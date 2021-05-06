Антимонопольный комитет против повышения цен: миссия невыполнима 2

Рік тому стався локдаун: все було вперше, в новинку. Досить швидко суспільство почало звертати увагу на ціноутворення щонайменше у таких сферах, як:

- авіаквитки, на тлі заборони на польоти та малу кількість доступних рейсів (МАУ перш за все);

- таксі та автомобільні перевезення (на тлі заборони громадського транспорту);

- аптеки й ціни на ліки (морально найчутливіша сфера);

- продукти (жарти про туалетний папір і гречку всі пам’ятають?).

Помітне зростання цін дійсно трапилося. Політики бідкалися й розводили руками, більшість населення поспішили звинуватити бізнес, останній же зауважив на об’єктивні чинники, як-то ускладнення виробничих процесів, зростання попиту тощо.

Нарешті, на сцену ступили з Антимонопольного комітету та браво відзвітували: "Зараз ми їм, капіталістам, покажемо".

Увесь 2020-й був багатим на події, тож про обіцянку швидко забули.

Але пройшов рік, трапився новий локдаун, знову підскочили ціни (принаймні на таксі). АМКУ за словом в кишеню не поліз, дістав минулорічні заготовки й голосно пообіцяв всім комунізм.

На що справедливо почули "А шо там з попередніми розслідуваннями, які були рік назад"?

У свою чергу, я не тільки спитав, я ще й реально поцікавився, направивши відповідний запит. За якийсь час – отримав відповідь. Якщо коротко, результат такий:

Щодо завищених цін на авіаквитки – "дослідження триває". Власне, все, більше нічого не повідомили. Щодо завищених цін на таксі — ситуація аналогічна: "дослідження триває". Результатів, вочевидь, нуль, інакше б щось написали, правильно ж?

Чи були в АМКУ зобов’язані розповісти про успішність досліджень більше з точку зору законодавства? Мабуть, ні, суто їх дискреція.

Але чи вправі суспільство почути про досягнення досліджень тривалістю в рік? Вочевидь, що так.

Отже, користі з минулорічних розслідувань жодної. Що, у такому разі, вони можуть нарозслідувати зараз? Важко сказати. Для чого піднімати галас у соціальних мережах і пресі, не маючи підтвердження бодай якої ефективності досліджень попередніх? Не зрозуміло.

Дещо цікавіше виглядає історія з дослідженням цін на продукти. Тут АМКУ запропонували вкрай суперечливі тези: одночасно "виявлено фактори, внаслідок яких підвищилися ціни" і "не виявлено чинників, які могли спричинити стрімке зростання цін".

Виглядає так, що вони в АМК самі не розібралися, об'єктивно ціни підросли чи ні, тож мудро надали "обов'язкові для розгляду рекомендації". Підкреслюю: рекомендації обов’язкові для розгляду, а от виконувати їх чи ні і якою мірою – на розсуд магазинів.

Сукупно, рекомендації отримали усі найбільші гравці: "АТБ-Маркет", "Сільпо-Фуд", "Метро Кеш енд Кері", "АШАН", "Новус" та інші.

Ще було дослідження цін на ліки в аптеках. На це моє питання АМКУ тихо промовчав, але загалом виглядає як і з продуктами: дали рекомендації, обов’язкові для розгляду.

Зробили вони це голосно, ну а аптеки зробили вигляд. Що там насправді сталося з цінами, ніхто особливо й не цікавився.

Водночас, АМКУ відзвітували про штрафування низки аптек ("Ново Нордіск", "Медфармаком", "Ганза" та інших) – але все це стосувалося геть іншої історії, пов’язаної з антиконкурентними узгодженими діями, які стосувалися встановлення цін на лікарські засоби виробництва групи "Ново Нордіск".

До завищення цін на популярні "антиковідні" ліки це рішення АМКУ не має жодного відношення.

Що найголовніше в цій історії: у жодному з епізодів, пов’язаних з локдауном, АМКУ не згадує ані словом про змову. Враховуючи, що лише наявність змови може стати запорукою покарання за завищені ціни, - то покарання не буде точно: ані аптекам, ані МАУ, ані "Уберу" з "Болтом".

Із нетерпінням очікуємо від АМКУ на нові розслідування й дослідження. Аби тільки вони чимось реальним закінчувалися, інакше нащо взагалі починати?