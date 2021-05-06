Как государственная цифровизация упрощает жизнь бизнесу

Інвестиційна привабливість країни і економічна активність визначається простотою ведення бізнесу. Для визначення цих показників у світовій практиці вимірюється Ease of Doing Business Index (від англ. "Індекс простоти ведення бізнесу") для 190 країн.

Згідно з рейтингом за 2020 рік, Україна посіла в ньому 64 місце, в 2019 році — 71 місце. Незважаючи на позитивну динаміку, все ж це повільний темп зростання.

Якщо ми хочемо змінити ситуацію в країні суттєво, потрібно покращувати щось кардинально, необхідний справжній цифровий прорив.

Чому це важливо для України? В західних країнах державні процеси налагоджені і без цифровізації працюють добре. Також державна сфера там часто досить зарегульована і змінювати її складно.

Тому вони не всі так швидко переходять в онлайн. Що стосується України, у нас цифровізація є життєвою необхідністю. Для нас автоматизація — це якраз можливість налагодити чіткі, прозорі процеси надання державних послуг для боротьби з корупцією.

Це означає, що всі послуги для бізнесу (відкриття, отримання ліцензії, ведення податкової звітності, операції зі зміни складу власності і засновників, банківські операції та інше) повинні бути простими і зручними, а процес їх розгляду — дуже прозорим і максимально автоматизованим.

Отже, перше, що необхідно — це максимальне виключення людського фактора, там де це можливо.

Однією з таких послуг для бізнесу стане автоматичне відкриття ФОП. Ви вже можете зареєструвати бізнес на платформі "Дія" за 15 хвилин, що сьогодні є рекордом у світі.

Однак поки ваша заявка спочатку потрапить до чиновника, який сам вносить дані в реєстр. Зараз розробляється автоматизація і цього процесу, дані з заявки будуть фіксуватися в реєстрі автоматично. Це концепція не просто paperless (менше паперів), а peopleless (менше впливу людини).

Якщо говорити про підхід, коли можна включити автоматичний режим, коли ні, то ми можемо впроваджувати автоматичний ризик-аналіз.

Якщо по всіх параметрах заявки все відмінно — вона може проходити автоматом, якщо є проблемні моменти, то заявка може падати на чиновника, і той її додатково розглядає.

Ключовий момент: просте переведення послуг в електронну форму не зменшує корупцію. Він робить її трохи складніше, але сам по собі не усуває: всі подали в електронному вигляді, але хтось "заніс", а хтось ні. Першому швидко розглянули документи, а другий сидить чекає — просто змінюються схеми.

Друге — система повинна забезпечити виконання правил розгляду заявок чиновником, там де його виключення поки неможливе.

Тобто, система дає розглядати заявки тільки по черзі, відповідно до їх надходження. Щоб це працювало, процес має бути описаний і налаштований в системі за чіткими правилами.

Якщо вказана черговість розгляду, чиновник не зможе її порушити. Не просто тому що у нього в інструкції так написано, а тому що система не дасть натиснути кнопку, якщо не дотримується процес.

Третє — причини відмов. Зрозуміло, що з переходом в цифру такі відмови, як "щось не вказано", "не завантажив якийсь документ" чи "документ не такий" виключаються.

"Дія" дозволяє це перевіряти. Якщо щось не внесено або є помилка, система відразу сигналізує про це ще на етапі заповнення і її можна відразу виправити.

Інакше користувач навіть не зможе подати заявку. Наприклад, не можна заднім числом відкрити ФОП або внести КВЕДи, які не дозволені.

Але є ще інші причини відмов. Наприклад, "подача неповної інформації", але якої не уточнюється і заявка відхиляється (можливо, з тієї причини, що "не занесли"). В такому випадку система повинна вимагати деталі відмови — чого конкретно не вистачає.

Онлайн-форми заявок мають бути розроблені так, щоб це не було просто прикріплення сканів. Повинні бути саме дані, тому що тільки дані можна контролювати, потім аналізувати, робити висновки, вивантажувати у форматі відкритих даних і т.д.

Четвертий момент, який має враховуватися при автоматизації — це публікація всіх протоколів розгляду в деперсоналізованому вигляді. Тоді громадський контроль дозволить відразу пролити світло на всі дії в системі.

У деяких випадках, можливо, і немає необхідності в деперсоналізації. Наприклад, якщо ми говоримо про видачу ліцензій на алкоголь або інших, коли мова йде про бізнес, що продає товари суворого регулювання.

Сфера ліцензування надзвичайно корупційна, де схеми давно налагоджені. Перекриття потоку в одному місці відразу перенаправляє його в інше. Тому процеси ліцензування мають бути детально опрацьовані на рівні нормативки разом з ІТ-рішеннями.

Діджиталізація дозволяє зробити процес отримання послуги простим, але цього, як було проілюстровано вище, мало. Він повинен бути ще і строго врегульованим на рівні розгляду чиновником.

П'яте, що важливо підкреслити — це необхідність забезпечити процес прозорої апеляції. Щоб в разі відхилення заявки, підприємець зміг оскаржити рішення за зрозумілою процедурою. Це те, до чого ми прагнемо.

На сьогодні онлайн-сервіси для ФОП, які перші з'явилися на порталі "Дія", доступні українцям більше року. Надано близько 300 000 послуг.

Користувачу потрібно заповнити тільки одну онлайн-заявку замість двох, десять полів замість 58. Дані, які вже є в реєстрах, підтягуються автоматично.

За даними Міністерства цифрової трансформації, 95% користувачів задоволені послугами і готові рекомендувати іншим. 81% користувачів вважають, що цифровізація допомагає в боротьбі з корупцією.

Що є вже зараз

Зареєструвати ТОВ раніше було справжнім викликом, займало близько тижня, відвідування двох установ, до того ж, часто залучався юрист. Зараз необхідно до 30 хвилин на заповнення простої онлайн-заявки.

Також доступна форма модельного статуту, який допомагає впоратися з реєстрацією самостійно. Для підпису всіма засновниками використовується електронний мультипідпис — і зареєструвати підприємство, і внести зміни можна онлайн, незалежно від місця розташування учасників.

Зараз в "Дії" розробляється низка нових послуг для бізнесу: пов'язані з транспортуванням токсичних матеріалів, будівельні послуги, послуги для відкриття кафе та ресторанів (реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів).

Йде робота над спрощенням сплати податків та повною автоматизацією послуги відкриття бізнесу для ФОП.

Зрозуміло, що складні державні сервіси відразу важко зробити автоматичними, однак це постійний тренд, до якого потрібно прагнути. Це дозволить нашим громадянам ефективно вести бізнес і розвивати економіку країни.

Крім того, створивши такий зручний продукт відкриття і ведення бізнесу онлайн, можна масштабувати його на весь світ. Тобто давати можливість громадянам інших країн реєструвати бізнес в Україні і вести легальну діяльність у всьому світі, використовуючи переваги нашого законодавства і банківської системи.