышает показатели физической работоспособности.

Ведутся исследования применения стволовых клеток и для лечения тяжелых сердечных заболеваний. Ученые считают, что сих помощью можно вырастить новые кровеносные сосуды и даже клетки крови – эритроциты.

В 2003 году исследователи успешно трансплантировали стволовые клетки роговицы в поврежденные глаза, что позволило пациентам восстановить зрение.

В 2004 году ученым Королевского колледжа Лондона удалось вырастить с помощью стволовых клеток зубы, правда, у мышей. В теории можно взять такие клетки у пациента, превратить в зачаток зуба, имплантировать его в десну – и через несколько месяцев вырастет полноценный зуб.

Потенциал технологии огромен – вплоть до выращивания новых хрящей и даже заживления ран.

То есть, не важно, это нейрон, клетка печени, хрящ или даже зубы – исследователи уже успешно доказали, что стволовые клетки способны полностью изменить понимание медицинского вмешательства.

При этом, с помощью квантовых технологий, а именно – электромагнитного воздействия – мы можем добиться того, что использование стволовых клеток станет полностью безопасным.

Другой аспект медицины будущего – это редактирование генома и связанная с ним генетическая терапия.

К сожалению, человек рождается с дефектными генами, которые встречаются достаточно часто. Примерно у каждого сотого есть, что исправить, а каждый первый хотел бы что-то изменить, но боится ложиться под нож пластического хирурга или доверять свое тело химическим воздействиям. И большинство этих проблем возникают из-за повреждения ДНК.

С помощью инструмента под названием Crisper-Cas, за открытие которого в 2020 году Дженнифер Дудна и Эмманюэль Шарпантье получили Нобелевскую премию, можно убирать дефектный участок из генома человека и заменять его "исправным" кусочком.

Организм "видит" это изменение и начинает изменять себя изнутри, потому что именно ДНК, геном, указывает нам, как расти и развиваться.

Потенциал этой технологии огромен. Человечество уже редактирует геномы грибов, растений и животных. Пришла пора с помощью этих технологий вылечить собственные проблемы. Например, заставить иммунные клетки бороться с ВИЧ, герпесом, аутоимунными заболеваниями и раком.

Люди уже начинают это делать – в 2018 в Китае уже создали первых в мире людей с измененными генами, которым не страшен ВИЧ.

Оба этих метода объединяет то, что они необычайно перспективны, но недостаточно изучены.

Что можно делать в Украине

На данном этапе можно сосредоточить усилия на эстетических проблемах, ведь эта индустрия обладает огромными средствами, которые можно направить на исследования. Это регенерация седых волос, увеличение груди и регенерация кожи.

Мой личный бенчмарк, который я ставлю специалистам: сделать так, чтобы кожа 50-летней женщины выглядела минимум как у 30-летней, а то и лучше.

Для этого мы проводим консультации у ведущих генетиков мира, которые работали с человеческим геномом. Тех специалистов, которые не просто обладают блестящими данными, но хотят произвести революцию в мировой медицине.

Это – амбициозная цель, которая решит серьезные проблемы человека и позволит Украине стать медицинским центром мира.

И н апоследок

Еще десять лет назад освоение космоса казалось доступным только государствам с их огромными бюджетами. Сейчас частная космическая компания SpaceX Илона Маска возит людей на орбиту, к Международной космической станции.

Частная космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса заявляет о желании колонизировать Луну.

Частная космическая компания Firefly украинца Макса Полякова оценена в $1 миллиард.

Когда они начинали свой путь, люди говорили "вы только потратите и ничего не сделаете". Теперь эти предприниматели говорят целой планете, куда двигаться. В 2020-х годах я вижу то же самое в биотехнологиях, генной инженерии, редактировании генома, квантовой медицине, неинвазивном влиянии на человеческий мозг.

В 2030-м году те, кто сейчас боится, будут пытаться запрыгнуть в последний вагон поезда под названием "медицина будущего", а немногие визионеры, которые сейчас готовы немного рискнуть и вложиться в биотех, будут наиболее успешными.